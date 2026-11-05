Μετεκλογικές αναταράξεις στο Ισραήλ: «Σοβαρές υποψίες» για ξένη παρέμβαση στις εκλογές του Ισραήλ καταγγέλλει ο Νετανιάχου

«Υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι ξένα κράτη δαπάνησαν τεράστια χρηματικά ποσά, σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των εκλογών στο Ισραήλ», ανέφερε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Ο ίδιος επέκρινε στελέχη της αντιπολίτευσης που εμφανίζονται πρόθυμα να συνεργαστούν με αραβικά κόμματα για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού. Υποστήριξε ότι μια τέτοια κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ακραίους ισλαμιστές και θα δίχαζε την ισραηλινή κοινωνία.

Πηγή: ΚΥΠΕ