Στο Βερολίνο αναμένεται να μεταβούν αύριο, Πέμπτη, οι απεσταλμένοι του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, για συναντήσεις με Ουκρανούς αξιωματούχους και ευρωπαϊκή διαπραγματευτική ομάδα. Την άφιξή τους γνωστοποίησε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος, καθώς εντείνονται οι προσπάθειες για τον τερματισμό του ρωσο-ουκρανικού πολέμου.

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