Μιλώντας την Τετάρτη ενώπιον του Κοινοβουλίου, ο Αρμένιος πρωθυπουργός εξήγησε γιατί η χώρα του επέλεξε να μην υπογράψει τον Χάρτη για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, ο οποίος παρουσιάστηκε στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Δουβλίνο.

Σύμφωνα με τον Πασινιάν, το έγγραφο περιλάμβανε εκτεταμένες αναφορές στο ΝΑΤΟ, γεγονός που δεν συνάδει με τη σημερινή εξωτερική πολιτική της Αρμενίας.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, παρότι το Ερεβάν έχει ξεκινήσει διαδικασία προσέγγισης με στόχο την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει λάβει καμία απόφαση για αντίστοιχη πορεία προς το ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι μεγάλο μέρος του περιεχομένου του Χάρτη ήταν αποδεκτό από την αρμενική κυβέρνηση, ωστόσο οι αναφορές στη στρατιωτική συμμαχία αποτέλεσαν καθοριστικό εμπόδιο για την υπογραφή του.

Ο Πασινιάν ανέφερε ακόμη ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι της Αρμενίας κατανόησαν τη στάση της χώρας του.

Ο Χάρτης για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια υπογράφηκε στις 13 Νοεμβρίου από περίπου 40 χώρες, στο πλαίσιο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Δουβλίνο, και περιγράφει βασικές αρχές για την ασφάλεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο.