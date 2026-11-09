Ευρωπαίοι υπουργοί πιέζουν τον Ρούμπιο για δίκαιη διευθέτηση του Ουκρανικού

Οι Ευρωπαίοι επέμειναν να συμμετάσχουν στον διάλογο που θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι, ενώ ορισμένες χώρες εξέφρασαν επιφυλάξεις για την εντεινόμενη αμερικανική ρητορική σχετικά με μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας για την Ευρώπη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Βρετανίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ. Η σύνοδος έδωσε στην Ευρώπη και τους συμμάχους της την ευκαιρία να μεταφέρουν τις ανησυχίες τους στον Αμερικανό υπουργό.

Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας συμπληρώνει πέντε έτη, ενώ η Ουάσινγκτον δεν αποκλείει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, ακόμη και μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης εβδομάδας.

Μετά τις συνομιλίες με τον Ρούμπιο, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, δήλωσε: «Σίγουρα δεν είναι ούτε απαραίτητο, ούτε σωστό, ούτε ενδεδειγμένο να υπάρξει μια θεμελιώδης αλλαγή στην υφιστάμενη αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης».

«Η Ευρώπη έχει θέση σε αυτό το τραπέζι. Δεν μπορεί να υπάρξει λύση χωρίς την Ευρώπη — παρά μόνο με την Ευρώπη», πρόσθεσε.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, είχε δηλώσει την Κυριακή ότι οι Ευρωπαίοι θα εκπροσωπηθούν στις συνομιλίες του Άμπου Ντάμπι και ότι σε αυτές θα συμμετάσχει και η Γαλλία.

Πριν αναχωρήσει για το Παρίσι, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι η μεταπολεμική αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης είναι «ένα από τα βασικά ζητήματα που έχουν τεθεί επανειλημμένα σε κάθε συζήτηση, όποτε γίνεται λόγος για διαπραγματεύσεις».

Από το Βουκουρέστι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τις εχθροπραξίες στην Ουκρανία προτού καταστεί δυνατή η διεξαγωγή «ουσιαστικών» συνομιλιών για ευρύτερες ρυθμίσεις ασφαλείας στην Ευρώπη.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, αναμένεται να συμμετάσχει την Τρίτη στις συνομιλίες στο Παρίσι, σε συνεδρίαση αφιερωμένη στην Ουκρανία. Πριν αναχωρήσει, δήλωσε: «Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για τη μοίρα μας πίσω από την πλάτη μας».

Σε συνέντευξή της στο Γαλλικό Πρακτορείο, η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Άναντ, εξήρε τη «σημασία» των συνομιλιών υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Χαρακτήρισε «θετικό» το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές είναι πρόθυμες να συζητήσουν μια διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι Ευρωπαίοι επιδιώκουν επίσης την επίτευξη λύσης και την αποκατάσταση της κανονικότητας στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, σημαντικού διαύλου για τη μεταφορά ενεργειακών πόρων.

Ο Τραμπ επιχείρησε να καθησυχάσει ορισμένες ανησυχίες, δηλώνοντας στο CNN ότι η επανέναρξη των εχθροπραξιών είναι «εξαιρετικά απίθανη».

Πηγή: ΚΥΠΕ