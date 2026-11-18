Η Δημοκρατική Μέρι Πελτόλα αναδείχθηκε νικήτρια απέναντι στον απερχόμενο Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν, έπειτα από μια ιδιαίτερα αμφίρροπη εκλογική διαδικασία, η έκβαση της οποίας ξεκαθάρισε την Τρίτη (17/11).

Σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα της καταμέτρησης, η Πελτόλα συγκέντρωσε ποσοστό 50,12%, εξασφαλίζοντας την εκλογή της χωρίς να χρειαστεί επιπλέον κατανομή ψήφων μέσω του συστήματος κατάταξης προτιμήσεων που εφαρμόζεται στην πολιτεία.

Η νίκη της αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς η Αλάσκα θεωρείται παραδοσιακά προπύργιο των Ρεπουμπλικανών, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικρατήσει στην πολιτεία στις τελευταίες τρεις προεδρικές αναμετρήσεις.

Με την επικράτηση της Πελτόλα, οι Δημοκρατικοί εξασφαλίζουν συνολικά 56 από τις 100 έδρες της Γερουσίας, έναντι 44 των Ρεπουμπλικανών. Η νέα σύνθεση του σώματος θα αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2027.

Πρόκειται για σημαντική μεταβολή των πολιτικών ισορροπιών στην Ουάσιγκτον, καθώς οι Δημοκρατικοί απέσπασαν συνολικά εννέα έδρες από τους Ρεπουμπλικανούς στις φετινές ενδιάμεσες εκλογές, ανακτώντας τον έλεγχο της Γερουσίας.

Η Μέρι Πελτόλα, η οποία κατάγεται από την αυτόχθονη κοινότητα Yup'ik της Αλάσκας, είχε γράψει ιστορία το 2022, όταν έγινε η πρώτη αυτόχθονη εκπρόσωπος της πολιτείας που εξελέγη στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Με τη νέα εκλογική της επιτυχία επιστρέφει στην Ουάσιγκτον, αυτή τη φορά ως γερουσιάστρια, ενώ γίνεται η πρώτη Δημοκρατική που εκλέγεται στη συγκεκριμένη θέση από την Αλάσκα μετά το 2008.

Η επικράτησή της ολοκληρώνει την εικόνα των ενδιάμεσων εκλογών, οι οποίες άλλαξαν τον συσχετισμό δυνάμεων στο Κογκρέσο και δημιουργούν νέα δεδομένα για την υπόλοιπη θητεία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες από Associated Press και CNN