Πολύνεκρο δυστύχημα στην Ινδία: 23 νεκροί σε σύγκρουση φορτηγού με λεωφορείο

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε δρόμο που συνορεύει με το Εθνικό Πάρκο Καζιράνγκα, στην πολιτεία Άσαμ. Στον συγκεκριμένο δρόμο ισχύουν αυστηρά όρια ταχύτητας, καθώς συχνά τον διασχίζουν ζώα.

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας στην περιφέρεια Σουαπνίλ Ντεκ δήλωσε ότι ο απολογισμός ανέρχεται σε 23 νεκρούς και ότι επτά άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Πρόσθεσε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Ο πρωθυπουργός της πολιτείας, Χιμάντα Μπίσουα Σάρμα, ανέφερε στο X ότι είναι «βαθιά λυπημένος από αυτό το τραγικό δυστύχημα».

Η Ινδία, με πληθυσμό 1,4 δισεκατομμυρίων, κατέγραψε περισσότερους από 183.000 θανάτους σε τροχαία δυστυχήματα το 2025, δηλαδή πάνω από 500 την ημέρα, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.

Επίσημα στοιχεία αποδίδουν πολλά τροχαία σε ανεπαρκείς οδικές υποδομές, οχήματα που δεν συντηρούνται σωστά και εξαντλημένους οδηγούς.

Πηγή: ΚΥΠΕ