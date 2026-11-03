Τρομοκρατία με «όχημα» τα online games: Πάνω από 9.000 σύνδεσμοι στο μικροσκόπιο της Europol

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Europol, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, η επιχείρηση συντονίστηκε από τη Μονάδα Αναφοράς Διαδικτυακού Περιεχομένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU IRU), σε συνεργασία με την Ισπανία, και επικεντρώθηκε στη χρήση διαδικτυακών παιχνιδιών ρόλων για τη διάδοση τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών ιδεολογιών.

Οι ερευνητές εντόπισαν υλικό που προωθούσε τον τζιχαντιστικό, ακροδεξιό, ακροαριστερό και αναρχικό βίαιο εξτρεμισμό, καθώς και την τρομοκρατία. Το περιεχόμενο είχε διαδοθεί σε συνολικά 47 πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακών παιχνιδιών.

Αναπαριστούν τρομοκρατικές επιθέσεις μέσα από παιχνίδια ρόλων

Στο επίκεντρο της επιχείρησης βρέθηκε το φαινόμενο του λεγόμενου «Live Action Role-Playing» (LARPing), κατά το οποίο άτομα ή ομάδες υιοθετούν ρόλους και αναπαριστούν δραστηριότητες, δομές και γεγονότα που συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με τη Europol, σε ορισμένες διαδικτυακές κοινότητες αναπαράγονται η οργανωτική δομή, τα σύμβολα και οι αφηγήσεις τρομοκρατικών οργανώσεων, ενώ πραγματοποιούνται ακόμη και αναπαραστάσεις τρομοκρατικών επιθέσεων.

Οι δραστηριότητες αυτές, όπως προειδοποιεί η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία, μπορούν να εξελιχθούν σε συντονισμένες προσπάθειες παραγωγής και διάδοσης προπαγανδιστικού υλικού, αλλά και στρατολόγησης νέων μελών και υποστηρικτών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πιθανή εμπλοκή νέων και ανηλίκων, καθώς η ενσωμάτωση βίαιων εξτρεμιστικών ιδεολογιών σε διαδραστικά περιβάλλοντα παιχνιδιών μπορεί να συμβάλει στη διαδικασία ριζοσπαστικοποίησής τους.

Στο στόχαστρο η διαδικτυακή στρατολόγηση

Η επιχείρηση επικεντρώθηκε στον εντοπισμό και την αναφορά του επίμαχου περιεχομένου στις πλατφόρμες που το φιλοξενούν, με στόχο τον περιορισμό της διάδοσης τρομοκρατικής προπαγάνδας και την αποτροπή της αξιοποίησής της για στρατολόγηση ή υποκίνηση βίαιων ενεργειών.

Πρόκειται για συνέχεια αντίστοιχης συντονισμένης δράσης που είχε πραγματοποιηθεί το 2025, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Europol να αντιμετωπίσει την αξιοποίηση διαδικτυακών παιχνιδιών από εξτρεμιστικές και τρομοκρατικές ομάδες.

Το φαινόμενο καταγράφεται ως αναδυόμενη απειλή στην έκθεση της Europol για την τρομοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, EU TE-SAT 2026.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα από την ατζέντα ProtectEU για την πρόληψη και αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, που παρουσιάστηκε το 2026, επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με τη βιομηχανία των διαδικτυακών παιχνιδιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Europol αξιοποιεί και το δίκτυο Online Gaming Network, επιδιώκοντας στενότερη συνεργασία με τις πλατφόρμες για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου.