«Δεν πρόκειται να τρομάξω»: Απειλές θανάτου κατά του «τσάρου» της αμερικανικής οικονομίας – Εγκατέλειψε πολυτελή έπαυλη και ζει σε στρατιωτική βάση

Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, ο Μπέσεντ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της ιρανικής ηγεσίας, χρησιμοποιώντας μάλιστα ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.

«Δεν πρόκειται να εκφοβιστώ από τις απειλές θανάτου που έχουν διατυπώσει εναντίον μου. Ούτε τα υπόλοιπα μέλη του υπουργικού συμβουλίου πρόκειται να εκφοβιστούν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός υπουργός επιβεβαίωσε ότι η μετακόμισή του σε στρατιωτική εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε κατόπιν συστάσεων της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (Secret Service), η οποία είναι αρμόδια για την προστασία υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων.

U.S. Treasury Secretary Scott Bessent said on CNBC's "Squawk Box" that he has been receiving death threats from Iran: "F the Iranian leadership." https://t.co/nPduq5x7CA — CNBC (@CNBC) November 13, 2026

Από την πολυτελή έπαυλη στη στρατιωτική βάση

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας των συνθηκών που, σύμφωνα με τον Μπέσεντ, κατέστησαν αναγκαία την αλλαγή κατοικίας του.

Ο υπουργός Οικονομικών εγκατέλειψε την έπαυλή του στην περιοχή Τζόρτζταουν της Ουάσιγκτον, την οποία είχε αγοράσει έναντι 12,5 εκατομμυρίων δολαρίων, και μεταφέρθηκε σε στρατιωτική βάση για λόγους ασφαλείας.

Ο ίδιος κατηγόρησε τη Wall Street Journal ότι δημοσίευσε αεροφωτογραφία της κατοικίας του, επιτρέποντας τον γεωγραφικό εντοπισμό της.

Όπως υποστήριξε, η δημοσίευση έγινε παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις συνεργατών του να μην αποκαλυφθούν στοιχεία που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά του.

Χαρακτήρισε μάλιστα τη συμπεριφορά της εφημερίδας «εξαιρετικά ανεύθυνη και επικίνδυνη», ζητώντας να σταματήσουν ανάλογες πρακτικές.

Σύμφωνα με το Reuters, η επίμαχη φωτογραφία είχε δημοσιευθεί τον Ιανουάριο του 2025, ενώ οι ανησυχίες για την ασφάλεια του υπουργού αυξήθηκαν στη συνέχεια.

«Οι Φρουροί της Επανάστασης είναι σαν επικίνδυνο ζώο στριμωγμένο στη γωνία»

Ο Μπέσεντ συνέδεσε τις απειλές που δέχεται με την οικονομική εκστρατεία της Ουάσιγκτον εναντίον της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η αυξανόμενη πίεση προκαλεί αντιδράσεις από το ιρανικό καθεστώς.

«Γιατί να φοβάμαι όταν οι γενναίοι στρατιωτικοί μας βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο και ο Πρόεδρος Τραμπ δέχεται συνεχώς απειλές θανάτου;», διερωτήθηκε.

Στη συνέχεια παρομοίασε τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν με «επικίνδυνο ζώο στριμωγμένο στη γωνία», εκτιμώντας ότι οι απειλές αποτελούν ένδειξη πως η αμερικανική στρατηγική οικονομικής πίεσης αποδίδει.

Πρόκειται για εκτίμηση του Αμερικανού υπουργού, η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητη επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας των κυρώσεων.

Η οικονομική επιχείρηση κατά της Τεχεράνης

Ο Σκοτ Μπέσεντ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην επιχείρηση οικονομικής πίεσης που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση Τραμπ εναντίον του Ιράν, με την ονομασία «Operation Economic Outcast».

Η εκστρατεία, που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Αύγουστο, περιλαμβάνει κυρώσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες που διευκολύνουν συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενώ συνδυάζεται με τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Στόχος της Ουάσιγκτον είναι να περιορίσει την οικονομική δυνατότητα του Ιράν να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας και να το πιέσει να επιτρέψει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο.

Το Reuters επισημαίνει ότι τα Στενά παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών

Η μετακόμιση του Μπέσεντ είχε αποκαλυφθεί αρχικά από τους New York Times και επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από το Reuters, το Associated Press και άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το Reuters, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών είχε προειδοποιήσει, σε υπόμνημα που περιήλθε στην κατοχή του πρακτορείου τον Οκτώβριο, ότι ιρανικά σχέδια εναντίον Αμερικανών αξιωματούχων και πολιτών είχαν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο.

Ωστόσο, η ακριβής φύση και η σοβαρότητα των απειλών κατά του Μπέσεντ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Το Ιράν έχει αρνηθεί στο παρελθόν ότι σχεδιάζει επιθέσεις εναντίον αξιωματούχων ή άλλων προσώπων στο αμερικανικό έδαφος.

Δεν είναι ο μοναδικός υπουργός που διαμένει σε στρατιωτική βάση

Ο Μπέσεντ δεν αποτελεί τη μοναδική περίπτωση υψηλόβαθμου στελέχους της κυβέρνησης Τραμπ που έχει εγκαταλείψει την ιδιωτική κατοικία του για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με το Associated Press και το ABC News, σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις διαμένουν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Η μεταφορά ανώτατων κυβερνητικών αξιωματούχων σε προστατευόμενες στρατιωτικές εγκαταστάσεις αναδεικνύει τις αυξημένες ανησυχίες ασφαλείας στην Ουάσιγκτον, σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Πηγές: Reuters / Associated Press / CBS News