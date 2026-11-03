Αλλάζει ο πυρήνας της Ορόκλινης: Έρχονται πλακοστρώσεις, υπογειοποίηση υπηρεσιών και ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα της γειτονιάς

Στους δρόμους όπου εκτελούνται έργα δεν επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων, ενώ για την εξυπηρέτηση του κοινού έχουν οριστεί εναλλακτικοί χώροι στάθμευσης στν γύρω περιοχή. Οι κάτοικοι των επηρεαζόμενων οδών θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις κατοικίες τους πεζοί. Η κατασκευαστική εταιρεία θα πρέπει να μεριμνήσει για τη διασφάλιση ασφαλούς και απρόσκοπτης διέλευσης προς τα υποστατικά καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, εξού και οι επηρεαζόμενοι κάτοικοι καλούνται να επιδείξουν κατανόηση και συνεργασία κατά την εκτέλεση του έργου. Η ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα θεωρείται έργο ιδιαίτερα σημαντικό για τη βελτίωση της εικόνας του δημοτικού διαμερίσματος και για την περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξή του προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, με δεδομένο ότι η Ορόκλινη είναι σήμερα μία από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες οικιστικά και τουριστικά περιοχές στην ευρύτερη Λάρνακα. Τα έργα αποκατάστασης που προγραμματίζονται εκτιμάται ότι θα ομορφύνουν και θα δώσουν περαιτέρω ζωή σε μια τοποθεσία όπου κάποιες παλιές κατοικίες έχουν μετατραπεί σ' επιχειρήσεις, εστιατόρια και γκαλερί, ενώ ορισμένα άλλα σπίτια λειτουργούν πλέον ως τουριστικά καταλύματα προς ενοικίαση.

Ανοιχτό αμφιθέατρο

Ο αντιδήμαρχος Ορόκλινης Νεόφυτος Φακοντής είπε στον "Π" ότι ο Δήμος Λάρνακας αναμένεται εντός Νοεμβρίου να προκηρύξει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για δημιουργία ανοιχτού αμφιθεάτρου χωρητικότητας περίπου χιλίων θέσεων στο Πάρκο Ευρώπης, στην Ορόκλινη. Το έργο θα περιλαμβάνει, επίσης, καφετέρια και παιχνιδότοπο. Όπως είπε, στόχος είναι τα αρχιτεκτονικά σχέδια να είναι έτοιμα εντός του 2027, έτσι ώστε να υποβληθούν άμεσα οι αιτήσεις για τις απαιτούμενες άδειες, προκειμένου το έργο να ωριμάσει έγκαιρα και να διεκδικήσει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ 2028-34. Υπενθύμισε, ακόμα, ότι στην Ορόκλινη έχει ολοκληρωθεί η ανάπλαση τριών πάρκων με ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ αντικαταστάθηκε ο φωτισμός του δημοτικού σταδίου καθώς και σε ακόμα ένα πάρκο.