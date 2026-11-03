Μιχάλης Κοντός για τις κρίσιμες εκλογές στις ΗΠΑ: «Καυτή διετία για τον Τραμπ εάν οι Δημοκρατικοί ελέγξουν το Κογκρέσο» - Πώς μπορεί να επηρεαστεί η Κύπρος (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, ο αναπληρωτής καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Μιχάλης Κοντός, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την εκλογική αναμέτρηση, επισημαίνοντας ότι θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο θα κυβερνήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά το υπόλοιπο της θητείας του.

Όπως ανέφερε, οι εκλογές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης, οικονομικών πιέσεων και πολεμικών εξελίξεων στις οποίες εμπλέκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υπό αυτές τις συνθήκες, η ενδεχόμενη απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες της κυβέρνησης Τραμπ.

Τι θα συμβεί εάν επικρατήσουν οι Δημοκρατικοί

Σύμφωνα με τον κ. Κοντό, εάν οι Δημοκρατικοί εξασφαλίσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί αντιμέτωπος με μεγαλύτερα εμπόδια στην προώθηση της νομοθετικής του ατζέντας.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε μεγαλύτερη αξιοποίηση των προεδρικών διαταγμάτων, προκειμένου να παρακάμπτει τα εμπόδια στη νομοθετική διαδικασία.

Ωστόσο, οι επιπτώσεις δεν θα περιορίζονταν μόνο στη νομοθετική δραστηριότητα. Όπως εξήγησε, οι Δημοκρατικοί θα αποκτούσαν τη δυνατότητα να καλούν κυβερνητικά στελέχη και επιχειρηματίες που συνδέονται με την κυβέρνηση Τραμπ ενώπιον κοινοβουλευτικών επιτροπών, ζητώντας τη διερεύνηση καταγγελιών για τις δραστηριότητές τους.

Κατά την εκτίμησή του, σε ένα τέτοιο σενάριο η τελευταία διετία της προεδρίας Τραμπ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις, συνεχείς ελέγχους και δυσκολίες στη διακυβέρνηση.

Το πρόβλημα των Δημοκρατικών και οι εκλογές του 2028

Ο Μιχάλης Κοντός επισήμανε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα εξακολουθεί να αναζητεί μια ισχυρή πολιτική προσωπικότητα που θα μπορούσε να ενώσει τις διαφορετικές τάσεις του.

Όπως ανέφερε, μετά την προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα, οι Δημοκρατικοί δυσκολεύονται να αναδείξουν ένα πρόσωπο με ευρεία απήχηση στο σύνολο της εκλογικής τους βάσης.

Την ίδια ώρα, η ενίσχυση της αριστερής πτέρυγας δημιουργεί ένα επιπρόσθετο δίλημμα για την πολιτική κατεύθυνση του κόμματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια μεγαλύτερη μετατόπιση προς τα αριστερά θα μπορούσε να δυσκολέψει την προσέγγιση των κεντρώων ψηφοφόρων, οι οποίοι ενδέχεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Εκτίμησε ακόμη ότι οι ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσαν να αναδείξουν νέα πολιτικά πρόσωπα, ιδιαίτερα μέσα από τις αναμετρήσεις για τις κυβερνητικές θέσεις στις πολιτείες, τα οποία ενδεχομένως να διεκδικήσουν αργότερα την προεδρία.

Πώς μπορεί να επηρεαστεί η Κύπρος

Ερωτηθείς για τις πιθανές επιπτώσεις των αμερικανικών εκλογών στην Κύπρο, ο κ. Κοντός εξήγησε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει από τώρα ασφαλής πρόβλεψη, καθώς πολλά θα εξαρτηθούν από τη σύνθεση του νέου Κογκρέσου και τη σχέση που θα διαμορφωθεί με τον Λευκό Οίκο.

Δεν απέκλεισε, ωστόσο, το ενδεχόμενο να προκύψουν εξελίξεις σε ζητήματα που σχετίζονται με τις ενεργειακές συνεργασίες και τα μεγάλα έργα στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως εξήγησε, εάν οι Δημοκρατικοί εξασφαλίσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων, θα μπορούν να προωθήσουν έρευνες για ενδεχόμενα ζητήματα διαφθοράς ή σύγκρουσης συμφερόντων που αφορούν κυβερνητικά στελέχη και συνεργάτες της αμερικανικής διοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο τέτοιες έρευνες να αγγίξουν και δραστηριότητες που σχετίζονται με ενεργειακά έργα στην Ανατολική Μεσόγειο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για υποθετικό σενάριο και όχι για δεδομένη εξέλιξη.

Ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα έχει και το ποια πρόσωπα θα αναλάβουν την προεδρία σημαντικών επιτροπών του Κογκρέσου, κυρίως εκείνων που ασχολούνται με την εξωτερική πολιτική.

Η στάση των προσώπων αυτών απέναντι στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή θα μπορούσε να επηρεάσει τις πολιτικές ισορροπίες σε ζητήματα αμερικανικού ενδιαφέροντος.

Τι θα γίνει με τα τουρκικά F-35

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στο ζήτημα της προμήθειας αμερικανικών μαχητικών F-35 από την Τουρκία, το οποίο παραμένει ανοικτό στις σχέσεις Άγκυρας και Ουάσινγκτον.

Ο Μιχάλης Κοντός εξήγησε ότι η εξέλιξη του συγκεκριμένου θέματος δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το αποτέλεσμα των εκλογών για το Κογκρέσο.

Καθοριστικός παράγοντας παραμένει, όπως ανέφερε, η στάση της Τουρκίας απέναντι στο ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400, η απόκτηση του οποίου οδήγησε στην επιβολή αμερικανικών κυρώσεων το 2020, βάσει του νόμου CAATSA.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρά την προσωπική επιθυμία που αποδίδει στον Ντόναλντ Τραμπ να ικανοποιήσει σχετικά αιτήματα του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, δεν έχει καταστεί δυνατή η υπέρβαση των νομοθετικών περιορισμών που εμποδίζουν την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Ούτε έχει επιτραπεί, όπως σημείωσε, η παραλαβή των έξι αεροσκαφών για τα οποία η Τουρκία είχε ήδη καταβάλει χρήματα.

Ακούστε την παρέμβαση του αναπληρωτή καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Μιχάλη Κοντού, στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», που μεταδίδεται καθημερινά από το ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6: