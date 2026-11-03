Το πρώτο έργο υποδομής που εκτελείται στο δημοτικό διαμέρισμα Ορόκλινης και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια μετά τη μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση, η ανάπλαση και αποκατάσταση της παλιάς γειτονιάς, παίρνει σάρκα και οστά, έπειτα από την υπογραφή του κατασκευαστικού συμβολαίου με την εταιρεία CLOUDCON LTD. Η διάρκεια του συμβολαίου είναι 18 μήνες. Ήδη οι πρώτες εργασίες έχουν ξεκινήσει, με το έργο να στοχεύει στη συνολική αναβάθμιση και ανάδειξη του ιστορικού πυρήνα της Ορόκλινης. Το κόστος θα φτάσει τα 3,5 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν πλακοστρώσεις, υπογειοποίηση όλων των υπηρεσιών, ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα της γειτονιάς, αντικατάσταση του οδικού φωτισμού με σύγχρονα συστήματα, συντήρηση υφιστάμενων υποδομών, ενώ θα ληφθούν και πρόνοιες για το αποχετευτικό σύστημα που αναμένεται να ξεκινήσει το 2028. Η περιοχή της Ορόκλινης συμπεριλαμβάνεται στην Δ΄ φάση του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας μαζί με την Αραδίππου, τα Λιβάδια και την Πύλα. Τα έργα ανάπλασης θα εκτελεστούν στις οδούς Ανεξαρτησίας, Γεωργίου Φωτίου, Ανθέων, Αγίας Αικατερίνης, Ανδρέα Δημητρίου και Ειρήνης. Να σημειωθεί, ότι ο Δήμος Λάρνακας, σε συνεργασία με το δημοτικό διαμέρισμα Ορόκλινης, πέτυχε την ωρίμανση του υπό αναφορά έργου, το οποίο εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών για ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023–2027. Θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αλλάζει ο πυρήνας της Ορόκλινης: Έρχονται πλακοστρώσεις, υπογειοποίηση υπηρεσιών και ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα της γειτονιάς
Ξεκίνησαν οι εργασίες από την εταιρεία CLOUDCON για ανάπλαση και ανάδειξη της παλιάς γειτονιάς στο δημοτικό διαμέρισμα Ορόκλινης. Σύμφωνα με το συμβόλαιο που υπογράφηκε, τα κατασκευαστικά έργα θα έχουν διάρκεια 18 μήνες
Στους δρόμους όπου εκτελούνται έργα δεν επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων, ενώ για την εξυπηρέτηση του κοινού έχουν οριστεί εναλλακτικοί χώροι στάθμευσης στν γύρω περιοχή. Οι κάτοικοι των επηρεαζόμενων οδών θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις κατοικίες τους πεζοί. Η κατασκευαστική εταιρεία θα πρέπει να μεριμνήσει για τη διασφάλιση ασφαλούς και απρόσκοπτης διέλευσης προς τα υποστατικά καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, εξού και οι επηρεαζόμενοι κάτοικοι καλούνται να επιδείξουν κατανόηση και συνεργασία κατά την εκτέλεση του έργου. Η ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα θεωρείται έργο ιδιαίτερα σημαντικό για τη βελτίωση της εικόνας του δημοτικού διαμερίσματος και για την περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξή του προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, με δεδομένο ότι η Ορόκλινη είναι σήμερα μία από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες οικιστικά και τουριστικά περιοχές στην ευρύτερη Λάρνακα. Τα έργα αποκατάστασης που προγραμματίζονται εκτιμάται ότι θα ομορφύνουν και θα δώσουν περαιτέρω ζωή σε μια τοποθεσία όπου κάποιες παλιές κατοικίες έχουν μετατραπεί σ' επιχειρήσεις, εστιατόρια και γκαλερί, ενώ ορισμένα άλλα σπίτια λειτουργούν πλέον ως τουριστικά καταλύματα προς ενοικίαση.
Ανοιχτό αμφιθέατρο
Ο αντιδήμαρχος Ορόκλινης Νεόφυτος Φακοντής είπε στον "Π" ότι ο Δήμος Λάρνακας αναμένεται εντός Νοεμβρίου να προκηρύξει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για δημιουργία ανοιχτού αμφιθεάτρου χωρητικότητας περίπου χιλίων θέσεων στο Πάρκο Ευρώπης, στην Ορόκλινη. Το έργο θα περιλαμβάνει, επίσης, καφετέρια και παιχνιδότοπο. Όπως είπε, στόχος είναι τα αρχιτεκτονικά σχέδια να είναι έτοιμα εντός του 2027, έτσι ώστε να υποβληθούν άμεσα οι αιτήσεις για τις απαιτούμενες άδειες, προκειμένου το έργο να ωριμάσει έγκαιρα και να διεκδικήσει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ 2028-34. Υπενθύμισε, ακόμα, ότι στην Ορόκλινη έχει ολοκληρωθεί η ανάπλαση τριών πάρκων με ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ αντικαταστάθηκε ο φωτισμός του δημοτικού σταδίου καθώς και σε ακόμα ένα πάρκο.
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