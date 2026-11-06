Ουκρανία: Ο 14χρονος που παρουσιάστηκε ως θύμα βασανιστηρίων του Αζόφ δεν ήταν κρατούμενος – Πώς αποκαλύφθηκε η πραγματική ιστορία

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε στις 2 Νοεμβρίου στην περιοχή Πετροπάβλιβσκα Μπορσχάχιβκα, κοντά στο Κίεβο, όταν περίπου 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από κτίριο που χρησιμοποιούσε η ουκρανική Εθνοφρουρά.

Αφορμή αποτέλεσαν αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τις οποίες δεκάδες άνθρωποι κρατούνταν παράνομα στο κτίριο και υποβάλλονταν σε βασανιστήρια.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και αυγά προς τις αστυνομικές δυνάμεις και επιχείρησαν να εισβάλουν στο κτίριο, ενώ η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων.

Η εικόνα του 14χρονου που έκανε τον γύρο του διαδικτύου

Ιδιαίτερη δημοσιότητα έλαβε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ένας 14χρονος, τυλιγμένος με κουβέρτα, να απομακρύνεται από το κτίριο.

Η εικόνα του συνοδεύτηκε από ισχυρισμούς ότι το παιδί βρισκόταν ανάμεσα σε ανθρώπους που κρατούνταν παράνομα και βασανίζονταν από στρατιώτες του Αζόφ.

Ωστόσο, όπως διαπιστώνουν τα Ellinika Hoaxes σε έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (6/11), ο ανήλικος είχε μεταβεί στο σημείο μετά το σχολείο, αφού ενημερώθηκε από φίλους του για τη συγκέντρωση.

Ο ίδιος περιέγραψε σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok ότι πλησίασε το κτίριο και ανέβηκε στον φράχτη, όπου βρίσκονταν και άλλοι νεαροί.

Βίντεο από διαφορετικές γωνίες, τα οποία εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, καταγράφουν τον 14χρονο πάνω στον φράχτη να πετά αντικείμενα, καθώς και τη στιγμή που πέφτει στην αυλή.

Οι διαφορετικές εκδοχές για τον τραυματισμό του

Ο ανήλικος ισχυρίστηκε ότι, αφού έπεσε στον χώρο του κτιρίου, δέχθηκε χτυπήματα από άγνωστους άνδρες που φορούσαν κουκούλες.

Από την πλευρά τους, οι ουκρανικές Αρχές αποδίδουν τον τραυματισμό του στην πτώση από τον φράχτη.

Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία της Ουκρανίας για Παιδικά Θέματα, ο έφηβος μεταφέρθηκε στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου του παρασχέθηκε βοήθεια, προτού ειδοποιηθεί η αδελφή του για να τον παραλάβει.

Ο 14χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε νοσοκομείο παίδων του Κιέβου, με τους γιατρούς να αναφέρουν ότι η υγεία του δεν διέτρεχε κίνδυνο.

Οι ισχυρισμοί του περί ξυλοδαρμού δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Τι ήταν το κτίριο και ποιοι βρίσκονταν μέσα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν τα Ellinika Hoaxes, το κτίριο χρησιμοποιούνταν από την ουκρανική Εθνοφρουρά ως χώρος προσωρινής διαμονής στρατιωτικού προσωπικού.

Οι ουκρανικές Αρχές υποστήριξαν ότι το ακίνητο είχε μισθωθεί νόμιμα και χρησιμοποιούνταν για την υποδοχή και προετοιμασία στρατευσίμων πριν από τη μεταφορά τους στις μονάδες τους.

Συνολικά στο κτίριο διέμεναν 18 στρατεύσιμοι, μεταξύ των οποίων δύο που είχαν εγκαταλείψει αυθαίρετα τις μονάδες τους.

Τέσσερις στρατιώτες έφεραν τραυματισμούς και παραπέμφθηκαν για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Παρότι δεν επιβεβαιώθηκαν οι αρχικοί ισχυρισμοί περί μυστικού χώρου βασανιστηρίων, οι συνθήκες διαμονής των στρατιωτών και οι αναφορές για πιθανή άσκηση βίας εξακολουθούν να διερευνώνται.

Τρεις συλλήψεις για την υποκίνηση των επεισοδίων

Η έρευνα των Ellinika Hoaxes αναδεικνύει επίσης τον ρόλο τριών προσώπων που, σύμφωνα με τις ουκρανικές διωκτικές Αρχές, συνέβαλαν στην οργάνωση των ταραχών.

Πρόκειται για τη Βαλεντίνα Μολόντα, την Τατιάνα Κιρίγιεβα και τον Βίκτορ Γιένα.

Η Μολόντα φέρεται να διέδιδε μέσω TikTok και Telegram ισχυρισμούς για παράνομη κράτηση και βασανιστήρια στο κτίριο. Μάλιστα, εμφανίστηκε στο σημείο ως γιατρός, χρησιμοποιώντας στοιχεία ιδιωτικής κλινικής που είχε σταματήσει να λειτουργεί από το 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, βασικός στόχος των εμπλεκομένων φέρεται να ήταν η απομάκρυνση από το κτίριο στρατιώτη που είχε εγκαταλείψει τη μονάδα του.

Και στους τρεις απαγγέλθηκαν κατηγορίες για υποκίνηση μαζικών ταραχών, παρεμπόδιση του έργου των Ενόπλων Δυνάμεων και διάδοση πληροφοριών για την τοποθεσία στρατιωτικού προσωπικού.

Το δικαστήριο διέταξε τη δίμηνη προσωρινή κράτησή τους, χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης, μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών. Η απόφαση δεν αποτελεί καταδίκη.

Συνεχίζεται η έρευνα για πιθανή κακομεταχείριση

Παρά τη διάψευση των ισχυρισμών ότι ο 14χρονος ήταν κρατούμενος, η υπόθεση δεν έχει κλείσει ως προς τις συνθήκες που επικρατούσαν στο κτίριο.

Η ουκρανική Εθνοφρουρά, σε συνεργασία με τον Στρατιωτικό Συνήγορο και το Ουκρανικό Γραφείο Ερευνών, εξετάζει τις συνθήκες παραμονής των στρατευσίμων, τους τραυματισμούς τεσσάρων στρατιωτών και το ενδεχόμενο παράνομης άσκησης βίας ή παράβασης καθήκοντος.

Όπως επισημαίνουν τα Ellinika Hoaxes, οι συνθήκες τραυματισμού των στρατιωτών δεν έχουν ακόμη τεκμηριωθεί ανεξάρτητα.

Η έρευνα καταλήγει ότι η παρουσία του 14χρονου ως διαδηλωτή, και όχι ως προϋπάρχοντος κρατουμένου, ανατρέπει ένα από τα βασικά στοιχεία της ιστορίας που διαδόθηκε στο διαδίκτυο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματα για όσα συνέβησαν εντός της εγκατάστασης.

Πηγή: Ellinika Hoaxes