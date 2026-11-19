Το Reuters, σε απολογιστικό δημοσίευμα που μεταδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς, εστιάζει ιδιαίτερα στη διάσταση ανάμεσα στη διπλωματική προβολή και στα ουσιαστικά αποτελέσματα της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στην Ασία. Όπως επισημαίνει, ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουάσιγκτον έχοντας εξασφαλίσει εικόνες διεθνούς αναγνώρισης, χωρίς όμως να έχει παρουσιάσει αντίστοιχου μεγέθους διπλωματικές επιτυχίες.

Ο Τραμπ και η διπλωματία των εντυπώσεων

Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να αξιολογεί την επιτυχία της επίσκεψής του όχι μόνο με βάση τις συμφωνίες που επιτυγχάνονται, αλλά και με βάση τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται από τους ξένους ηγέτες.

Ο Τραμπ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην υποδοχή που του επιφύλαξε ο Σι Τζινπίνγκ, στην παρουσία του Κινέζου προέδρου στο αεροδρόμιο, στις στρατιωτικές τιμές και στην τοποθέτησή του στο κεντρικό τραπέζι του επίσημου δείπνου.

Μάλιστα, χαρακτήρισε την υποδοχή αυτή μεγάλη νίκη τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για την Κίνα.

Ωστόσο, το Reuters παρατηρεί ότι ορισμένες από τις εμπορικές συμφωνίες που ανακοίνωσε ο Τραμπ κατά την περιοδεία του στην Ασία δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, ενώ και η πρωτοβουλία του για περιορισμό των πυρηνικών εξοπλισμών μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας παραμένει χωρίς συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής.

Η εικόνα που προκύπτει είναι εκείνη ενός Αμερικανού προέδρου που πέτυχε να βρεθεί στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής, χωρίς να έχει εξασφαλίσει ακόμη μια ιστορική συμφωνία.

Η Κίνα επέβαλε τις προτεραιότητές της

Μία από τις σημαντικότερες διαπιστώσεις του Reuters αφορά τη διαφορετική προσέγγιση του Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ στο ουκρανικό ζήτημα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιδίωξε να αναδείξει τον ρόλο της Κίνας στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο θα μπορούσαν να συνεργαστούν για την επίτευξη ειρήνης.

Ωστόσο, ο Σι δεν έκανε καμία αναφορά στην Ουκρανία κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του στη διμερή συνάντηση με τον Τραμπ.

Το Reuters ερμηνεύει αυτή τη διαφοροποίηση ως ένδειξη ότι οι προτεραιότητες των δύο ηγετών δεν ταυτίζονται. Η Κίνα δεν εμφανίζεται πρόθυμη να εμπλακεί σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία από την οποία απουσιάζουν το Κίεβο και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Η στάση αυτή υποδηλώνει ότι το Πεκίνο επιδιώκει να διατηρήσει την αυτονομία των διπλωματικών του επιλογών, αποφεύγοντας να υιοθετήσει την αμερικανική ατζέντα.

Παράλληλα, η Κίνα φιλοξένησε μια συνάντηση πρωτοφανούς διεθνούς σημασίας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ως κεντρικού παράγοντα στις σχέσεις των μεγάλων δυνάμεων.

Ο Πούτιν και το διπλωματικό κέρδος

Για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, το σημαντικότερο αποτέλεσμα της τριμερούς φαίνεται να είναι η ίδια η συμμετοχή του σε αυτήν.

Ο Ρώσος πρόεδρος βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι με τους ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, παρά τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις δυτικές κυρώσεις.

Το CBS News μετέδωσε ότι, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ χαρακτήρισε θετικό το κλίμα των συνομιλιών.

Η Μόσχα έσπευσε επίσης να δημοσιοποιήσει την κοινή διακήρυξη των τριών ηγετών, η οποία αναφέρεται στην ανάγκη διατήρησης της στρατηγικής σταθερότητας και της διεθνούς ασφάλειας.

Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στον Πούτιν να παρουσιάσει τη Ρωσία ως αναγκαίο συνομιλητή για τα μεγάλα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής. Πρόκειται, ωστόσο, για διπλωματικό και συμβολικό όφελος, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί κάποια συμφωνία που να μεταβάλλει ουσιαστικά τα δεδομένα του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι μεγάλες συμφωνίες που δεν ήρθαν

Παρά την ιστορική σημασία της συνάντησης, οι ανακοινώσεις που ακολούθησαν δεν περιλάμβαναν κάποια συνολική συμφωνία για την Ουκρανία ή συγκεκριμένο μηχανισμό περιορισμού των πυρηνικών εξοπλισμών.

Σύμφωνα με το Reuters, η Κίνα και η Ρωσία ανακοίνωσαν ότι οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν σε διακήρυξη ειρήνης, επαναβεβαιώνοντας ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί.

Η διακήρυξη έχει πολιτική σημασία, αλλά δεν ισοδυναμεί με συμφωνία αφοπλισμού ούτε συνεπάγεται αυτόματα αλλαγή των στρατηγικών επιλογών των τριών χωρών.

Ενδεικτικό της περιορισμένης δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων είναι επίσης ότι οι τρεις ηγέτες δεν προχώρησαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών.

Ποιοι κέρδισαν τελικά;

Η πρώτη αποτίμηση των δημοσιευμάτων που ακολούθησαν την τριμερή επιτρέπει ορισμένα συμπεράσματα, χωρίς όμως να δικαιολογεί ακόμη μια οριστική κατάταξη νικητών και ηττημένων.

Η Κίνα εξασφάλισε το πλεονέκτημα της φιλοξενίας και διατήρησε τη δυνατότητα να καθορίζει τις δικές της διπλωματικές προτεραιότητες. Η Ρωσία αποκόμισε σημαντικό συμβολικό όφελος από την παρουσία του Πούτιν στο τραπέζι των τριών ηγετών. Ο Τραμπ, από την πλευρά του, πέτυχε την προβολή μιας ιστορικής συνάντησης, αλλά δεν επέστρεψε με τη μεγάλη συμφωνία που θα μπορούσε να αποτελέσει αδιαμφισβήτητη διπλωματική επιτυχία.

Για την Ουκρανία και την Ευρώπη, το σημαντικότερο ζήτημα παραμένει ότι η ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου συζητήθηκε σε μια συνάντηση από την οποία απουσίαζαν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Δεν προκύπτει, πάντως, από τις ανακοινώσεις ότι ελήφθησαν αποφάσεις εις βάρος τους.

Η τριμερής της Σενζέν μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία μιας νέας διαδικασίας συνεννόησης μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Προς το παρόν, όμως, η σημαντικότερη επιτυχία της βρίσκεται περισσότερο στον συμβολισμό της παρά στις συμφωνίες που παρήγαγε.

Πηγές: Reuters / CBS News