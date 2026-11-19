Μιλώντας την Τετάρτη ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης της Αρμενίας, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο Αρμένιος πρωθυπουργός συνέδεσε το πολιτικό του μέλλον με την οριστική διευθέτηση των σχέσεων με το Αζερμπαϊτζάν και την προώθηση των συνταγματικών αλλαγών στη χώρα.

«Θα θεωρήσω ότι η αποστολή μου έχει ολοκληρωθεί όταν υπογραφεί και επικυρωθεί η ειρηνευτική συμφωνία και εδραιωθεί θεσμικά η ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του από την εξουσία μετά την επίτευξη αυτού του στόχου.

Σύμφωνα με το αρμενικό πρακτορείο ειδήσεων Armenpress, ο Πασινιάν υποστήριξε ότι η υιοθέτηση νέου Συντάγματος θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την υπογραφή και επικύρωση της συμφωνίας με το Μπακού, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι υπάρχουν οι αναγκαίες εγγυήσεις για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Δημοψήφισμα με πολιτικό διακύβευμα

Ο Αρμένιος πρωθυπουργός έθεσε παράλληλα το ζήτημα της παραμονής του στην εξουσία στην κρίση των πολιτών, δηλώνοντας ότι θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα ενός δημοψηφίσματος για το νέο Σύνταγμα, ακόμη και εάν αυτό οδηγήσει στην πολιτική του αποχώρηση.

Απευθυνόμενος στους βουλευτές της αντιπολίτευσης, τους κάλεσε να στηρίξουν τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, υπογραμμίζοντας ότι η τελική απόφαση πρέπει να ανήκει στον αρμενικό λαό.

«Πηγαίνουμε σε δημοψήφισμα. Ο λαός δεν ψηφίζει υπέρ; Φεύγω. Παραιτούμαι», δήλωσε, επιχειρώντας να απαντήσει στις αντιδράσεις που προκαλεί η προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση.

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την προσπάθεια για την ολοκλήρωση της ειρηνευτικής διαδικασίας, την οποία έχει θέσει στο επίκεντρο της κυβερνητικής του πολιτικής.

Το Σύνταγμα και η συμφωνία με το Μπακού

Η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στην προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν.

Το Μπακού ζητά αλλαγές στο αρμενικό Σύνταγμα, θεωρώντας ότι υφιστάμενες διατάξεις περιλαμβάνουν έμμεσες εδαφικές διεκδικήσεις. Η αρμενική κυβέρνηση, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι η ανάγκη συνταγματικής αναθεώρησης προκύπτει από την εσωτερική πολιτική της χώρας και ότι δεν υπάρχει νομικό εμπόδιο για την υπογραφή της συμφωνίας.

Στις 8 Αυγούστου 2025, οι δύο χώρες μονογράφησαν στην Ουάσιγκτον το κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η επίσημη υπογραφή και επικύρωσή της.

Ο Πασινιάν υποστήριξε ότι η έγκριση του νέου Συντάγματος θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την οριστική συμφωνία, δηλώνοντας μάλιστα έτοιμος να αναλάβει προσωπικά την πολιτική ευθύνη για την έκβαση της διαδικασίας.

Σε νεότερη τοποθέτησή του, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, ο πρωθυπουργός προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, δηλώνοντας ότι εάν οι πολίτες εγκρίνουν το νέο Σύνταγμα, δεν θα διεκδικήσει νέα πρωθυπουργική θητεία στις επόμενες εκλογές. Εάν το απορρίψουν, δεσμεύτηκε να παραιτηθεί.