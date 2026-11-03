Από κελί σε βίλα 250 τ.μ. ο Αμπντουλάχ Οτζαλάν – Τι κρύβεται πίσω από τη μεταφορά

Η μεταφορά του αποτελεί νέα εξέλιξη στην ειρηνευτική διαδικασία, η οποία, ωστόσο, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια.

Το φιλοκουρδικό κόμμα DEM εμφανίζεται να θεωρεί ανεπαρκή τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης του Οτζαλάν, ζητώντας συγκεκριμένα βήματα για την ουσιαστική πρόοδο των συνομιλιών.

Ο βουλευτής του κόμματος Μιτχάτ Σαντζάρ δήλωσε ότι «η διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει με μονομερείς προσδοκίες και απαιτήσεις».

Από την πλευρά της, η βουλευτής Περβίν Μπουλντάν διευκρίνισε ότι «θα ήταν ακριβέστερο να περιγραφεί απλώς ως ένας χώρος σχεδιασμένος για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του».

Διαπραγματεύσεις για τον αφοπλισμό του PKK

Οι συνομιλίες μεταξύ του Αμπντουλάχ Οτζαλάν και των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών έχουν ως βασικό στόχο τον αφοπλισμό του PKK.

Η Άγκυρα θέτει ως προϋπόθεση την επαληθευμένη παράδοση των όπλων από την οργάνωση, ενώ η κουρδική πλευρά ζητά συνταγματικές εγγυήσεις για τη χρήση της κουρδικής γλώσσας και την τοπική αυτονομία.

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την πρόοδο της διαδικασίας.

Αντιδράσεις από τον εθνικιστικό χώρο

Η μεταφορά του Οτζαλάν σε νέο χώρο κράτησης προκάλεσε αντιδράσεις στον εθνικιστικό πολιτικό χώρο της Τουρκίας.

Ο επικεφαλής του Κόμματος Νίκης, Ουμίτ Οζντάγ, άσκησε έντονη κριτική στην απόφαση, δηλώνοντας ότι «ο δολοφόνος βρεφών Αμπντουλάχ Οτζαλάν δεν είναι πλέον καταδικασμένος κρατούμενος, αλλά ένας απελευθερωμένος τρομοκράτης που ζει στην ιδιωτική του βίλα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