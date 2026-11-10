Πολιτικό θρίλερ στο Ισραήλ: Ορκίστηκε η Κνέσετ, αλλά η μάχη για την εξουσία συνεχίζεται

Μιλώντας στους βουλευτές, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ρά’αμ και η Κοινή Λίστα αρνούνται το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ ως εβραϊκού κράτους. Κατά τον ίδιο, η διαφωνία τους αφορά το κατά πόσο στη θέση του θα δημιουργούνταν ισλαμικό ή παλαιστινιακό εθνικιστικό κράτος. Οι δηλώσεις του οδήγησαν τον Γιαΐρ Γκολάν και βουλευτές αραβικών κομμάτων να αποχωρήσουν από την αίθουσα.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός ζήτησε επίσης να αρθούν οι περιορισμοί στη διερεύνηση υποψιών για ξένη παρέμβαση στις εκλογές, αν και οι εκλογικές αρχές δεν έχουν εντοπίσει παρατυπίες που θα μπορούσαν να αλλάξουν το αποτέλεσμα. Ο Ναφτάλι Μπένετ τον διέκοψε, ζητώντας να διερευνηθούν αντίστοιχα τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου και θέτοντας ερωτήματα για τις σχέσεις συνεργατών του με το Κατάρ.

Επικαλούμενος την απειλή από το Ιράν, ο Νετανιάχου επανέλαβε την έκκλησή του για κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Προειδοποίησε ότι το ιρανικό καθεστώς επιχειρεί να ανασυγκροτήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα και υποστήριξε πως μόνο μια ευρεία κυβέρνηση μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έρχονται.

Ο Άιζενκοτ δήλωσε από την πλευρά του ότι είναι αποφασισμένος να σχηματίσει το ταχύτερο κυβέρνηση εθνικής ανάγκης, χωρίς να υποχωρήσει από την αρχή της στρατιωτικής, εθνικής ή πολιτικής υπηρεσίας για όλους.

Η παράταξή του κατέθεσε 67 υπογραφές, ζητώντας να αντικατασταθεί ο πρόεδρος της Κνέσετ, Αμίρ Οχάνα, από τον Ματάν Καχάνα. Η ψηφοφορία αναμένεται να διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, το στρατόπεδο Άιζενκοτ κατέθεσε νομοσχέδια για τη σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την 7η Οκτωβρίου, τον περιορισμό των πρωθυπουργικών θητειών και την κατάργηση νομοθετημάτων της δικαστικής μεταρρύθμισης.

Ο Άβιγκντορ Λίμπερμαν απέρριψε εκ νέου το ενδεχόμενο κυβέρνησης μειοψηφίας με αραβική στήριξη. Η υπερορθόδοξη Ενωμένη Ιουδαϊκή Τορά δηλώνει ότι δεν δεσμεύεται με κανένα στρατόπεδο, θέτοντας παράλληλα όρους για τη στρατολόγηση, ενώ το Σας επανέλαβε τη στήριξή του στον Νετανιάχου.

Το πολιτικό αδιέξοδο παραμένει, παρά το γεγονός ότι τα κόμματα που αντιτίθενται στον απερχόμενο πρωθυπουργό διαθέτουν συνολικά 67 έδρες. Ο Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ κάλεσε τους βουλευτές να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο συμβιβασμού, ώστε να αποφευχθεί νέα προσφυγή στις κάλπες.

Πηγή: ΚΥΠΕ