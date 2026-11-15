Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση «μαμούθ» με 22 εκατ. θύματα – Χάκερ υπέκλεψαν ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις μέσω των ταχυδρομείων

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου, ωστόσο το πραγματικό μέγεθος της διαρροής έγινε γνωστό μόλις τώρα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια των ψηφιακών συστημάτων που διαχειρίζονται μεγάλο όγκο προσωπικών πληροφοριών.

Σύμφωνα με το France 24, οι πληροφορίες που υποκλάπηκαν περιλαμβάνουν ονόματα, επώνυμα και ταχυδρομικές διευθύνσεις 22 εκατομμυρίων ανθρώπων. Πρόκειται για πρόσωπα που είχαν λάβει επιστολές ή άλλα έγγραφα μέσω επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Maileva.

Την κυβερνοεπίθεση επιβεβαίωσε ο όμιλος La Poste στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), έπειτα από σχετικές αποκαλύψεις του εξειδικευμένου ιστότοπου cyberattaque.org, ο οποίος χαρακτήρισε το περιστατικό μία από τις μεγαλύτερες παραβιάσεις δεδομένων στη χώρα.

Η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης.

Ποια δεδομένα διέρρευσαν

Όπως ανακοίνωσε η La Poste, οι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση σε στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, συγκεκριμένα στα ονοματεπώνυμα και στις ταχυδρομικές διευθύνσεις 22 εκατομμυρίων παραληπτών αλληλογραφίας.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι στην παραβίαση περιλαμβάνονται κωδικοί πρόσβασης, τραπεζικά στοιχεία ή το περιεχόμενο των επιστολών και των εγγράφων που διακινούνταν μέσω της πλατφόρμας.

Η Maileva αποτελεί ψηφιακή υπηρεσία των γαλλικών ταχυδρομείων, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να διαχειρίζονται και να αποστέλλουν την επαγγελματική τους αλληλογραφία ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να αναλάβουν οι ίδιες τη διαδικασία της φυσικής αποστολής.

Μέσω της πλατφόρμας μπορούν να αποστέλλονται τιμολόγια, εκκαθαριστικά μισθοδοσίας, συστημένες επιστολές, προσκλήσεις για γενικές συνελεύσεις και άλλα εταιρικά έγγραφα.

Η υπηρεσία απευθύνεται κυρίως σε μικρομεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες αξιοποιούν το σύστημα για τη διαχείριση μεγάλου όγκου αλληλογραφίας.

Πάνω από 70.000 χρήστες και 180 εκατομμύρια έγγραφα

Η Maileva είναι θυγατρική της Docaposte, η οποία ανήκει στον όμιλο La Poste. Διαθέτει περισσότερους από 70.000 χρήστες και, μόνο το 2024, διακίνησε περίπου 180 εκατομμύρια έγγραφα.

Αυτός ο μεγάλος όγκος δραστηριότητας εξηγεί γιατί η κυβερνοεπίθεση είχε τόσο εκτεταμένες συνέπειες.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι τα 22 εκατομμύρια πρόσωπα που επηρεάστηκαν δεν είναι απαραίτητα εγγεγραμμένοι χρήστες της Maileva. Πρόκειται κυρίως για παραλήπτες επιστολών και εγγράφων που είχαν αποσταλεί μέσω της πλατφόρμας από επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η La Poste ανακοίνωσε ότι όλες οι επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν ενημερώθηκαν από τη Maileva για το περιστατικό, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες.

Ενημερώθηκε η γαλλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Μετά τον εντοπισμό της παραβίασης, η Maileva γνωστοποίησε το περιστατικό στη γαλλική Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών (CNIL), την ανεξάρτητη αρχή που είναι αρμόδια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Παράλληλα, υπέβαλε επίσημη καταγγελία στις αρμόδιες αρχές, με αποτέλεσμα να κινηθεί δικαστική έρευνα.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την ταυτότητα των δραστών, τον τρόπο με τον οποίο παραβίασαν τα πληροφοριακά συστήματα ή το ενδεχόμενο τα δεδομένα να έχουν διατεθεί προς πώληση.

Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί αν οι χάκερ ζήτησαν λύτρα ή αν η επίθεση συνδέεται με κάποια γνωστή ομάδα κυβερνοεγκληματιών.

Νέο πλήγμα για τη La Poste μετά την προηγούμενη κυβερνοεπίθεση

Η νέα αποκάλυψη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με διαδοχικά περιστατικά κυβερνοεγκληματικότητας που στοχεύουν επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς.

Τον περασμένο χρόνο, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, ο όμιλος La Poste είχε δεχθεί επίσης κυβερνοεπίθεση, την ευθύνη για την οποία είχαν αναλάβει χάκερ που υποστηρίζουν τη Ρωσία.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο τραπεζικός όμιλος Crédit Mutuel Arkéa ανακοίνωσε ότι έγινε στόχος επίθεσης, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν παράνομες συναλλαγές ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ. Η τράπεζα διευκρίνισε ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν εταιρικό λογαριασμό και όχι λογαριασμούς πελατών, ενώ μέρος των χρημάτων έχει ήδη ανακτηθεί.

Ακόμη μεγαλύτερη διαρροή είχε σημειωθεί στις αρχές του 2024, όταν η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης France Travail δέχθηκε κυβερνοεπίθεση, η οποία έθεσε σε κίνδυνο προσωπικά δεδομένα περίπου 43 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η υπόθεση της Maileva αναδεικνύει τους κινδύνους που προκύπτουν από τη συγκέντρωση τεράστιου όγκου προσωπικών πληροφοριών σε ψηφιακές πλατφόρμες. Ακόμη και δεδομένα όπως ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις, τα οποία ενδεχομένως δεν θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητα μεμονωμένα, μπορούν να αξιοποιηθούν για στοχευμένες απάτες και απόπειρες ηλεκτρονικής εξαπάτησης.

Σύμφωνα με το cyberattaque.org, η ενημέρωση των πολιτών που επηρεάστηκαν αναμένεται να γίνει μέσω των επιχειρήσεων-πελατών της Maileva, ανάλογα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συγκεκριμένη παραβίαση.

Πηγή: France 24, AFP, cyberattaque.org