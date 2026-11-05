Οι Ρεπουμπλικάνοι ακονίζουν τα μαχαίρια: Ο Τραμπ χάνει το Κογκρέσο και δέχεται πυρά

Σύμμαχοι και πολιτικοί στρατηγικοί σύμβουλοι των Ρεπουμπλικάνων κάλεσαν τον Τραμπ να προχωρήσει σε αλλαγές στο προσωπικό του Λευκού Οίκου, να αποκαταστήσει την πειθαρχία και να εγκαταλείψει πολιτικές που θεωρούν υπεύθυνες για τις εκλογικές απώλειες, μεταξύ των οποίων ο πόλεμος στο Ιράν και οι δασμοί, καθώς η προεδρία του εισέρχεται στα τελευταία της χρόνια.

Ο βετεράνος Ρεπουμπλικανός πολιτικός στρατηγικός σύμβουλος Τζον Φίχερι χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «τεράστια καταστροφή» για τον Τραμπ.

«Πρέπει να καθαρίσει τον Λευκό Οίκο», δήλωσε ο Φίχερι. «Από εδώ και στο εξής, κάθε μέρα που περνά, μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε έναν πρόεδρο με περιορισμένη πολιτική επιρροή».

Ωστόσο, ο Τραμπ δεν έδειξε να θεωρεί ότι το εκλογικό αποτέλεσμα αποτελεί λόγο για αλλαγή πορείας.

«Δεν το θεωρώ πλήγμα εναντίον μου», δήλωσε στο Fox News αργά το βράδυ της Τρίτης.

Οι Ρεπουμπλικάνοι κοιτούν την επόμενη ημέρα

Η νέα κοινοβουλευτική πραγματικότητα δίνει πλέον στους Δημοκρατικούς τη δυνατότητα να μπλοκάρουν νομοθετικές πρωτοβουλίες του προέδρου, να διεξάγουν έρευνες για την κυβέρνησή του και να αμφισβητούν τους υποψηφίους που προτείνει για κυβερνητικές θέσεις.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να οδηγήσει τον Τραμπ, ο οποίος έχει ήδη αξιοποιήσει εκτεταμένα τις εξουσίες της εκτελεστικής εξουσίας, σε ακόμη μεγαλύτερη εξάρτηση από μονομερείς προεδρικές αποφάσεις.

Παράλληλα, θα κληθεί να αποφασίσει εάν θα επιμείνει στην ίδια πολιτική ατζέντα, την οποία αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι θεωρούν πλέον πολιτικό βάρος, ιδιαίτερα για όσους ενδέχεται να διεκδικήσουν το προεδρικό χρίσμα του κόμματος το 2028.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος θεωρείται πιθανός πολιτικός διάδοχος του Τραμπ, επιχείρησε την Τετάρτη να κρατήσει αποστάσεις από τον πρόεδρο, αποδίδοντας τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικάνων στον πόλεμο με το Ιράν.

Σύμφωνα με στελέχη του κόμματος, τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις ενδέχεται να γίνουν συχνότερες, εάν οι Ρεπουμπλικάνοι καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η μακροχρόνια επιρροή του Τραμπ στους ψηφοφόρους του κόμματος εξασθενεί.

Ανησυχία στον Λευκό Οίκο για αποχωρήσεις και ανασχηματισμό

Στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου, κορυφαίοι συνεργάτες του προέδρου προετοιμάζονται για πιθανές αποχωρήσεις στελεχών, αλλαγές στο υπουργικό συμβούλιο, αλλά και για τις έρευνες που αναμένεται να ξεκινήσουν οι Δημοκρατικοί.

Αυτό δήλωσε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Είναι πραγματικά απαίσιο να βρίσκεται κανείς εδώ αυτή τη στιγμή. Το ηθικό βρίσκεται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εσωτερικές δημοσκοπήσεις είχαν προειδοποιήσει ήδη έξι εβδομάδες πριν από τις εκλογές ότι οι Ρεπουμπλικάνοι κινδύνευαν να χάσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου. Ωστόσο, ο Τραμπ αρνήθηκε να αλλάξει στάση απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν, παρά τις προειδοποιήσεις για τις πολιτικές συνέπειες.

