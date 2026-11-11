Η αντίστροφη μέτρηση 42 ημερών για να κηρυχθεί η Κένυα απαλλαγμένη από τον Έμπολα άρχισε την Τετάρτη, όταν πήρε εξιτήριο ο τελευταίος ασθενής με τη νόσο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άντεν Ντουάλε.
Αντίστροφη μέτρηση για την Κένυα: Σε 42 ημέρες θα κηρυχθεί απαλλαγμένη από τον Έμπολα
Εξιτήριο έλαβε την Τετάρτη ο τελευταίος ασθενής με Έμπολα στη χώρα. Δεν έχουν καταγραφεί νέα κρούσματα από τις 19 Οκτωβρίου.
Από τις αρχές Οκτωβρίου, όταν ένας Κενυάτης διαγνώστηκε θετικός στον ιό και αργότερα πέθανε, η χώρα έχει καταγράψει εννέα κρούσματα. Ο ασθενής είχε ταξιδέψει από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου τον Μάιο είχε κηρυχθεί μεγάλη επιδημία.
Όλα τα υπόλοιπα κρούσματα αφορούσαν άτομα που είχαν έρθει σε επαφή με το αρχικό περιστατικό. Ένας ακόμη ασθενής πέθανε, ενώ επτά ανάρρωσαν.
Σύμφωνα με το Υπουργείο, δεν έχουν αναφερθεί νέα κρούσματα από τις 19 Οκτωβρίου. Την Τετάρτη ολοκλήρωσαν την καραντίνα τους και τα τελευταία 11 άτομα που είχαν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα.
Ο Υπουργός δήλωσε ότι η Κένυα θα απαιτεί πλέον από όσους φτάνουν από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό να παραμένουν σε καραντίνα για 21 ημέρες.
Ο ιός Έμπολα έχει εντοπιστεί σε τέσσερις χώρες της ανατολικής, κεντρικής και δυτικής Αφρικής, στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα γεωγραφική εξάπλωση επιδημίας στην ήπειρο.
Η επιδημία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι η δεύτερη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ, με περισσότερα από 11.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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