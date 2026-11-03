Γιατί οι ΗΠΑ κρατούν μυστικές τις επιθέσεις στο Ιράν -Τι αποκαλύπτουν τα πλήγματα στο Κεσμ

Την αποκάλυψη έκανε η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, ενώ την πραγματοποίηση των πληγμάτων επιβεβαίωσαν στο Reuters και στο ABC News αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης, υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Το ερώτημα που προκύπτει δεν αφορά μόνο τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά και την απόφαση της Ουάσιγκτον να μην τις δημοσιοποιεί, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να διατηρήσει ανοικτό τον δρόμο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

Γιατί οι ΗΠΑ επιλέγουν να κρατούν μυστικές τις επιθέσεις

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στη Wall Street Journal, η απόφαση να μην ανακοινώνονται τα πλήγματα είναι συνειδητή και αποσκοπεί στο να μη δοθεί η εντύπωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επανεκκινούν στρατιωτικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας εναντίον του Ιράν.

Η ίδια εξήγηση δόθηκε και στο ABC News, με Αμερικανούς αξιωματούχους να χαρακτηρίζουν τις επιχειρήσεις «αμυντικές», υποστηρίζοντας ότι έχουν περιορισμένη έκταση και αποτελούν απάντηση σε ιρανικές επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων και εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, η επιλογή αυτή διαφοροποιείται από την πρακτική που ακολουθούσε η Ουάσιγκτον σε προηγούμενες φάσεις της σύγκρουσης, όταν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ανακοινώνονταν δημοσίως.

Η Washington Post επισημαίνει ότι η μυστικότητα των τελευταίων εβδομάδων αναδεικνύει τη δύσκολη ισορροπία που επιχειρεί να διατηρήσει η αμερικανική κυβέρνηση ανάμεσα στη στρατιωτική πίεση προς το Ιράν και στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας, με τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου να προσθέτουν μια ακόμη πολιτική διάσταση.

Τι συνέβη στο νησί Κεσμ

Σύμφωνα με το Reuters, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη Δευτέρα περιορισμένα πλήγματα στο νησί Κεσμ, το οποίο βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι επιθέσεις είχαν αμυντικό χαρακτήρα και στρέφονταν εναντίον ιρανικών δυνάμεων που χρησιμοποιούσαν πυραύλους εδάφους-αέρος κατά αμερικανικών στόχων.

Σύμφωνα με το ABC News, τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε ιρανική επίθεση εναντίον αμερικανικού αεροσκάφους. Νωρίτερα, οι ιρανικές αρχές είχαν υποστηρίξει ότι κατέρριψαν δύο αμερικανικά αναγνωριστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ισχυρισμό που διέψευσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο IRNA μετέδωσε ότι σημειώθηκαν διαδοχικές εκρήξεις στο Κεσμ, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν δύο αεροσκάφη να πετούν πάνω από το νησί. Εκρήξεις αναφέρθηκαν και στην περιοχή Μπαντάρ Λενγκέχ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars.

Το Κεσμ διαθέτει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς βρίσκεται κοντά σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στο νησί βρίσκονται υπόγεια εγκατάσταση πυραύλων, ναυτική βάση και σημαντική μονάδα αφαλάτωσης.

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) δεν είχε απαντήσει στα αιτήματα διεθνών μέσων για επίσημο σχολιασμό των επιθέσεων.

Οι δηλώσεις Τραμπ και η αντίφαση με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις

Η αποκάλυψη των επιθέσεων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να υποβαθμίζει το ενδεχόμενο επανέναρξης γενικευμένων εχθροπραξιών με το Ιράν.

Μιλώντας τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη κερδίσει τον πόλεμο και ότι δεν έχουν εμπλακεί σε ουσιαστικές μάχες εδώ και μήνες.

Όταν ρωτήθηκε εάν εξετάζει το ενδεχόμενο νέας επίθεσης μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, απάντησε αρνητικά.

Σε ξεχωριστή τηλεφωνική συνέντευξη στο Axios, ωστόσο, δήλωσε ότι δεν βιάζεται να αποφασίσει εάν θα επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας, αφήνοντας ανοικτές τις επιλογές της κυβέρνησής του.

Οι τοποθετήσεις αυτές καταγράφονται ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν περιορισμένες επιχειρήσεις, τις οποίες η Ουάσιγκτον διαχωρίζει από την επανέναρξη μιας ευρείας στρατιωτικής εκστρατείας.

Οι διαπραγματεύσεις και τα σενάρια της επόμενης ημέρας

Παρά τη συνέχιση των στρατιωτικών πληγμάτων, οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης παραμένουν σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το Axios, μεσολαβητές από το Κατάρ έχουν επεξεργαστεί σχέδιο συμφωνίας που περιλαμβάνει διαδοχικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, με στόχο την επανέναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Το ίδιο μέσο αναφέρει ότι στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης εξετάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις, από την επίτευξη διπλωματικής συμφωνίας μέχρι τη συνέχιση της οικονομικής πίεσης ή την επανέναρξη ευρύτερων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων εξαρτάται πλέον από τις αποφάσεις της Ουάσιγκτον.

Στο μεταξύ, η συνέχιση των πληγμάτων και η αβεβαιότητα για τις αμερικανικές προθέσεις διατηρούν την ένταση στα Στενά του Ορμούζ, με τις εξελίξεις να επηρεάζουν και τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Το κατά πόσο οι περιορισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις θα παραμείνουν στο σημερινό επίπεδο ή θα αποτελέσουν προοίμιο ευρύτερης κλιμάκωσης παραμένει ανοικτό. Προς το παρόν, η Ουάσιγκτον επιδιώκει, σύμφωνα με τις εξηγήσεις των ίδιων των Αμερικανών αξιωματούχων, να συνεχίσει τις στρατιωτικές της ενέργειες χωρίς να εκπέμπει δημοσίως το μήνυμα επιστροφής σε έναν γενικευμένο πόλεμο.