Τέσσερα πρόσωπα συνέλαβε η Αστυνομία τα ξημερώματα της 14ης Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης στην επαρχία Λεμεσού.
Άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό: Στο νοσοκομείο 33χρονος με κάταγμα κρανίου – Τέσσερις συλλήψεις
Ο 33χρονος υπέστη κάταγμα κρανίου και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Τέσσερα πρόσωπα συνελήφθησαν.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 12.20 π.μ. λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμένο πρόσωπο σε περιοχή της επαρχίας. Μέλη της που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν έναν 33χρονο άνδρα τραυματισμένο στο έδαφος. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.
Από τις εξετάσεις εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον τεσσάρων προσώπων, τα οποία εντοπίστηκαν λίγο πριν από τη 1 π.μ. Εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης και συνελήφθησαν, ενώ τέθηκαν υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης. Πρόκειται για άνδρα 22 ετών, γυναίκα 22 ετών και δύο άνδρες ηλικίας 23 ετών.
Οι εξετάσεις στον 33χρονο έδειξαν ότι υπέστη κάταγμα προσωπικού κρανίου, θλαστικά τραύματα στο πρόσωπο και αιμορραγία στο μάτι. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για περαιτέρω νοσηλεία.
Οι τέσσερις συλληφθέντες εξετάστηκαν επίσης στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Στον 22χρονο διαπιστώθηκε κάταγμα ρινικού οστού, ενώ οι υπόλοιποι έφεραν εκδορές και εκχυμώσεις σε διάφορα σημεία του σώματός τους. Αφού έλαβαν ιατρική περίθαλψη, και οι τέσσερις έλαβαν εξιτήριο.
Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.
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