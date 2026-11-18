Οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Κίνας, τριών χωρών που διαθέτουν το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πυρηνικού οπλοστασίου, αναμένεται να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι, σε μια συνάντηση της οποίας η ατζέντα παραμένει σε μεγάλο βαθμό ασαφής.

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, η προοπτική της συνάντησης προκαλεί έντονη ανησυχία στους Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι φοβούνται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να προχωρήσει σε δεσμεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τους συμμάχους του.

Στην Κίνα μετά τις επαφές με τους συμμάχους των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε περιοδεία στην Ασία, έχοντας φτάσει την Τρίτη (17/11) στις Φιλιππίνες, όπου είχε επαφές με ηγέτες χωρών της περιοχής.

Στο περιθώριο της Συνόδου της ASEAN, συναντήθηκε με τους ηγέτες της Ινδίας, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας, στο πλαίσιο της συνεργασίας Quad, η οποία επικεντρώνεται στη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή του Ινδικού και του Ειρηνικού Ωκεανού.

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον επιδιώκει να ενισχύσει την οικονομική και τεχνολογική παρουσία της στη Νοτιοανατολική Ασία, προωθώντας συνεργασίες στους ημιαγωγούς, στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στις στρατηγικές αλυσίδες εφοδιασμού, με στόχο τον περιορισμό της εξάρτησης από την Κίνα.

Επόμενος σταθμός της περιοδείας είναι η Σενζέν, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συμμετάσχει στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Ο φόβος μιας συμφωνίας για την Ουκρανία χωρίς το Κίεβο

Η μεγαλύτερη ανησυχία στην Ευρώπη αφορά το ενδεχόμενο ο πόλεμος στην Ουκρανία να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των τριών ηγετών, χωρίς τη συμμετοχή της ουκρανικής κυβέρνησης.

Όπως επισημαίνει το CNN, σε αντίθεση με άλλες διεθνείς συνόδους, οι οποίες συνοδεύονται από πολύμηνες προετοιμασίες και σαφώς καθορισμένους στόχους, η συγκεκριμένη συνάντηση χαρακτηρίζεται από σημαντική αβεβαιότητα.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκφράζουν φόβους ότι ο Τραμπ ενδέχεται να υιοθετήσει τη ρωσική επιχειρηματολογία για τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο και να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στο Κίεβο για παραχωρήσεις.

Αξιωματούχος που μίλησε ανώνυμα στο CNN εκτίμησε ότι είναι δύσκολο να προκύψει κάτι θετικό για την ευρωπαϊκή ασφάλεια από τη συνάντηση, ενώ άλλος χαρακτήρισε τη σύνοδο «όνειρο του Πούτιν».

Για τη Μόσχα, άλλωστε, η παρουσία του Ρώσου προέδρου δίπλα στους ηγέτες των ΗΠΑ και της Κίνας συνιστά, σύμφωνα με την ανάλυση, σημαντικό διπλωματικό όφελος, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των συνομιλιών.

Οι κινήσεις της Ουάσινγκτον που προβληματίζουν

Η ανησυχία των Ευρωπαίων συνδέεται και με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το τελευταίο διάστημα η αμερικανική κυβέρνηση απέναντι στη Ρωσία.

Σύμφωνα με το CNN, οι κινήσεις του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ έχουν προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την κατεύθυνση της αμερικανικής πολιτικής για τον τερματισμό του πολέμου.

Το αμερικανικό δίκτυο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε πληροφορίες για περιορισμούς στην ανταλλαγή πληροφοριών και σε υπηρεσίες που χρησιμοποιεί η Ουκρανία για την άμυνά της, επισημαίνοντας ότι ο Λευκός Οίκος έχει αμφισβητήσει ή υποβαθμίσει τις σχετικές αναφορές.

Παράλληλα, σύμφωνα με δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στις συζητήσεις για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία έχει τεθεί το ενδεχόμενο παραχώρησης του υπόλοιπου τμήματος του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει το Κίεβο, με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο αποτελεί ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα για την Ουκρανία, καθώς θα συνεπαγόταν σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία.

Μπορεί η Κίνα να λειτουργήσει εξισορροπητικά;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση που θα τηρήσει ο Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνάντηση.

Σύμφωνα με την ανάλυση του CNN, ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να διαδραματίσει εξισορροπητικό ρόλο, ιδίως σε ζητήματα που αφορούν τις πυρηνικές απειλές.

Ωστόσο, η Κίνα διατηρεί στενή στρατηγική συνεργασία με τη Ρωσία και έχει σημαντικούς λόγους να επιδιώκει την αποτροπή μιας πλήρους ρωσικής ήττας.

Η στάση της επηρεάζεται επίσης από τις ευρύτερες γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από τις εξελίξεις στο Ιράν και στη Βενεζουέλα.

Για τον λόγο αυτό, η προοπτική να αναλάβει ο Σι ρόλο ουδέτερου διαμεσολαβητή αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις.

Η συμβολική σημασία της συνάντησης

Η επικείμενη σύνοδος έχει προκαλέσει συγκρίσεις με ιστορικές συναντήσεις μεγάλων δυνάμεων, όπως η Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945.

Το CNN επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι σημερινές γεωπολιτικές συνθήκες είναι διαφορετικές και ότι οι τρεις ηγέτες δεν διαθέτουν τη δυνατότητα να επιβάλουν μονομερώς μια νέα παγκόσμια τάξη.

Παρά ταύτα, η κοινή παρουσία τους αναμένεται να έχει ιδιαίτερη συμβολική βαρύτητα.

Για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, η συνάντηση αποτελεί ευκαιρία να προβάλει τη Ρωσία ως ισότιμο συνομιλητή των δύο άλλων μεγάλων δυνάμεων, παρά τη διεθνή αντιπαράθεση που έχει προκαλέσει η εισβολή στην Ουκρανία.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ουκρανία

Σύμφωνα με την ανάλυση του αμερικανικού δικτύου, το δυσμενέστερο σενάριο για το Κίεβο δεν είναι απαραίτητα η ανακοίνωση μιας νέας συμφωνίας, αλλά η ολοκλήρωση της συνόδου χωρίς ουσιαστική πίεση προς τη Μόσχα για κατάπαυση του πυρός.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προσφέρει στον Πούτιν περισσότερο χρόνο για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την προσπάθεια κατάληψης επιπλέον ουκρανικών εδαφών.

Την ίδια ώρα, ο ουκρανικός πληθυσμός βρίσκεται αντιμέτωπος με την προοπτική ενός ακόμη δύσκολου χειμώνα, υπό τη συνεχή απειλή ρωσικών επιθέσεων.

Το κατά πόσο η συνάντηση της Πέμπτης θα οδηγήσει σε ουσιαστικές διπλωματικές πρωτοβουλίες ή θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση της Μόσχας παραμένει το βασικό ερώτημα για την Ευρώπη και την Ουκρανία.

Με πληροφορίες από protothema.gr