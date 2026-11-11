Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ προειδοποιεί τον Νετανιάχου για επικίνδυνες στρατιωτικές κινήσεις – Στο φόντο το Ιράν

Χωρίς να αναφέρει την Ισλαμική Δημοκρατία, ο Άιζενκοτ δηλώνει σε επιστολή που δημοσιοποιήθηκε στην πλατφόρμα Χ ότι "η χωρίς καθυστέρηση προσφυγή στις δυνάμεις ασφαλείας εν τη απουσία απευθείας και άμεσης απειλής θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για τη δημοκρατία στο Ισραήλ και για την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς του κράτους".

Την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του νέου κοινοβουλίου, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε σε "υπαρξιακή απειλή" από το Ιράν κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας που προκαλούσε ανησυχία.

"Το Ιράν εργάζεται για να επαναφέρει την πυρηνική απειλή. Σε ένα πολύ εγγύς μέλλον, θα αντιμετωπίσουμε διεθνείς πιέσεις για να αποδεχτούμε ένα Ιράν εξοπλισμένο με πυρηνικό όπλο", δήλωσε. Αντιδρώντας κατά τα φαινόμενα σε αυτή την ομιλία, ο Άιζενκοτ κάλεσε τον πολιτικό του αντίπαλο να "επιδείξει εθνική υπευθυνότητα".

"Επιδείξτε αυτοσυγκράτηση και σύνεση απέναντι σε επικίνδυνες πρωτοβουλίες που μπορούν να περιμένουν την ορκωμοσία μιας νέας κυβέρνησης η οποία θα έχει την εμπιστοσύνη της Κνεσέτ", τόνισε ο Άιζενκοτ, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής του μπλοκ της αντιπολίτευσης στις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Επιφορτισμένος με τις τρέχουσες υποθέσεις εν αναμονή του σχηματισμού κυβέρνησης, ο Νετανιάχου ζήτησε χθες τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε "ιρανικές απειλές".

Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν στις 28 Φεβρουαρίου επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δηλώνοντας συγκεκριμένα ότι θέλουν να εξαλείψουν την "υπαρξιακή απειλή" που θα συνιστούσαν, σύμφωνα με το Ισραήλ, τα ιρανικά προγράμματα στον πυρηνικό και τον βαλλιστικό τομέα.

Η Τεχεράνη διαψεύδει τακτικά ότι θέλει να αποικήσει πυρηνικά όπλα.

Πηγή: ΑΠΕ