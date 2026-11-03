Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας!

Στεκόμουνα στην ουρά σε ένα φαρμακείο και το μάτι μου έπεσε πάνω σε ένα ράφι που όλα τα πακέτα και πακετάκια ξεφώνιζαν ότι μπορούν να νικήσουν την αυπνία!

Πάνω από δεκαπέντε «μάρκες» που διαφήμιζαν τη δύναμη του Μορφέα…Ο Μορφέας για όσους είναι και δεν… είναι παγανιστές είναι ο ύπνος, ο αδελφός του θανάτου. Πολύ εύστροφοι ήταν οι αρχαίοι προγονοί μας…Αφού και ο πεθαμένος ιερέας όταν την κάνει από αυτόν τον άμυαλο πλανήτη, δεν λένε ότι πέθανε αλλά ότι εκοιμήθη! Κεκοιμημένοι δούλοι απολαμβάνουν την μακαριότητα…

Εμείς οι κοινοί,- τι σημαίνει κοινοί άραγε; Μάλλον οι αμαρτωλοί που δεν περνούν τις εξετάσεις του βίου και μένουν ίδια τάξη κάτω από χώμα και πέτρες…

Διαβάστε παρακάτω πόσο ενδιαφέροντα στοιχεία βρήκα για τον ύπνο των ανθρώπων και πόσο τους επηρεάζει. Υπάρχει όμως άλλη μια πανίσχυρη διάσταση. Αυτοί που δεν κοιμούνται αλλά εργάζονται νυκτερινές ώρες. Ο ύπνος δεν είναι απλώς θέμα προσωπικής συνήθειας. Το πότε δουλεύουμε, πότε κοιμόμαστε και πόσο ελέγχουμε το ωράριό μας συνδέεται όλο και περισσότερο με την υγεία, αλλά και με την κοινωνική τάξη. Οι άνθρωποι με τη μικρότερη εργασιακή ευελιξία είναι συχνότερα εκείνοι που αναγκάζονται να δουλεύουν κόντρα στο βιολογικό τους ρολόι. Στη δεκαετία του 1920, δύο κοινωνιολόγοι μελέτησαν μια μικρή αμερικανική πόλη που άλλαζε γρήγορα. Στο βιβλίο τους για το Μάνσι της Ιντιάνα, την οποία ονόμασαν «Μίντλταουν», διαπίστωσαν ότι η κοινωνική διαίρεση ήταν και ζήτημα χρόνου. Στις 6 το πρωί άναβαν τα φώτα στα σπίτια της εργατικής τάξης, επειδή οι δουλειές άρχιζαν συνήθως μεταξύ 6.15 και 7.30. Οι οικογένειες των επιχειρηματιών, αντίθετα, κοιμούνταν ακόμη. Η διαφορά αυτή απέκτησε πολιτική διάσταση το 1925, όταν ξέσπασε διαμάχη για το αν η πόλη θα υιοθετούσε τη θερινή ώρα, χαρίζοντας περισσότερο φως τα καλοκαιρινά απογεύματα. Οι εργαζόμενοι που ξυπνούσαν νωρίς υποστήριζαν ότι θα έχαναν ύπνο. Οι επιχειρηματίες ήθελαν την αλλαγή «για το γκολφ» και επειδή έπρεπε να συναλλάσσονται με επιχειρήσεις στην Ανατολική Ακτή. Όπως γράφει η Σάρα Ο’Κόνορ στους Financial Times, θα απαιτούσε προσεκτικές πολιτικές αποφάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη την επιστήμη, τις ανισότητες και το μέλλον της εργασίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, μοιάζει περισσότερο με φωνή από το παρελθόν. Η τελευταία παρέμβασή του στην «πολιτική του χρόνου» αφορά την προσπάθεια να γίνει μόνιμη η θερινή ώρα. Το επιχείρημά του; Ότι θα ήταν καλό για όσους θέλουν να «παίξουν λίγο γκολφ χωρίς να χρειάζεται να φύγουν μετά τη 14η τρύπα»!... Ακόμα και στον ύπνο μας τον βρίσκουμε ανάμεσά μας! Αν έχετε άλλο πιο σοβαρό πρόβλημα με τον ύπνο, συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας!