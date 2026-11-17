Ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας και σημερινός γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος αναδεικνύεται πλέον ως το επικρατέστερο πρόσωπο για να αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) μετά τη λήξη της θητείας της Κριστίν Λαγκάρντ. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε πολιτική συμφωνία μεταξύ της Ισπανίας και της Γερμανίας, η οποία, σύμφωνα με το Bloomberg, αναμένεται να καθορίσει τις επόμενες ισορροπίες στην κορυφή της ευρωπαϊκής νομισματικής αρχιτεκτονικής.
ΕΚΤ: Ο ισπανός Ερνάντεθ ντε Κος φαβορί για την προεδρία
Οι ισορροπίες στους κορυφαίους ευρωπαϊκούς θεσμούς φαίνεται να αναδιαμορφώνονται ενόψει της αποχώρησης της Κριστίν Λαγκάρντ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Στο πλαίσιο της συνεννόησης, το Βερολίνο φέρεται να στηρίζει την ισπανική υποψηφιότητα για την προεδρία της ΕΚΤ και η Μαδρίτη αποδέχεται γερμανική παρουσία στη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου της τράπεζας. Για το συγκεκριμένο πόστο προορίζεται ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πρίνστον, Μάρκους Μπρουνερμάιερ, μια προσωπικότητα με σημαντικό κύρος στους οικονομικούς και ακαδημαϊκούς κύκλους.
Οι αποφάσεις θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς συμπίπτουν με τις επικείμενες αποχωρήσεις του νυν επικεφαλής οικονομολόγου, Φίλιπ Λέιν και της Γερμανίδας αξιωματούχου Ιζαμπέλ Σνάμπελ, η οποία είναι υπεύθυνη για ζητήματα αγορών. Η γερμανική κυβέρνηση αναμένεται να επικυρώσει επισήμως τη συμφωνία πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων στις κορυφαίες θέσεις της ΕΚΤ.
Πέρα από την κατανομή αξιωμάτων, η συμφωνία αντανακλά και μια βαθύτερη προσπάθεια εξισορρόπησης των διαφορετικών σχολών σκέψης που συνυπάρχουν εντός της Ευρωζώνης. Η Γερμανία διατηρεί διαχρονικά πιο αυστηρή στάση σε ζητήματα πληθωρισμού και επιτοκίων, γεγονός που καθιστά στρατηγικής σημασίας τον έλεγχο της θέσης του επικεφαλής οικονομολόγου. Από την άλλη πλευρά, ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος θεωρείται εκπρόσωπος μιας πιο ευέλικτης προσέγγισης στη νομισματική πολιτική, στοιχείο που τον διαφοροποιεί από άλλους διεκδικητές.
Μεγαλύτερος αντίπαλος του Ισπανού τραπεζίτη θεωρείται ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας, Κλάας Κνοτ. Ωστόσο, οι τελευταίες πολιτικές ζυμώσεις φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις πιθανότητές του, καθώς η γερμανική στήριξη προς τον Ισπανό υποψήφιο μεταβάλλει καθοριστικά τους συσχετισμούς δυνάμεων.
Το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων συνδέεται επίσης με τις εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες στη Γερμανία και τον κυβερνητικό συνασπισμό CDU-SPD. Παρά τις πρόσφατες διαψεύσεις περί προαποφασισμένης συμφωνίας μεταξύ του καγκελαρίου Μερτς και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι η ισπανική υποψηφιότητα έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα.
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