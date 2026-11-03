Η Παιδεία δεν μπορεί να είναι όμηρος των συντεχνιών

Η κατάργηση του καταλόγου διοριστέων αποφασίστηκε το 2015, με πρόβλεψη μακράς μεταβατικής περιόδου μέχρι το 2027. Δώδεκα ολόκληρα χρόνια κρίθηκαν απαραίτητα για την προσαρμογή στο νέο σύστημα. Και όμως, ενώ πλησιάζει η ημερομηνία εφαρμογής της μεταρρύθμισης, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εξακολουθούν να προβάλλουν αντιστάσεις και να ζητούν ρυθμίσεις που θα προστατεύουν τους ήδη υπηρετούντες.

Ασφαλώς, οι συντεχνίες έχουν δικαίωμα να υπερασπίζονται τα μέλη τους. Η προϋπηρεσία των συμβασιούχων και αντικαταστατών πρέπει να αναγνωρίζεται και να αξιολογείται δίκαια. Όμως, άλλο πράγμα η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και άλλο η διαιώνιση ενός αναχρονιστικού συστήματος διορισμών.

Με ποια λογική ένας νέος απόφοιτος πανεπιστημίου, με εξαιρετικά ακαδημαϊκά προσόντα και σύγχρονη παιδαγωγική κατάρτιση, πρέπει να υπολείπεται ενός άλλου υποψηφίου επειδή εκείνος εγγράφηκε σε έναν κατάλογο πολλά χρόνια προηγουμένως; Και ποιος υπερασπίζεται τα δικαιώματα των χιλιάδων νέων επιστημόνων που περιμένουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν ισότιμα μια θέση στη δημόσια εκπαίδευση;

Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να αντικατασταθεί ένας κατάλογος από έναν άλλο. Είναι να δημιουργηθεί ένα πραγματικά αξιοκρατικό σύστημα, που θα αξιολογεί γνώσεις, παιδαγωγικές δεξιότητες, εμπειρία και ικανότητα διδασκαλίας.

Η κυβέρνηση οφείλει να διαβουλευθεί με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, αλλά δεν μπορεί να τους παραχωρήσει δικαίωμα βέτο στην εκπαιδευτική πολιτική. Οι μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν να ακυρώνονται κάθε φορά που συγκρούονται με οργανωμένα επαγγελματικά συμφέροντα.

Το ερώτημα που πρέπει επιτέλους να απαντηθεί είναι απλό: Για ποιον λειτουργούν τα δημόσια σχολεία; Για τους εκπαιδευτικούς ή για τους μαθητές;

Η απάντηση θα έπρεπε να είναι αυτονόητη. Η δημόσια εκπαίδευση οφείλει να εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες μάθησης για κάθε παιδί. Και η επιλογή των εκπαιδευτικών πρέπει να υπηρετεί αυτόν τον στόχο, όχι τη διατήρηση κεκτημένων που ανήκουν σε μια άλλη εποχή.