Η μεγάλη ταπείνωση του Ντόναλντ Τραμπ: Ανάλυση καταπέλτης των Financial Times - Τα πέντε λάθη που οδήγησαν στη συντριβή

Σε εκτενή ανάλυσή τους με τίτλο «Η μεγάλη ταπείνωση του Ντόναλντ Τραμπ», οι Financial Times εξετάζουν τα αίτια της εκλογικής ήττας των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου 2026, οι οποίες έδωσαν στους Δημοκρατικούς τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Όπως επισημαίνει η βρετανική οικονομική εφημερίδα, το αποτέλεσμα ξεπερνά την παραδοσιακή φθορά που υφίστανται τα κυβερνώντα κόμματα στις ενδιάμεσες εκλογές. Η αποδοκιμασία επεκτάθηκε σε πολιτείες και εκλογικές περιφέρειες που θεωρούνταν ασφαλείς για τους Ρεπουμπλικάνους, πλήττοντας ακόμη και υποψηφίους που είχαν την προσωπική υποστήριξη του Τραμπ.

Πίσω από το αποτέλεσμα διακρίνονται πέντε βασικοί παράγοντες που συνδέονται με την οικονομική πολιτική, τις διεθνείς επιλογές και τον τρόπο άσκησης της εξουσίας από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Οι δασμοί που γύρισαν μπούμερανγκ

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες που αναδεικνύουν οι Financial Times είναι η εμπορική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

Από την πρώτη προεκλογική εκστρατεία του, το 2016, ο Τραμπ παρουσίαζε τους δασμούς ως μέσο προστασίας της αμερικανικής βιομηχανίας, επιστροφής θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ και περιορισμού της οικονομικής εξάρτησης από άλλες χώρες.

Κατά τη δεύτερη θητεία του, ωστόσο, η επιβολή εκτεταμένων δασμών αύξησε το κόστος εισαγωγής προϊόντων και πρώτων υλών, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις στις αμερικανικές επιχειρήσεις και στους καταναλωτές.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η πολιτική που είχε παρουσιαστεί ως μέσο οικονομικής προστασίας των Αμερικανών συνέβαλε τελικά στην αύξηση της οικονομικής αβεβαιότητας.

Το αποτέλεσμα ήταν να πληγεί ένα από τα βασικά επιχειρήματα πάνω στα οποία ο Τραμπ είχε οικοδομήσει την πολιτική του απήχηση.

Η ακρίβεια που δεν αντιμετωπίστηκε

Καθοριστικό ρόλο στην εκλογική συμπεριφορά των Αμερικανών διαδραμάτισε το κόστος ζωής.

Οι Financial Times σημειώνουν ότι ο Τραμπ είχε επιστρέψει στην προεδρία υποσχόμενος χαμηλότερες τιμές και βελτίωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών. Ωστόσο, η καθημερινότητα πολλών πολιτών παρέμεινε δύσκολη.

Οι υψηλές τιμές των βασικών αγαθών, το αυξημένο κόστος στέγασης και οι πιέσεις από τα επιτόκια δημιούργησαν ένα περιβάλλον οικονομικής ανασφάλειας.

Ενδεικτικό είναι ότι η τιμή της βενζίνης έφτασε τα 3,46 δολάρια ανά γαλόνι, ενώ τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων ξεπέρασαν το 7%, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η βρετανική εφημερίδα.

Το πρόβλημα επιδεινώθηκε από τον τρόπο με τον οποίο κυβερνητικά στελέχη αντιμετώπιζαν τις ανησυχίες των πολιτών για την ακρίβεια.

Η αναφορά σε θετικούς οικονομικούς δείκτες δεν αρκούσε για να καθησυχάσει τους ψηφοφόρους που συνέχιζαν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών.

Έτσι, η οικονομία, που αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους επιστροφής του Τραμπ στην εξουσία, εξελίχθηκε σε σημαντικό παράγοντα της εκλογικής αποδοκιμασίας του.

Το πολιτικό κόστος του πολέμου στο Ιράν

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας ήταν η στρατιωτική εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Τραμπ είχε παρουσιάσει τον εαυτό του ως ηγέτη που θα απέτρεπε νέους πολέμους και θα περιόριζε την αμερικανική εμπλοκή σε παρατεταμένες συγκρούσεις.

Ωστόσο, ο πόλεμος στο Ιράν δημιούργησε μια διαφορετική πραγματικότητα, με οικονομικές και πολιτικές συνέπειες.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, η σύγκρουση συνέβαλε στην αύξηση των τιμών της ενέργειας, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα αμερικανικά νοικοκυριά.

