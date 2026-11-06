Ουστέλ: «Δεν είμαι από αυτούς που λένε “ναι κύριε” στην Τουρκία» – Απορρίπτει τον ρόλο του «πειθήνιου» απέναντι στην Άγκυρα

Σύμφωνα με τ/κ μέσα ενημέρωσης, ο Ουστέλ ήταν φιλοξενούμενος σε τηλεοπτική εκπομπή του καναλιού Κίπρις. Η δημοσιογράφος Ντιλέκ Κιριτζί τον ρώτησε αν στις σχέσεις του με την Τουρκία είναι από εκείνους που λένε «ναι κύριε» και αν έτσι έχει διαμορφωθεί η σχέση.

Ο Ουστέλ απάντησε ότι η αντιπολίτευση, η οποία διατυπώνει αυτούς τους ισχυρισμούς, τον γνωρίζει καλύτερα. «Δεν ήμουν ποτέ από τους τύπους που λένε “ναι κύριε”. Αυτοί ξέρουν καλύτερα. Ας ρωτήσουν τη γυναίκα μου», είπε.

Αναφερόμενος στα έργα που συμφωνήθηκαν με την Τουρκία και στη συνέχεια υλοποιήθηκαν, υποστήριξε ότι όποιος μπορεί να του αναφέρει ένα έργο που δεν είναι κατάλληλο για τη «χώρα μας» να το κάνει. Όπως είπε, προχωρά σε διορθώσεις και στη συνέχεια υπογράφει τις συμφωνίες.

Στο μεταξύ, ο «υπουργός Εργασίας» Ογουζχάν Χασίπογλου ανακοίνωσε ότι το φιλοδώρημα των 40.000 τουρκικών λιρών, περίπου 715 ευρώ, καταβλήθηκε τελικά σήμερα στους συνταξιούχους του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η πληρωμή έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυση του Ταμείου και όχι στις 15 Νοεμβρίου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με τον Χασίπογλου, οι δικαιούχοι είναι 46.660 άτομα.

Πηγή: ΚΥΠΕ