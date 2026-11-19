Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν το Reuters, το Associated Press, το Al Jazeera και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι τρεις ηγέτες προσήλθαν στη συνάντηση με διαφορετικές επιδιώξεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έθεσε ως βασική προτεραιότητα τον περιορισμό των πυρηνικών εξοπλισμών και τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο Κινέζος ομόλογός του επικεντρώθηκε στη συνεργασία των μεγάλων δυνάμεων και στη διατήρηση της διεθνούς σταθερότητας, ενώ ο Ρώσος Πρόεδρος αναφέρθηκε στη διευθέτηση περιφερειακών συγκρούσεων, περιλαμβανομένου του ουκρανικού.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην κρατική εγκατάσταση Kylin Villa, στο περιθώριο της Συνόδου Ηγετών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC). Οι τρεις ηγέτες κάθισαν γύρω από ένα μεγάλο στρογγυλό τραπέζι, όπου προχώρησαν σε δημόσιες τοποθετήσεις πριν από τις συνομιλίες κεκλεισμένων των θυρών.

Παρά τη σημασία της συνάντησης, δεν έχει δημοσιοποιηθεί πλήρης απολογισμός των κεκλεισμένων των θυρών συζητήσεων ούτε έχει επιβεβαιωθεί η επίτευξη κάποιας ουσιαστικής συμφωνίας.

Τραμπ: «Γράφουμε πραγματικά ιστορία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε τη δική του τοποθέτηση χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση ιστορική.

«Γράφουμε πραγματικά ιστορία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι τρεις ηγέτες έχουν πολλά ζητήματα να συζητήσουν.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι η απευθείας επικοινωνία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση διεθνών κρίσεων, τονίζοντας ότι η αποφυγή του διαλόγου δεν συμβάλλει στην επίτευξη ειρήνης.

Όπως μεταδίδει το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ηγέτες των τριών χωρών έχουν ιδιαίτερη ευθύνη να διατηρούν ανοιχτό, παραγωγικό και αμοιβαία σεβαστό διάλογο για ζητήματα που επηρεάζουν όχι μόνο τους πολίτες τους, αλλά ολόκληρο τον πλανήτη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα πυρηνικά όπλα, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Κίνα βρίσκονται σε μοναδική θέση για να συζητήσουν τη μείωση των πυρηνικών οπλοστασίων και τον περιορισμό του κινδύνου χρησιμοποίησής τους.

Ο ίδιος αναγνώρισε, πάντως, τις δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος.

«Δεν είναι εύκολο να τα εγκαταλείψεις», είπε αναφερόμενος στα πυρηνικά όπλα, εξηγώντας ότι οι ηγέτες κρατών που διαθέτουν τέτοια οπλοστάσια αντιμετωπίζουν σοβαρά διλήμματα όταν καλούνται να συμφωνήσουν στη μείωσή τους.

Η αναφορά του συνδέεται με την επιδίωξη της Ουάσιγκτον να προωθήσει ένα νέο πλαίσιο πυρηνικού ελέγχου, μετά τη λήξη της συνθήκης New START μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ωστόσο, το Πεκίνο εξακολουθεί να εμφανίζεται επιφυλακτικό απέναντι στη συμμετοχή του σε διαπραγματεύσεις περιορισμού των πυρηνικών εξοπλισμών, επισημαίνοντας ότι το κινεζικό οπλοστάσιο είναι σημαντικά μικρότερο από τα αντίστοιχα αμερικανικό και ρωσικό.

Σι Τζινπίνγκ: Όταν συγκρούονται οι μεγάλες δυνάμεις, ο κόσμος οδηγείται σε αναταραχή

Ο Κινέζος Πρόεδρος επέλεξε να επικεντρωθεί στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και στις συνέπειες που μπορεί να έχει μια μεταξύ τους αντιπαράθεση.

«Η Ιστορία μάς διδάσκει ότι όταν οι μεγάλες δυνάμεις συνυπάρχουν αρμονικά, ο κόσμος βρίσκεται σε ειρήνη. Όταν συγκρούονται, ο κόσμος βυθίζεται στην αναταραχή», ανέφερε, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Σι υποστήριξε ότι οι τρεις χώρες οφείλουν να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, καθώς έχουν κοινή ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Χαρακτήρισε επίσης την πραγματοποίηση της τριμερούς συνάντησης γεγονός ιδιαίτερης σημασίας, παρουσιάζοντάς την ως ευκαιρία ενίσχυσης του διαλόγου.

Σε αντίθεση με τον Τραμπ και τον Πούτιν, ο Κινέζος Πρόεδρος δεν έκανε ρητή αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία κατά τις δημόσιες εισαγωγικές τοποθετήσεις του.

Η προσέγγιση του Σι συνδέεται με την ευρύτερη κινεζική επιδίωξη να εμφανιστεί το Πεκίνο ως παράγοντας διεθνούς σταθερότητας και ως δύναμη που μπορεί να συμβάλει στη διαχείριση των ανταγωνισμών μεταξύ των ισχυρότερων κρατών.

