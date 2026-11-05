Τα social media «πρόδωσαν» τον γιατρό με τα μπότοξ και τα παράνομα σκευάσματα: «Οι γιατροί δεν φέρνουν φάρμακα στις βαλίτσες τους» - Αυστηρό μήνυμα από Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα», η διευθύντρια των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, δρ Έλενα Παναγιωτοπούλου, εξήγησε ότι οι υπηρεσίες της είχαν εντοπίσει αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων διαφημιζόταν η παρουσία του συγκεκριμένου γιατρού σε ιδιωτικό ιατρικό κέντρο.

«Πήραμε την πληροφόρηση και τη μεταβιβάσαμε στο Τελωνείο και στην Αστυνομία», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ακολούθησε έλεγχος στις αποσκευές του γιατρού, κατά τον οποίο εντοπίστηκαν φαρμακευτικά προϊόντα που είχαν εισαχθεί παράνομα και προορίζονταν για αισθητικές επεμβάσεις.

Η κ. Παναγιωτοπούλου ξεκαθάρισε ότι η ιδιότητα του γιατρού δεν παρέχει σε κανέναν το δικαίωμα να μεταφέρει φαρμακευτικά σκευάσματα στις αποσκευές του, ανεξαρτήτως της χώρας από την οποία ταξιδεύει. Όπως υπέδειξε, η εισαγωγή φαρμάκων στην Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να γίνεται μέσω της νόμιμης διαδικασίας και από κατόχους άδειας χονδρικής πώλησης.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι από τις αρχές του χρόνου είχε αποστείλει αυστηρή εγκύκλιο στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προειδοποιώντας ότι οι γιατροί δεν δικαιούνται να εισάγουν φάρμακα στις προσωπικές τους αποσκευές.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στους κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών, εξηγώντας ότι όταν ένα φαρμακευτικό προϊόν εισάγεται εκτός της νόμιμης εφοδιαστικής αλυσίδας, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις παρτίδες που κυκλοφορούν στη χώρα.

Σε περίπτωση ανεπιθύμητης αντίδρασης ή άλλου προβλήματος, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες ενδέχεται να μην μπορούν να εντοπίσουν και να αποσύρουν τη συγκεκριμένη παρτίδα, καθώς δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή της εισαγωγής της.

Ερωτηθείσα κατά πόσο αντίστοιχες επισκέψεις γιατρών από το εξωτερικό για αισθητικές επεμβάσεις ενδέχεται να είναι παράνομες, η κ. Παναγιωτοπούλου απέφυγε να γενικεύσει. Διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει εάν άλλοι γιατροί εισάγουν παράνομα σκευάσματα ή κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις για να ασκούν την ιατρική στην Κύπρο, καθώς πρόκειται για διαφορετικό ζήτημα.

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, ήταν κατηγορηματική, επισημαίνοντας ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα είχαν εισαχθεί παράνομα και ήταν άγνωστης προέλευσης.

«Όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα, πρέπει να είναι νόμιμα», υπογράμμισε, επαναλαμβάνοντας ότι η τήρηση της νόμιμης εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των φαρμάκων.

Ακούστε την παρέμβαση της δρ Έλενα Παναγιωτοπούλου στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: