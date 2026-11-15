Λεμεσός: Συνελήφθη 30χρονος Ισραηλινός στρατιώτης – Εντοπίστηκε γεμιστήρας στις αποσκευές του πριν επιβιβαστεί σε κρουαζιερόπλοιο

Ο 30χρονος οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα προσωποκράτησής του για τρεις ημέρες, ώστε να διευκολυνθούν οι αστυνομικές ανακρίσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο να αναχωρήσει το απόγευμα του Σαββάτου μαζί με τη σύζυγό του, με κρουαζιερόπλοιο από το λιμάνι Λεμεσού.

Ο έμφορτος γεμιστήρας εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο των αποσκευών του. Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο 30χρονος οδηγήθηκε στα γραφεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού. Οι αστυνομικές εξετάσεις συνεχίζονται, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες είχε στην κατοχή του τον γεμιστήρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