Παράλληλα, η κινεζική ηγεσία έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει την έννοια της «Παγίδας του Θουκυδίδη» για να υποστηρίξει ότι η άνοδος της Κίνας δεν πρέπει να οδηγήσει αναπόφευκτα σε σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η θεωρία αναφέρεται στον κίνδυνο πολέμου όταν μια ανερχόμενη δύναμη αμφισβητεί την πρωτοκαθεδρία μιας ήδη κυρίαρχης, όπως συνέβη στην αρχαιότητα με την Αθήνα και τη Σπάρτη, σύμφωνα με την ανάλυση του Θουκυδίδη.

Πούτιν: Κοινά συμφέροντα για τη διευθέτηση περιφερειακών συγκρούσεων

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, από την πλευρά του, υπογράμμισε ότι οι τρεις χώρες έχουν κοινά συμφέροντα στην αντιμετώπιση διεθνών και περιφερειακών κρίσεων.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ρώσος Πρόεδρος αναφέρθηκε ειδικά στον πόλεμο στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα έχουν σημαντικά κοινά συμφέροντα στη διευθέτηση περιφερειακών συγκρούσεων.

Η αναφορά αυτή έγινε μετά τη χωριστή συνάντηση που είχε προηγουμένως με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία το ουκρανικό αποτέλεσε βασικό αντικείμενο συζήτησης.

Όπως δήλωσε ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, η συνάντηση των δύο Προέδρων διήρκεσε περίπου 35 έως 40 λεπτά και πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα.

Ο Ουσακόφ ανέφερε ότι συζητήθηκαν ο πόλεμος στην Ουκρανία και ζητήματα των διμερών σχέσεων ΗΠΑ – Ρωσίας, χωρίς ωστόσο να ανακοινωθεί κάποια συγκεκριμένη συμφωνία.

Πρόσθεσε ότι ο Πούτιν αποχώρησε από τη συνάντηση σε εξαιρετικά καλή διάθεση, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι επαφές είχαν προπαρασκευαστικό χαρακτήρα ενόψει της τριμερούς.

Οι δηλώσεις Τραμπ για τον Πούτιν και τη συνάντησή τους

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υιοθέτησε ιδιαίτερα θετικό τόνο όταν αναφέρθηκε στον Ρώσο ομόλογό του.

Κατά την έναρξη της διμερούς συνάντησής τους, ο Τραμπ δήλωσε ότι διατηρεί καλή σχέση με τον Πούτιν εδώ και πολλά χρόνια και εξέφρασε την εκτίμηση ότι από τις επαφές τους μπορούν να προκύψουν θετικές εξελίξεις.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ εμφανίστηκε να δείχνει προς τον Πούτιν και να τον αποκαλεί φίλο του.

Αναφερόμενος στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ότι θεωρεί πως σημειώνεται κινητικότητα, χωρίς όμως να παρουσιάσει συγκεκριμένα αποτελέσματα ή συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα.

Η δημόσια αυτή αισιοδοξία δεν συνοδεύτηκε από ανακοινώσεις για κατάπαυση του πυρός ή για αλλαγή στις θέσεις των εμπλεκόμενων πλευρών.

Η συνάντηση Τραμπ – Σι: Ουκρανία, Ιράν και Στενά του Ορμούζ

Πριν από την τριμερή, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε περίπου ωριαία συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ, κατά την οποία συζητήθηκαν οι σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας και σημαντικά διεθνή ζητήματα.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο μπορούν να συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί να δει τον πόλεμο να τερματίζεται και εξέφρασε την προσδοκία ότι η Κίνα μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στις σχετικές διπλωματικές προσπάθειες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, επισημαίνοντας ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Κίνα έχουν συμφέρον να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διέλευση πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το Yonhap, ο Τραμπ συνέδεσε την ενεργειακή ασφάλεια με την ανάγκη να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

Ο Σι, από την πλευρά του, επικεντρώθηκε στις διμερείς σχέσεις, υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία των δύο χωρών πρέπει να στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στη δικαιοσύνη και στην αμοιβαιότητα.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, ο Κινέζος Πρόεδρος ανέφερε ότι οι σχέσεις Πεκίνου και Ουάσιγκτον παραμένουν σταθερές και παρουσιάζουν βελτίωση.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Σι φίλο του και υποστήριξε ότι οι δύο χώρες έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση, παρά τις διαφωνίες τους.

Η Ταϊβάν και οι εμπορικές διαφορές

Παρά το θετικό κλίμα των δημόσιων δηλώσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Σι κάλεσε τον Τραμπ να ενεργήσει με τον κατάλληλο τρόπο στο ζήτημα της Ταϊβάν, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα μπορούσαν να προκύψουν σοβαρές επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις.

Το ζήτημα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία τριβής μεταξύ των δύο χωρών, καθώς το Πεκίνο θεωρεί την Ταϊβάν μέρος της κινεζικής επικράτειας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στενές σχέσεις με την Ταϊπέι και παρέχουν αμυντικό εξοπλισμό.

