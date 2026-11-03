Πλοίο χτυπήθηκε την Κυριακή από «αδιευκρίνιστο βλήμα» στα Στενά του Ορμούζ, στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, σύμφωνα με ενημέρωση που εξέδωσε τη Δευτέρα η UKMTO, η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας που υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας.
Πλοίο χτυπήθηκε από αδιευκρίνιστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ παραμονές των εκλογών στις ΗΠΑ
Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στα ανοικτά του Ομάν. Το πλοίο και το πλήρωμα είναι ασφαλή, σύμφωνα με την UKMTO.
«Ο καπετάνιος αναφέρει ότι το πλοίο χτυπήθηκε από αδιευκρίνιστο βλήμα, το οποίο προκάλεσε ρήγμα στη δεξιά πλευρά. Το πλοίο και το πλήρωμα είναι ασφαλή, δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις», ανέφερε η UKMTO.
Πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου, με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που προορίζονται για παγκόσμια χρήση.
Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία θέτει συχνά στο στόχαστρο πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.
Με φόντο τις απειλές των ΗΠΑ και του Ισραήλ για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, η Τεχεράνη δήλωσε τη Δευτέρα έτοιμη να ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ εντός δύο ημερών, εφόσον η Ουάσινγκτον αποδεχθεί σειρά αιτημάτων. Παράλληλα, ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «εντατικές» διαβουλεύσεις.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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