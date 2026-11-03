Γερμανία: Η AfD ζητά αποκατάσταση σχέσεων με τη Μόσχα και αποκλεισμό της Ουκρανίας από ΕΕ και ΝΑΤΟ - Στήριξη στην πολιτική Τραμπ

Τις θέσεις αυτές παρουσίασαν τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, στο Βερολίνο τρία στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD, οι Μάρκους Φρονμάιερ, Στέφαν Κόιτερ και Γκέρολντ Ότεν, μέσα από δύο έγγραφα πολιτικών θέσεων που αφορούν τις σχέσεις της Γερμανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία.

Τα κείμενα αποτυπώνουν την επιδίωξη των συντακτών τους για στενότερη συνεργασία με την Ουάσινγκτον και επαναπροσέγγιση με τη Μόσχα, διαφοροποιούμενα από την πολιτική που ακολουθεί η σημερινή γερμανική κυβέρνηση έναντι του πολέμου στην Ουκρανία. Πρόκειται, πάντως, για προτάσεις στελεχών της κοινοβουλευτικής ομάδας και όχι για επισήμως εγκεκριμένο συνολικό πρόγραμμα του κόμματος.

Σχέδιο συνόδου ΗΠΑ και Ρωσίας για το φυσικό αέριο

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αποκατάσταση της ενεργειακής συνεργασίας με τη Ρωσία. Η AfD προωθεί την ιδέα μιας συνάντησης κορυφής την άνοιξη του 2027 στο Αμπού Ντάμπι, με συμμετοχή εκπροσώπων των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Βασικό αντικείμενο της προτεινόμενης συνάντησης θα είναι η επανενεργοποίηση των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream, αλλά και η διερεύνηση νέων οικονομικών και ενεργειακών συμφωνιών.

Παράλληλα, οι συντάκτες των εγγράφων ζητούν την άρση των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα, θεωρώντας ότι η αποκατάσταση των εμπορικών σχέσεων θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση της γερμανικής οικονομίας.

«Όχι» στην ένταξη της Ουκρανίας σε ΕΕ και ΝΑΤΟ

Ακόμη πιο σαφείς είναι οι τοποθετήσεις για το ουκρανικό ζήτημα. Τα στελέχη της AfD ζητούν να σταματήσει το συντομότερο δυνατό η γερμανική στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο, ενώ απορρίπτουν την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την πρότασή τους, η Ουκρανία θα πρέπει να αποκτήσει καθεστώς ουδετερότητας, με τη Ρωσία να αναγνωρίζει την κρατική της υπόσταση.

Παράλληλα, θεωρούν μη ρεαλιστικό τον στόχο ανάκτησης όλων των ουκρανικών εδαφών που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, περιλαμβανομένης της Κριμαίας.

Εισηγούνται, αντίθετα, μια ειρηνευτική συμφωνία που θα διασφαλίζει την επιβίωση του ουκρανικού κράτους και την προστασία των εδαφών που θα παραμείνουν υπό τον έλεγχό του, με εγγυήσεις από τρίτες χώρες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στα νέα κείμενα δεν επαναλαμβάνεται η καταδίκη της ρωσικής εισβολής του 2022, με τον πόλεμο να περιγράφεται ως τραγωδία που πρέπει να τερματιστεί μέσω διαπραγματεύσεων.

Στήριξη στην πολιτική Τραμπ

Στο έγγραφο που αφορά τις διατλαντικές σχέσεις, τα στελέχη της AfD εκφράζουν την υποστήριξή τους σε βασικές επιλογές της εξωτερικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ.

Χαιρετίζουν την πολιτική της Ουάσινγκτον απέναντι στη Βενεζουέλα, την Κούβα και τη Διώρυγα του Παναμά, ενώ εμφανίζονται θετικοί και σε πτυχές της αμερικανικής προσέγγισης για τη Γροιλανδία. Διευκρινίζουν, ωστόσο, ότι δεν αποδέχονται ενδεχόμενη προσάρτησή της χωρίς τη συγκατάθεση της Δανίας και της ίδιας της Γροιλανδίας.

Επιπλέον, αντιμετωπίζουν θετικά την πιθανότητα περιορισμού της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία, ενώ αντιτίθενται στην εγκατάσταση νέων αμερικανικών πυραύλων στο γερμανικό έδαφος.

Οι προτάσεις καταδεικνύουν την προσπάθεια των συγκεκριμένων στελεχών της AfD να διαμορφώσουν μια εξωτερική πολιτική που θα συνδυάζει τη συνεργασία με την κυβέρνηση Τραμπ και την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία, ακόμη και εάν αυτό συνεπάγεται ουσιαστική αλλαγή της γερμανικής στάσης απέναντι στην Ουκρανία.