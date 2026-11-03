Politico: Γιατί η Ευρώπη δεν πρέπει να πανηγυρίζει νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα ανάλυσης του δημοσιογράφου Τζέιμι Ντέτμερ (Jamie Dettmer), που δημοσιεύει το Politico, υπό τον τίτλο «Γιατί η Ευρώπη δεν πρέπει να πανηγυρίζει για μια νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές».

Το βασικό επιχείρημα είναι ότι, εάν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, ο Ντόναλντ Τραμπ θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερους περιορισμούς στην εσωτερική πολιτική. Ωστόσο, θα εξακολουθήσει να διαθέτει σημαντικά περιθώρια πρωτοβουλιών στην εξωτερική πολιτική και στο εμπόριο, όπου οι δυνατότητες παρέμβασης του Κογκρέσου είναι συγκριτικά περιορισμένες.

Η προειδοποίηση του πρώην επικεφαλής της Διάσκεψης του Μονάχου

Ο Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ, έμπειρος Γερμανός διπλωμάτης και πρώην πρόεδρος της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, εκτιμά ότι θα ήταν λανθασμένο να θεωρήσουν οι Ευρωπαίοι πως μια νίκη των Δημοκρατικών θα οδηγήσει αυτομάτως σε θερμότερες διατλαντικές σχέσεις.

Κατά την εκτίμησή του, μπορεί να συμβεί ακριβώς το αντίθετο.

Ο Ίσινγκερ προειδοποιεί ότι μια δημόσια εκδήλωση ικανοποίησης από Ευρωπαίους ηγέτες για ενδεχόμενη ήττα των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε να προκαλέσει πρόσθετη δυσαρέσκεια στον Λευκό Οίκο. Για τον λόγο αυτό, εισηγείται αυτοσυγκράτηση στις ευρωπαϊκές αντιδράσεις.

Η ανάλυση επικαλείται πρόσφατη πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση, σύμφωνα με την οποία το 58% των ερωτηθέντων υποστηρίζει τους Δημοκρατικούς, έναντι 18% που τάσσεται υπέρ των Ρεπουμπλικανών του Τραμπ.

Ο πρώην επικεφαλής της Διάσκεψης του Μονάχου θεωρεί ότι, εάν ο Αμερικανός πρόεδρος βρεθεί αντιμέτωπος με κοινοβουλευτικές έρευνες και ενδεχόμενες διαδικασίες παραπομπής, θα μπορούσε να μεταφέρει το πολιτικό βάρος της προεδρίας του στη διεθνή σκηνή.

Αυτό, σύμφωνα με την εκτίμησή του, ενδέχεται να μεταφραστεί σε περισσότερες απαιτήσεις προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, νέες εμπορικές αντιπαραθέσεις και δυσκολότερη συνεργασία σε ζητήματα ασφάλειας.

Η Ουκρανία και το ΝΑΤΟ

Παρόμοια εκτίμηση διατυπώνει ο Κερτ Βόλκερ, πρώην πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ επί προεδρίας Τζορτζ Μπους του νεότερου.

Ο Βόλκερ επισημαίνει ότι, ακόμη και αν οι Δημοκρατικοί ελέγξουν το Κογκρέσο, δεν θα μπορούν να καθορίζουν τις αποφάσεις του Τραμπ στην εξωτερική πολιτική.

Ειδικότερα, θεωρεί ότι οι Δημοκρατικοί θα εμφανιστούν περισσότερο υποστηρικτικοί απέναντι στην Ουκρανία και στο ΝΑΤΟ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μπορούν να υποχρεώσουν την αμερικανική κυβέρνηση να υλοποιήσει τις επιλογές τους.

Το Κογκρέσο έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει χρηματοδοτήσεις, ωστόσο, όπως σημειώνει, ενδέχεται να προκύψουν νέες αντιπαραθέσεις για την εκταμίευση και τη διαχείριση των κονδυλίων.

Ο πρώην Αμερικανός αξιωματούχος εκτιμά επίσης ότι μια επικράτηση των Δημοκρατικών θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένες κοινοβουλευτικές έρευνες για τον Τραμπ, μέλη της οικογένειάς του και πρόσωπα της κυβέρνησής του.

