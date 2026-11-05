Κλείνει μέχρι το τέλος του χρόνου ο κύκλος επαφών του ΑΚΕΛ με τα κόμματα - Στις κομματικές ομάδες η συζήτηση για τα ονόματα ενόψει Προεδρικών

Οι επιαρχιακές συνδιασκέψεις του ΑΚΕΛ ξεκίνησαν από την Αμμόχωστο. Συνεχίζονται το Σάββατο στη Λάρνακα, στις 21 Νοεμβρίου στη Λευκωσία και στις 29 Νοεμβρίου στη Λεμεσό, ενώ τον κύκλο κλείνει η Πάφος στις 5 Δεκεμβρίου.

Ονοματολογία στις ομάδες

Οι συνδιασκέψεις έχουν οργανωτικό χαρακτήρα. Επειδή όμως η συζήτηση επηρεάζεται από τις εκλογές, θα τεθεί σε αυτές και το πολιτικό πλαίσιο για την αναζήτηση υποψηφίου. Σύμφωνα με τον κ. Πολυκάρπου, στις συνδιασκέψεις δεν συζητούνται ονόματα. Συζητούνται η κατεύθυνση του κόμματος, η αναζήτηση προοδευτικής αλλαγής και οι συγκλίσεις με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Τα ονόματα θα τεθούν στις κομματικές ομάδες κάθε περιοχής, όπου γίνεται η ουσιαστική συζήτηση με τα μέλη. Οι ομάδες θα έχουν ολοκληρώσει τις συναντήσεις τους μέχρι το τέλος του χρόνου. Παράλληλα, συνεχίζονται οι επαφές του κόμματος με την Κοινωνική Συμμαχία.

Το χρονοδιάγραμμα Στεφάνου

Μιλώντας στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ τοποθέτησε τις αποφάσεις για την προεδρική υποψηφιότητα στους πρώτους μήνες του 2027, αφού ολοκληρωθούν οι επαφές και οι εσωκομματικές διαδικασίες. Προτεραιότητα, όπως είπε, δίνεται στα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται ως αντιπολίτευση. Αναγνώρισε ωστόσο αντικειμενικές δυσκολίες λόγω των συνεδρίων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ορισμένα από αυτά. Με το ΔΗΚΟ δήλωσε ανοιχτός σε επαφή. Σημείωσε όμως ότι, ως βασικό κόμμα της κυβέρνησης, θα ήταν αντιφατικό να συζητεί ταυτόχρονα για αλλαγή στη διακυβέρνηση. Για το ενδεχόμενο στήριξης του Οδυσσέα Μιχαηλίδη δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε: «Δεν προαποκλείουμε κανέναν, αλλά δεν προκρίνουμε και κανέναν».

Αλλαγές σε Λεμεσό και Λάρνακα

Σε οργανωτικό επίπεδο, αλλαγή ηγεσίας αναμένεται σε δύο επαρχίες. Στη Λεμεσό αποχωρεί ο Γιώργος Γεωργίου, επαρχιακός γραμματέας από το 2013, και αναμένεται να τον διαδεχθεί ο τέως βουλευτής Άντρος Καυκαλιάς. Στη Λάρνακα, η Χρυστάλλα Αντωνίου μετακινείται στον Τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η συνδιάσκεψη της επαρχίας Λάρνακας ανοίγει το Σάββατο με ομιλίες του κ. Στεφάνου και της κ. Αντωνίου. Θα εκλέξει τη νέα Επαρχιακή Επιτροπή για την επόμενη πενταετία και τον νέο επαρχιακό γραμματέα. Σε Λευκωσία και Πάφο δεν αναμένονται αλλαγές.