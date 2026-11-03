Τραμπ: Ανοιχτό το σενάριο να δώσει χάρες στους συμμάχους του υπό τον φόβο ήττας στις εκλογές

Μιλώντας στη δημοσιογράφο Μιράντα Ντιβάιν της New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αποφασισμένος να προστατεύσει πρόσωπα που συνεργάστηκαν μαζί του, σε περίπτωση που βρεθούν αντιμέτωπα με ποινικές διαδικασίες.

Όταν ρωτήθηκε εάν θα εξέταζε το ενδεχόμενο απονομής προληπτικών χαρών, η απάντησή του ήταν κατηγορηματική. «Δεν θα το σκεφτώ καν, θα το κάνω», δήλωσε, υπενθυμίζοντας ότι είχε ήδη προχωρήσει σε αντίστοιχη κίνηση για τους εμπλεκομένους στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο.

Υπενθυμίζεται ότι, με την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, ο Τραμπ είχε απονείμει χάρη σε εκατοντάδες υποστηρικτές του που είχαν εμπλακεί στην εισβολή στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Στο επίκεντρο ο Έλον Μασκ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ, έναν από τους σημαντικότερους χρηματοδότες των Ρεπουμπλικανών και στενό σύμμαχο του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, στελέχη των Δημοκρατικών εξετάζουν το ενδεχόμενο να αξιοποιήσουν τις κοινοβουλευτικές επιτροπές για τη διερεύνηση δραστηριοτήτων του Μασκ και των επιχειρήσεών του, εφόσον αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Μεταξύ των ζητημάτων που ενδέχεται να τεθούν υπό διερεύνηση περιλαμβάνονται οι περικοπές στην ομοσπονδιακή διοίκηση μέσω της υπηρεσίας κυβερνητικής αποτελεσματικότητας DOGE, η δραστηριότητα των δορυφορικών υπηρεσιών του στην Ουκρανία, καθώς και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων σχετικά με κρατικές συμβάσεις και επιχορηγήσεις προς τη SpaceX και την Tesla.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικές διαδικασίες εναντίον του Μασκ, ο Τραμπ υποβάθμισε αρχικά τις σχετικές αναφορές, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι θα παρέμβει εάν οι απειλές μετατραπούν σε πράξεις.

Έτοιμος να μπλοκάρει τους Δημοκρατικούς με βέτο

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να χάσουν οι Ρεπουμπλικανοί τον έλεγχο του Κογκρέσου, προειδοποιώντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα αξιοποιήσει στο έπακρο το προεδρικό του δικαίωμα αρνησικυρίας.

Χαρακτήρισε μάλιστα τον εαυτό του μελλοντικό «Κύριο Βέτο», περιγράφοντας μια τακτική κατά την οποία θα απορρίπτει νομοθετικές πρωτοβουλίες των Δημοκρατικών μέχρι να αναγκαστούν να διαπραγματευτούν μαζί του.

Παράλληλα, επικαλέστηκε τις προληπτικές χάρες που είχε χορηγήσει ο προκάτοχός του, Τζο Μπάιντεν, σε μέλη της οικογένειάς του και άλλα πρόσωπα λίγο πριν αποχωρήσει από την προεδρία.

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται εν μέσω έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με τους Δημοκρατικούς να κατηγορούν τον ίδιο και πρόσωπα του περιβάλλοντός του για οικονομικά οφέλη και συγκρούσεις συμφερόντων κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του.