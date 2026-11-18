Σύμφωνα με την Αστυνομία, η φωτιά ξέσπασε γύρω στη 1:10 τα ξημερώματα, ενώ το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοικτό χώρο στάθμευσης.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά. Ωστόσο, το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν εντός της ημέρας.

Τις εξετάσεις συνεχίζει το ΤΑΕ Λεμεσού.