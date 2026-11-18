Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Λικατσόφ είπε ότι μπορούσε να τους αποκαλύψει ένα «μικρό μυστικό»: ο Πούτιν τον ρώτησε για την πορεία της συνεργασίας Ρωσίας και ΗΠΑ στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, ενόψει των αυριανών συνομιλιών στην Κίνα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Κινέζο Πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ.

Το 2024, ο προκάτοχος του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν, επικύρωσε νόμο που απαγορεύει τις εισαγωγές ρωσικού ουρανίου χαμηλού εμπλουτισμού για χρήση σε πυρηνικούς σταθμούς. Η απαγόρευση εντάσσεται στις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στη Μόσχα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο νόμος προβλέπει την πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών από το 2028, ενώ περιλαμβάνει εξαιρέσεις που επιτρέπουν τη συνέχισή τους έως και το 2027.

«Αυτό σημαίνει ότι οι πραγματικοί όροι της συνεργασίας μας παραμένουν προς το παρόν αμετάβλητοι», είπε ο Λικατσόφ, προσθέτοντας ότι «το ζήτημα σαφώς πρέπει να συζητηθεί και να επιλυθεί».

Κατά τον επικεφαλής της Rosatom, τα σχέδια των ΗΠΑ για την κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών έως το 2050 θα δημιουργήσουν πρόσθετη ζήτηση για ουράνιο, καθώς και για υπηρεσίες μετατροπής και εμπλουτισμού, την οποία η Ρωσία είναι σε θέση να καλύψει.

«Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να αυξήσουν σημαντικά την ικανότητά τους να παράγουν ενέργεια χωρίς να συνεργαστούν μαζί μας. Το συζητάμε αυτό με τους Αμερικανούς εταίρους μας», δήλωσε ο Λικατσόφ, προσθέτοντας ότι ο Πούτιν έχει ενημερωθεί για το θέμα.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, η αξία των εισαγωγών ρωσικού ουρανίου από τις ΗΠΑ ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο δολάρια το 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