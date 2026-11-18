Στη σύλληψη 48χρονου προχώρησε η Αστυνομία στη Λεμεσό, έπειτα από τον εντοπισμό ποσοτήτων έξι διαφορετικών ναρκωτικών ουσιών στο όχημα, στην κατοχή και στο διαμέρισμά του. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν περίπου 860 γραμμάρια κεταμίνης, 163 γραμμάρια μεφεδρόνης και 158 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και ζυγαριές ακριβείας και υλικά συσκευασίας.
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Περίπου 1,42 κιλά ναρκωτικών εντόπισαν μέλη του «Κυπριακού FBI» κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο Ζακάκι και σε διαμέρισμα στη Λεμεσό
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη (17/11), από μέλη του «Κυπριακού FBI» (ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ και της ΥΠΕΕ), στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών για διακίνηση ναρκωτικών.
Γύρω στις 3:40 το απόγευμα, τα μέλη των δύο υπηρεσιών ανέκοψαν για έλεγχο όχημα που οδηγούσε ο 48χρονος στην περιοχή Ζακακίου, στη Λεμεσό.
Κατά την έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκε μέσα σε τσάντα πλάτης συσκευασία με περίπου 101 γραμμάρια κάνναβης. Σε περαιτέρω έλεγχο του οχήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη 27 γραμμάρια κάνναβης, κρυμμένα πίσω από το ντουλαπάκι του ταμπλό.
Έξι διαφορετικές ουσίες στην κατοχή του
Κατά τη σωματική έρευνα του 48χρονου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 62 γραμμάρια κοκαΐνης, 21 γραμμάρια κεταμίνης, 13 γραμμάρια μεφεδρόνης, έξι γραμμάρια MDMA και δισκία έκστασης (MDMA) βάρους επτά γραμμαρίων.
Στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης χρηματικό ποσό 80 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία κατασχέθηκαν.
Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στο διαμέρισμα
Ακολούθησε έρευνα στο διαμέρισμα όπου διέμενε ο ύποπτος στη Λεμεσό, κατά την οποία εντοπίστηκαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών.
Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν περίπου 839 γραμμάρια κεταμίνης, 150 γραμμάρια μεφεδρόνης, 95 γραμμάρια MDMA, 60 γραμμάρια δισκίων έκστασης (MDMA), 30 γραμμάρια κάνναβης και 10 γραμμάρια κοκαΐνης.
Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν επίσης δύο ζυγαριές ακριβείας, μεγάλος αριθμός διαφανών πλαστικών σακουλιών τύπου zip-lock και χρηματικό ποσό 900 ευρώ.
Συνολικά, από τις έρευνες κατασχέθηκαν περίπου 1,42 κιλά ναρκωτικών ουσιών, καθώς και 980 ευρώ.
Ο 48χρονος συνελήφθη αρχικά για αυτόφωρο αδίκημα και στη συνέχεια δυνάμει δικαστικού εντάλματος.
Εναντίον του διερευνώνται αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής ναρκωτικών, κατοχής με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, χρήσης ελεγχόμενων ουσιών Α΄ και Β΄ τάξης, καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Τις εξετάσεις συνεχίζει το Κλιμάκιο Λεμεσού της ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ.
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