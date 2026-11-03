Ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ και η νούσιμη εισήγηση του Volt για το Κυπριακό

Ωστόσο, εμείς εδώ στην Κύπρο παρατηρούμε γα ακόμη μια φορά το ΑΚΕΛ και τον ΔΗΣΥ να ετοιμάζουν πρόταση διακυβέρνησης ενόψει προεδρικών εκλογών, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο μεταξύ τους συνεργασίας, με απώτερο στόχο την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος.

Η συνεργασία των δύο μεγάλων κομμάτων δεν θα αποτελούσε μια καλή και νούσιμη κίνηση; Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουν πρώτα στα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα για να μπορέσουν ύστερα να συνεργαστούν στο Κυπριακό. Κανείς δεν ζήτησε να γίνουν ιδεολογικά όμορα κόμματα.

Τα δύο μεγάλα κόμματα δηλώνουν ότι έχουν το Κυπριακό ως κορυφαία προτεραιότητα διότι αποτελεί το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος. Και η αλήθεια είναι ότι δεν εκφράζουν ακραίες θέσεις, αλλά τοποθετούνται με υπεύθυνο τρόπο. Όμως είναι αυτό αρκετό;

Η λύση δεν επιτυγχάνεται μόνο με την έκφραση σωστών και ρεαλιστικών θέσεων διότι κανένα κόμμα δεν μπορεί από μόνο του να πετύχει ένα τόσο μεγάλο στόχο. Απαιτείται η συνεργασία των δύο μεγαλύτερων πολιτικών δυνάμεων που ασφαλώς από μόνη της δεν θα εξασφάλιζε την επίλυση του Κυπριακού. Θα δημιουργήσει ωστόσο ένα ευνοϊκό και πιο σταθερό περιβάλλον για την προώθηση της λύσης και θα ενισχύσει την αξιοπιστία της ελληνοκυπριακής πλευράς, αυξάνοντας λογικά και την πίεση της διεθνούς κοινότητας προς την Τουρκία.

Βέβαια το ΑΚΕΛ και ο ΔΗΣΥ επιλέγουν τον δρόμο της αντιπαράθεσης διότι θεωρούν ότι έτσι εξυπηρετούνται καλύτερα τα κομματικά τους συμφέροντα. Προτιμούν δηλαδή τη συσπείρωση παρά το πολιτικό κόστος μιας δύσκολης απόφασης. Ωστόσο η πολιτική σύγκρουση δεν είναι πάντοτε ωφέλιμη για τη χώρα και σε αυτήν την περιπτωση καθόλου δεν εξυπηρετεί το καλώς νοούμενο συμφέρον της κοινωνίας.

Πάντως ο νεοεκλεγείς συμπρόεδρος του Volt, Πιέρος Κάρουλλας, έθεσε αυτό το ζήτημα σε ανάρτηση στο facebook, τονίζοντας το παράδοξο αυτής της υπόθεσης. Να αναζητούν δηλαδή συμμαχίες με κόμματα που δεν έχουν κοινές θέσεις στο Κυπριακό. Ανέφερε επίσης ότι οι συγκρούσεις του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ μπορεί να λειτουργούν ως μηχανισμός αυτοσυντήρησης αλλά δεν απαντούν στις ανάγκες της χώρας.

Γιατί όμως ένας νεαρός πολιτικός από ένα μικρό και καινούριο κόμμα μπορεί να δει με ορθολογικό φακό το σημαντικότερο πρόβλημα και τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της ελληνοκυπριακής κοινότητας να μην το καταφέρνουν; Είναι και αυτό ανησυχητικό διότι την διακυβέρνηση του τόπου αναλαμβάνουν συνήθως τα μεγάλα κόμματα και οι πολίτες αναμένουν ότι αυτά είναι και τα πιο σοβαρά στοιχεία του πολιτικού συστήματος.

Αφού λοιπόν τα δύο μεγάλα κόμματα αδυνατούν να κάνουν την υπέρβαση, γιατί το Volt δεν αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία για να φέρει κοντά το ΑΚΕΛ και τον ΔΗΣΥ; Θα μπορούσε να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ίσως μια τέτοια πρωτοβουλία να αποτελούσε μια σημαντική ευκαιρία για το Volt να αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στο πολιτικό σύστημα της ελληνοκυπριακής κοινότητας.