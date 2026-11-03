Η Αμερική αποφασίζει, ο κόσμος περιμένει - Αναμέτρηση με διεθνή αντίκτυπο

Η πιθανότητα μιας οριακής πλειοψηφίας αφήνει περιθώρια για διάφορα σενάρια που είναι δύσκολο να προβλεφθούν και τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ισορροπία δυνάμεων, σχολιάζουν οι "NYT".

Η πολιτική των δασμών και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχουν πυροδοτήσει ένα πληθωριστιμό κύμα το οποίο επηρεάζει όλες τις χώρες του πλανήτη. Αναλυτές και ειδικοί εκπονούν σενάρια και προβλέψεις για την επόμενη ημέρα. Κοινή συνισταμένη των σεναρίων είναι ότι ο κ. Τραμπ θα θέσει ως προτεραιότητα να σταματήσει το ράλι στις τιμές του πετρελαίου, ασκώντας πιέσεις για τη λήξη και του πολέμου στην Ουκρανία και του πολέμου στο Ιράν. Στο Ουκρανικό, πίεση ασκείται και στους Ευρωπαίους για να επαναλάβουν τις αγορές φυσικού αερίου από τη Ρωσία (σχετικό ρεπορτάζ στη σελ.12).

Στο μέτωπο του Ιράν υπάρχουν συστηματικές διαρροές για ένα νέο κύμα επιθέσεων σε βάρος της Τεχεράνης, σε μια προσπάθεια να φέρει αποτέλεσμα ο τρέχον γύρος διαπραγματεύσεων που διεξάγονται στο Κατάρ. Αν και η τιμή του πετρελαίου brent έκανε χθες βουτιά, παραμένει πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι.

Το Ιράν έχει επιβεβαιώσει ότι διεξάγει εντατικές διαβουλεύσεις μέσω διαμεσολαβητών, μεταξύ των οποίων το Κατάρ και το Πακιστάν, με στόχο την επίτευξη μιας πιθανής συμφωνίας για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

«Εάν οι ΗΠΑ αποδεχθούν τους όρους μας, τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά και οι διαπραγματεύσεις θα επαναληφθούν», ανέφερε τη Δευτέρα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκτσί σε συνέντευξή του στο επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA. Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios μετέδωσε ότι ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, απέστειλε επιστολή στον επικεφαλής εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, σχετικά με την πιθανότητα νέων συνομιλιών – μια κίνηση που αποτελεί την υψηλότερου επιπέδου επαφή εδώ και μήνες.

Ο ιρανός ανώτατος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον Μάρτιο τον πατέρα του, αλλά δεν έχει μέχρι σήμερα κάνει καμιά δημόσια εμφάνιση, προειδοποίησε πως σε περίπτωση που δεχθεί νέα επίθεση, η Ισλαμική Δημοκρατία θα προχωρήσει σε ανταπόδοση «άμεση, ισχυρή και χωρίς γεωγραφικό περιορισμό».

Το ανοιχτό μέτωπο στη Μέση Ανατολή αποτελεί σήμερα μια πηγή έντονης αστάθειας για την παγκόσμια οικονομία και το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, οι υποψήφιοι του οποίου διεκδικούν μια έδρα στο Κογκρέσο υπό δεσμενή θέση. Οι τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, εξέλιξη που έχει ισχυρό αντίκτυπο στις επιλογές των ψηφοφόρων.

Η μάχη του Τραμπ

Μάλιστα, το τελευταίο κύμα δημοσκοπήσεων, έχει προσθέσει στα ενδεχόμενα της επόμενης ημέρας οι Δημοκρατικοί να αποκτήσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων, εξέλιξη που θα τους επιτρέψει να μπλοκάρουν όλες τις πολιτικές του Τραμπ και να διεξάγουν έρευνες εις βάρος του. Τα δύο σώματα έχουν την εξουσία ακόμη και της αποπομπής ενός εν ενεργεία Προέδρου. Την περασμένη εβδομάδα η ανατροπή της ισορροπίας στη Γερουσία θεωρούνταν ένα εξαιρετικά απομακρυσμένο ενδεχόμενο.

Αν οι Δημοκρατικοί εξασφαλίσουν την πλειοψηφία σε ένα από τα δύο ή και στα δύο σώματα του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου, θα είναι σε θέση να καθορίζουν το νομοθετικό πρόγραμμα και θα κρίνουν τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Θεωρείται βέβαιο πως θα απαιτήσουν λογοδοσία από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αυτό το κλίμα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει την προσπάθεια να διαψεύσει τις δημοσκοπήσεις που θέλουν την παράταξή του να βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση στην αναμέτρηση.

Σε περιοχές που θεωρούνται ρεπουμπλικανικά οχυρά, δημοσκοπήσεις θέλουν δημοκρατικούς να δίνουν μάχες στήθος με στήθος με υποψηφίους της προεδρικής παράταξης, κυρίως εξαιτίας της δυσαρέσκειας για την έκρηξη του κόστους ζωής και για τον πόλεμο στο Ιράν, που διέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ παρότι προεκλογικά διαλαλούσε πως θα σταματούσε τις στρατιωτικές εκστρατείες στο εξωτερικό, αυτούς που αποκαλούσε «αιώνιους πολέμους».

Ακόμη μια ένδειξη νευρικότητας θεωρείται η υπόσχεση που Πρόεδρου Τραμπ να μοιράσει 5.000 δολάρια σε κάθε πολίτη σε περίπτωση επικράτησης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Παρά τη σιγουριά και την πίστη στη νίκη που θέλει να προβάλλει, η νέα επίσκεψή του κ. Τραμπ στην Άιοβα, κι αργότερα μέσα στην ημέρα στο Κάνσας, άλλη πολιτεία παραδοσιακά ταγμένη στη δεξιά, προδίδει την ανησυχία.

«Νευρικός αλλά αισιόδοξος», δήλωσε στο CNN ο Ραφαέλ Γουόρνοκ, γερουσιαστής των Δημοκρατικών που εκλέγεται στη Φλόριντα, καθώς θέλει να «επιβληθούν περιορισμοί σε αυτόν τον Πρόεδρο» που «κυριολεκτικά λεηλατεί τη χώρα μας», την «ξεπουλάει κομμάτι-κομμάτι».

Ενθαρρυντικό στοιχείο για τους Δημοκρατικούς είναι ότι πάνω από 50 εκατομμύρια Αμερικανοί, αριθμός ρεκόρ, έχουν ήδη ψηφίσει, από τους οποίους η πλειοψηφία δηλώνει πως τάσσεται με την αντιπολίτευση, κατά τους πρώτους αριθμούς που αναλύθηκαν από το πανεπιστήμιο της Φλόριντα.

Ωστόσο, πολλοί συνεχίζουν να είναι επιφυλακτικοί και να εισηγούνται να επιδειχθεί σύνεση καθώς στο παρελθόν δημοσκοπήσεις είχαν υποτιμήσει επανειλημμένα την ισχύ της κινητοποίησης της βάσης του MAGA του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Δημοκρατικό στρατόπεδο υπέστη χθες πλήγμα στο Μίσιγκαν, πολιτεία-κλειδί, όπου η δημοκρατική βουλευτής Χέιλι Στίβενς ανακοίνωσε πως υποστηρίζει τον ρεπουμπλικάνο Μάικ Ρότζερς και όχι τον δημοκρατικό Άμπντουλ Ελ Σάγεντ, λόγω των διενέξεών τους για το Ισραήλ.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP, New York Times, FT