«Τελικά, απλώς δεν τον ένοιαζε. Αρνήθηκε να ακούσει οποιονδήποτε», υποστήριξε ο αξιωματούχος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι ο πόλεμος με το Ιράν, ο οποίος διαρκεί εδώ και οκτώ μήνες, έπληξε τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους, υπερασπίστηκε ωστόσο την απόφασή του να ξεκινήσει τη σύγκρουση.

Η δυσαρέσκεια για τις προτεραιότητες του Τραμπ

Οι ανησυχίες στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων δεν περιορίζονται στον πόλεμο με το Ιράν.

Σύμφωνα με Ρεπουμπλικάνο πολιτικό σύμβουλο, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι εθνικοί πολιτικοί σύμβουλοι του κόμματος άρχισαν να ανησυχούν ολοένα και περισσότερο, καθώς σε συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν για κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις στη Γερουσία, σε πολιτείες όπως το Μίσιγκαν και η Αϊόβα, κατέγραψαν αυξανόμενη δυσαρέσκεια από Ρεπουμπλικάνους και ανεξάρτητους ψηφοφόρους.

Η δυσαρέσκεια αφορούσε την έμφαση που έδινε ο πρόεδρος στην κατασκευή της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, καθώς και στα έργα ανακαίνισης στην Ουάσινγκτον.

«Εάν ο Τραμπ περάσει τα επόμενα δύο χρόνια μιλώντας για τα ίδια πράγματα, θα υποστούμε ξανά συντριπτική ήττα στις επόμενες εκλογές», προειδοποίησε ο σύμβουλος.

Ωστόσο, την Τετάρτη, ο Τραμπ συγκέντρωσε δημοσιογράφους για μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στο εργοτάξιο της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, υπερασπιζόμενος τον χρόνο που αφιερώνει στο συγκεκριμένο έργο.

«Για μένα είναι χαλαρωτικό», δήλωσε.

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος υιοθέτησε δημόσια προκλητικό τόνο, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία του Τραμπ με το μήνυμα: «Ενημέρωση: Ο Τραμπ εξακολουθεί να είναι ο πρόεδρός σας».

Οι εξουσίες του προέδρου και οι έρευνες των Δημοκρατικών

Παρά την εκλογική ήττα, ο Τραμπ εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές εξουσίες.

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Reuters, ο Λευκός Οίκος προετοιμάζει εδώ και μήνες σειρά εκτελεστικών αποφάσεων για τη μετανάστευση, τους δασμούς, τη στέγαση και τις ομοσπονδιακές δαπάνες, οι οποίες θα μπορούσαν να του επιτρέψουν να προωθήσει τμήματα της πολιτικής του ατζέντας παρά την αντίθεση των Δημοκρατικών.

Ωστόσο, η άσκηση των προεδρικών εξουσιών δεν μπορεί να προστατεύσει την κυβέρνηση από τις κοινοβουλευτικές έρευνες που αναμένεται να δρομολογήσουν οι Δημοκρατικοί.

«Κανείς δεν θέλει να αντιμετωπίσει τις έρευνες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο κυβερνήτης στη Φλόριντα ΝτεΣάντις σε ρήξη με τον Τραμπ

Ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης στην πολιτεία Φλόριντα (νότια), ο Ρον ΝτεΣάντις, περιέγραψε χθες Τετάρτη τη συντριπτική ήττα του κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές προχθές Τρίτη με τον όρο πολιτική καταστροφή, προειδοποιώντας πως θα μπορούσε να αποδυναμώσει την παράταξη για χρόνια, ενώ πήρε αποστάσεις από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας πολύ διαφορετική ερμηνεία για τα αίτια του αποτελέσματος.

«Αυτό πλησιάζει σε επίπεδο εξάλειψης των ρεπουμπλικάνων σε πολλούς τομείς της χώρας», υπογράμμισε ο κ. ΝτεΣάντις χθες σε παρέμβασή του.

