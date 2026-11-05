Ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα ότι υπάρχουν «σοβαρές υποψίες» για ξένη παρέμβαση στις εκλογές της χώρας. Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος Χέρτσογκ κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις να συμβιβαστούν, ώστε να σχηματιστεί κυβέρνηση.
Μετεκλογικές αναταράξεις στο Ισραήλ: «Σοβαρές υποψίες» για ξένη παρέμβαση στις εκλογές του Ισραήλ καταγγέλλει ο Νετανιάχου
Ο απερχόμενος πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ξένα κράτη δαπάνησαν μεγάλα ποσά για να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα, ενώ ο Πρόεδρος Χέρτσογκ κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις σε συμβιβασμούς για τον σχηματισμό κυβέρνησης.
«Υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι ξένα κράτη δαπάνησαν τεράστια χρηματικά ποσά, σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των εκλογών στο Ισραήλ», ανέφερε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.
Ο ίδιος επέκρινε στελέχη της αντιπολίτευσης που εμφανίζονται πρόθυμα να συνεργαστούν με αραβικά κόμματα για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού. Υποστήριξε ότι μια τέτοια κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ακραίους ισλαμιστές και θα δίχαζε την ισραηλινή κοινωνία.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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