Παράλληλα, η συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων προκάλεσε αντιδράσεις μεταξύ ψηφοφόρων που είχαν στηρίξει τον Τραμπ με την προσδοκία ότι θα απέφευγε νέες πολεμικές περιπέτειες.

Η αντίφαση ανάμεσα στις προεκλογικές υποσχέσεις και στις κυβερνητικές επιλογές αποτέλεσε πρόσθετη πηγή δυσαρέσκειας.

Οι προσωπικές επιλογές υποψηφίων

Η εκλογική ήττα ανέδειξε επίσης τα όρια της προσωπικής επιρροής του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Κατά την τελευταία δεκαετία, η υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου αποτελούσε σημαντικό πλεονέκτημα για τους υποψηφίους που επιδίωκαν να εξασφαλίσουν το κομματικό χρίσμα. Η προσωπική αφοσίωση στον Τραμπ είχε αναδειχθεί σε καθοριστικό παράγοντα των εσωκομματικών ισορροπιών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Financial Times, αρκετοί από τους υποψηφίους που επέλεξε ή υποστήριξε προσωπικά δεν κατάφεραν να προσελκύσουν την απαραίτητη υποστήριξη από το ευρύτερο εκλογικό σώμα. Ακόμη και Ρεπουμπλικάνοι που επιχείρησαν να κρατήσουν αποστάσεις από τον πρόεδρο δεν απέφυγαν τις εκλογικές απώλειες. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη δυσκολία του κόμματος να διαμορφώσει αυτόνομη πολιτική ταυτότητα, έπειτα από χρόνια έντονης ταύτισής του με τον Τραμπ.

Η αντίφαση ανάμεσα στο MAGA και την κυβερνητική εικόνα

Το πέμπτο ζήτημα αφορά την εικόνα της κυβέρνησης και την απόσταση που δημιουργήθηκε από την αρχική αντισυστημική ρητορική του κινήματος MAGA.

Ο Τραμπ οικοδόμησε μεγάλο μέρος της πολιτικής του επιρροής παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως αντίπαλο του πολιτικού κατεστημένου της Ουάσινγκτον. Υποσχόταν ότι θα συγκρουστεί με τις παραδοσιακές πολιτικές ελίτ και θα θέσει στο επίκεντρο τα συμφέροντα των απλών Αμερικανών.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανάλυση, η εικόνα της δεύτερης κυβέρνησής του άρχισε να συνδέεται με καταγγελίες για διαφθορά, ζητήματα κυβερνητικής αποτελεσματικότητας και επιλογές που απομάκρυναν την προσοχή από τις οικονομικές δυσκολίες των πολιτών. Οι δημόσιες αντιπαραθέσεις και η ενασχόληση του προέδρου με ζητήματα που οι ψηφοφόροι δεν θεωρούσαν προτεραιότητα ενίσχυσαν αυτή την απόσταση. Οι προσπάθειες των Ρεπουμπλικάνων να παρουσιάσουν τους Δημοκρατικούς ως ακραία πολιτική δύναμη δεν κατάφεραν, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα.

Το ερώτημα της επόμενης ημέρας

Η απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου δημιουργεί πλέον μια νέα πολιτική πραγματικότητα για τον Λευκό Οίκο. Οι Δημοκρατικοί αποκτούν τη δυνατότητα να περιορίζουν τη νομοθετική ατζέντα του προέδρου και να ασκούν εντονότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο στην κυβέρνησή του.

Παράλληλα, το εκλογικό αποτέλεσμα επαναφέρει τη συζήτηση για την πολιτική πορεία των Ρεπουμπλικάνων μετά τον Τραμπ και για το κατά πόσο το κίνημα MAGA μπορεί να διατηρήσει την επιρροή του χωρίς την προσωπική παρουσία του δημιουργού του στην προεδρική αναμέτρηση του 2028. Η σημασία της ήττας, όπως προκύπτει από την ανάλυση των Financial Times, δεν περιορίζεται στην απώλεια κοινοβουλευτικών εδρών. Αφορά κυρίως τη διάρρηξη της σχέσης εμπιστοσύνης που είχε οικοδομήσει ο Τραμπ με τμήματα του αμερικανικού εκλογικού σώματος.

Το ερώτημα για τα επόμενα δύο χρόνια είναι εάν ο Αμερικανός πρόεδρος θα επιδιώξει να αναπροσαρμόσει την πολιτική του ή θα συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση, παρά την εκλογική αποδοκιμασία. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026 αποτελούν σημαντική καμπή για τη δεύτερη θητεία του, αλλά και για το μέλλον του πολιτικού κινήματος που κυριάρχησε στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα την τελευταία δεκαετία.