Σε ό,τι αφορά το Ιράν, ο Βόλκερ αναγνωρίζει ότι παραμένει αβέβαιη η στάση που θα επιλέξει ο Αμερικανός πρόεδρος, είτε πρόκειται για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις είτε για μεταφορά μεγαλύτερου μέρους της ευθύνης διαχείρισης της κρίσης στην Ευρώπη και στην Ασία.

Η ευρωπαϊκή ακροδεξιά και το κίνημα MAGA

Διαφορετική οπτική παρουσιάζει η Ναταλί Τότσι, πρώην σύμβουλος δύο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Τότσι αμφισβητεί ότι η ευρωπαϊκή αυτοσυγκράτηση θα επηρεάσει ουσιαστικά τη συμπεριφορά του Τραμπ, εκτιμώντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες αφορμές για να συγκρουστεί με την Ευρώπη.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι μια εκλογική αποδυνάμωση του κινήματος MAGA θα μπορούσε να λειτουργήσει ενθαρρυντικά για τις φιλελεύθερες και κεντρώες πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, λόγω των σχέσεων του κινήματος με ευρωπαϊκά λαϊκιστικά και ακροδεξιά κόμματα.

Ωστόσο, η ανάλυση του Politico επισημαίνει ότι θα ήταν πρόωρο να εξαχθεί το συμπέρασμα πως ο λαϊκισμός βρίσκεται σε συνολική υποχώρηση.

Η δημοσκοπική παρουσία της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία και η ενίσχυση της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) καταδεικνύουν, σύμφωνα με την ανάλυση, ότι τα συγκεκριμένα πολιτικά ρεύματα εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντική επιρροή.

«Η Αμερική δεν βλέπει πλέον την Ευρώπη όπως παλιά»

Μια ευρύτερη διάσταση της συζήτησης θέτει η Μπρόνγουεν Μάντοξ, διευθύντρια του βρετανικού ινστιτούτου διεθνών σχέσεων Chatham House.

Η Μάντοξ υποστηρίζει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες οφείλουν να αναγνωρίσουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποστεί βαθύτερες πολιτικές αλλαγές, οι οποίες δεν περιορίζονται στον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως επισημαίνει, η εκλογή του Τραμπ στην προεδρία δύο φορές αντανακλά μια ευρύτερη μετατόπιση των προτεραιοτήτων του αμερικανικού εκλογικού σώματος προς τα εσωτερικά ζητήματα.

Κατά την άποψή της, οι Ευρωπαίοι υποτίμησαν αρχικά τη σημασία του κινήματος MAGA, αλλά και τη διάρκεια της πολιτικής επιρροής του.

Η ίδια θεωρεί ότι η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους στον κόσμο επηρεάζει πλέον και τα δύο μεγάλα αμερικανικά κόμματα.

Αυτή η εξέλιξη, σύμφωνα με την Μάντοξ, σημαίνει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένη την επιστροφή στις παραδοσιακές διατλαντικές σχέσεις, ακόμη και εάν αλλάξουν οι πολιτικοί συσχετισμοί στην Ουάσιγκτον.

Το δίλημμα της επόμενης ημέρας για την Ευρώπη

Η ανάλυση του Politico αναδεικνύει ένα βασικό ζήτημα για την ευρωπαϊκή διπλωματία: η ενδεχόμενη αποδυνάμωση του Τραμπ στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών δεν συνεπάγεται αναγκαστικά περιορισμό της επιρροής του στη διεθνή πολιτική.

Αντιθέτως, οι αναλυτές που επικαλείται το δημοσίευμα εκτιμούν ότι οι εσωτερικές πολιτικές δυσκολίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Αμερικανό πρόεδρο σε μεγαλύτερη δραστηριοποίηση στα πεδία όπου διατηρεί ευρύτερες εκτελεστικές εξουσίες.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κρίσιμα ζητήματα παραμένουν η ασφάλεια, η Ουκρανία, το ΝΑΤΟ, οι εμπορικές σχέσεις και η δυνατότητα διαμόρφωσης μιας περισσότερο αυτόνομης εξωτερικής πολιτικής.

Το ευρύτερο μήνυμα της ανάλυσης είναι ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις χρειάζεται να προετοιμάζονται για μια μακροπρόθεσμη αλλαγή στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών.

Πηγή: Politico