Η ήττα δεν οφειλόταν σε «θετική άποψη για τους δημοκρατικούς», επρόκειτο για «απόρριψη των ρεπουμπλικάνων στην Ουάσιγκτον» από τους ψηφοφόρους, έκρινε ο κυβερνήτης, μιλώντας για το «πολιτικό ισοδύναμο πλήγματος μετεωρίτη».

Το κόμμα έχασε προχθές τον έλεγχο και των δυο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου.

Ο Ρον ΝτεΣάντις αποστασιοποιήθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος επέρριψε την ήττα στην ανεπαρκή «ποιότητα» των κατά τόπους υποψηφίων της παράταξης και υποστήριξε ότι η δική του δημοτικότητα δεν μεταφράστηκε σε ψήφους υπέρ των δημοκρατικών. Αναγνώρισε πάντως ότι ο πόλεμος στο Ιράν και η συνεπακόλουθη αύξηση των τιμών των καυσίμων είχαν συμβολή στο εκλογικό αποτέλεσμα.

Αντί για την εκλογική ήττα, ο Τραμπ μίλησε για τη νέα αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο

Από το εργοτάξιο της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο επέλεξε να απευθυνθεί στους δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, προχωρώντας σε δηλώσεις την Τετάρτη, την ώρα που οι Ρεπουμπλικάνοι μετρούν τις απώλειές τους στις ενδιάμεσες εκλογές, έχοντας χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου. Αντί να επικεντρωθεί στην εκλογική ήττα της παράταξής του, ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε αρχικά να υπερασπιστεί την κατασκευή της νέας αίθουσας χορού, την οποία χαρακτήρισε μοναδική.

«Θέλω απλώς να ευχαριστήσω όλους όσοι βρίσκονται εδώ. Πρόκειται για μια κατασκευή που όμοιά της δεν έχει υπάρξει πουθενά», δήλωσε, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους από το εργοτάξιο. Παρότι αρχικά δεν είχε προγραμματιστεί κάποια δημόσια εμφάνιση για την ημέρα, ο Τραμπ κάλεσε τους εκπροσώπους του Τύπου την τελευταία στιγμή, ενώ επέβλεψε και την τοποθέτηση της τελευταίας δοκού της κατασκευής, την οποία, όπως ανέφερε, σκοπεύει να υπογράψει.

Η επιλογή του να προβάλει το συγκεκριμένο έργο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία σημαντικό μέρος των Αμερικανών ψηφοφόρων θεωρεί ότι ο πρόεδρος έχει θέσει λανθασμένες προτεραιότητες. Σύμφωνα με την έρευνα AP Voter Poll, περίπου τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων εκτιμούν ότι ο Τραμπ δεν επικεντρώνεται στα σωστά ζητήματα, με τη συντριπτική πλειονότητα αυτών να έχει στηρίξει υποψηφίους των Δημοκρατικών για τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αντίθετα, περίπου ένας στους τρεις θεωρεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει θέσει τις σωστές προτεραιότητες.

Η εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο στο Ιράν ήταν αναγκαία και άξιζε τον κόπο

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε ότι ο πόλεμος στο Ιράν διαδραμάτισε ρόλο στην εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών, υποστήριξε ωστόσο ότι η απόφαση για την εμπλοκή των ΗΠΑ ήταν αναγκαία και άξιζε τον κόπο.

«Το θέμα του Ιράν ήταν κάτι που έπρεπε να κάνουμε και συνεχίζουμε να κάνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά την Τετάρτη, υπερασπιζόμενος την επιλογή του να συνεχιστεί η αμερικανική εμπλοκή.

Παρά το σημαντικό πολιτικό κόστος, ο Τραμπ επιμένει ότι η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν αποτελεί προτεραιότητα που υπερβαίνει τις εκλογικές απώλειες. Πρόκειται για μια θέση την οποία είχε διατυπώσει και τους προηγούμενους μήνες, επαναλαμβάνοντας τώρα ότι η αμερικανική εμπλοκή ήταν αναγκαία και πρέπει να συνεχιστεί.

Πηγές: Reuters, AFP, Associated Press