Ολοσχερώς καταστράφηκε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 45χρονου, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (18/11), στη Λεμεσό.
Λεμεσός: Παραδόθηκε στις φλόγες αυτοκίνητο 45χρονου τα ξημερώματα - Καταστράφηκε ολοσχερώς
Εικόνα αρχείου
Η φωτιά ξέσπασε γύρω στη 1:10 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ενώ το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοικτό χώρο στάθμευσης
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η φωτιά ξέσπασε γύρω στη 1:10 τα ξημερώματα, ενώ το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοικτό χώρο στάθμευσης.
Στο σημείο ανταποκρίθηκαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά. Ωστόσο, το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.
Τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν εντός της ημέρας.
Τις εξετάσεις συνεχίζει το ΤΑΕ Λεμεσού.
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