Παράλληλα, οι εμπορικές σχέσεις εξακολουθούν να επηρεάζονται από τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ και από τον ανταγωνισμό στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η εμπορική συνεννόηση των δύο χωρών έχει βελτιωθεί, ενώ ο Σι επανέλαβε την υποστήριξή του στο ελεύθερο και ανοιχτό εμπόριο.

Η απουσία της Ουκρανίας και οι ανησυχίες για μια νέα Γιάλτα

Η πραγματοποίηση της τριμερούς έχει προκαλέσει προβληματισμό και σε άλλες χώρες, οι οποίες ανησυχούν για το ενδεχόμενο λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν τα συμφέροντά τους χωρίς τη συμμετοχή τους.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η απουσία της Ουκρανίας, παρότι ο πόλεμος αποτέλεσε αντικείμενο των δημόσιων τοποθετήσεων και των διμερών επαφών.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επισημάνει ότι ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία πρέπει να αποφασίζονται με τη συμμετοχή της.

Στο ίδιο πλαίσιο, διεθνείς αναλυτές έχουν αναφερθεί στο ενδεχόμενο μιας νέας μορφής συνεννόησης μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, με ιστορικές συγκρίσεις προς τη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να δείχνουν ότι οι τρεις ηγέτες κατέληξαν σε συμφωνία για κατανομή σφαιρών επιρροής ή για συνολική αναδιάταξη της διεθνούς τάξης.

Τι προκύπτει από τις συνομιλίες

Η πρώτη τριμερής συνάντηση των ηγετών ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας ανέδειξε τη σημασία του απευθείας διαλόγου μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, αλλά και τις σημαντικές διαφορές στις επιδιώξεις τους.

Ο Τραμπ επιχείρησε να αναδείξει τη δυνατότητα συνεννόησης για τα πυρηνικά και τις διεθνείς συγκρούσεις. Ο Σι έδωσε έμφαση στη συνεργασία, στη στρατηγική σταθερότητα και στη διατήρηση του διαλόγου, ενώ ο Πούτιν επικεντρώθηκε στη διευθέτηση περιφερειακών συγκρούσεων και ιδιαίτερα στο ουκρανικό.

Παρά τις θετικές δημόσιες τοποθετήσεις, οι πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί δεν επιτρέπουν ακόμη να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για ουσιαστική πρόοδο στις βασικές διαφωνίες.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επίσημες ανακοινώσεις των τριών κυβερνήσεων και στο κατά πόσον οι επαφές στη Σεντζέν θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, τους πυρηνικούς εξοπλισμούς και τη διεθνή ασφάλεια.

Οι επιφυλάξεις των διεθνών αναλυτών

Παρά τον ιστορικό χαρακτήρα της συνάντησης, διεθνείς αναλυτές εμφανίζονταν επιφυλακτικοί ως προς το ενδεχόμενο επίτευξης ουσιαστικών συμφωνιών.

Το Reuters επισημαίνει ότι οι τρεις ηγέτες έχουν διαφορετικές προτεραιότητες και σημαντικές διαφωνίες σε ζητήματα όπως η Ουκρανία, το Ιράν, οι πυρηνικοί εξοπλισμοί και το διεθνές εμπόριο.

Αντίστοιχα, το Associated Press σημειώνει ότι η συνάντηση θα μπορούσε είτε να αποτελέσει αφετηρία μιας νέας διπλωματικής διαδικασίας είτε να περιοριστεί σε μια υψηλού συμβολισμού εμφάνιση χωρίς άμεσα πρακτικά αποτελέσματα.

Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει και το ενδεχόμενο οι τρεις μεγάλες δυνάμεις να συζητήσουν ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα άλλες χώρες χωρίς τη συμμετοχή τους.

Η Ουκρανία δεν εκπροσωπήθηκε στις συνομιλίες, παρότι ο πόλεμος στο έδαφός της περιλαμβανόταν στα ζητήματα που είχαν τεθεί στην ατζέντα.

Η συνάντηση έχει προκαλέσει επίσης συγκρίσεις με τη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945, όταν οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας και της Σοβιετικής Ένωσης συζήτησαν τη μεταπολεμική διευθέτηση της Ευρώπης.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι η σημερινή τριμερής κατέληξε σε συμφωνία για νέα κατανομή σφαιρών επιρροής ή για κάποια συνολική αναδιάταξη των διεθνών ισορροπιών.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επίσημες ανακοινώσεις Ουάσιγκτον, Πεκίνου και Μόσχας, οι οποίες αναμένεται να αποσαφηνίσουν κατά πόσον η πρώτη αυτή τριμερής συνάντηση οδήγησε σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις ή αποτέλεσε το πρώτο βήμα για έναν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων.

Πηγές: Reuters, Associated Press, Al Jazeera, Yonhap και Channel NewsAsia.