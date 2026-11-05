Χριστοδουλίδης στο AP: Το πρώτο εξάμηνο του 2028 αναμένεται η παραγωγή φυσικού αερίου από τον «Κρόνο» - Έως 14 εκατ. κυβικά μέτρα ημερησίως

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το κοίτασμα αναμένεται να τεθεί σε παραγωγή το πρώτο εξάμηνο του 2028.

«Η Κύπρος αποτελεί μέρος της ενεργειακής εξίσωσης, με την Ευρώπη να επωφελείται από την πρόσθετη διαφοροποίηση και την αυτονομία της Ένωσης να ενισχύεται. Αυτό είναι το πρώτο βήμα σε μια πορεία με θετικές προοπτικές», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι η ολοκλήρωση των συμφωνιών που υπογράφηκαν με την ΕΝΙ για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος «ενεργοποιεί τη δέσμευση επενδύσεων δισεκατομμυρίων ευρώ» και διαμορφώνει σαφώς καθορισμένη πορεία προς την παραγωγή.

Η παραγωγική δυναμικότητα αναμένεται να φθάσει έως και τα 500 εκατομμύρια κυβικά πόδια, ή 14,16 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, ημερησίως στο αποκορύφωμα της παραγωγής, ανέφερε ο Πρόεδρος.

Για την ΕΕ, είπε, η σημασία του κοιτάσματος «Κρόνος» «έγκειται ακριβώς στη δυνατότητα διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού της μέσω της ανάπτυξης ενός κοιτάσματος σε κράτος μέλος και σε συνεργασία με την περιοχή».

Πηγή: ΚΥΠΕ