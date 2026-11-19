Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση SIPRI Yearbook 2026, που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο, εννέα κράτη διέθεταν συνολικά περίπου 12.187 πυρηνικές κεφαλές τον Ιανουάριο του 2026.

Από αυτές, περίπου 9.745 ανήκαν σε στρατιωτικά αποθέματα και μπορούσαν δυνητικά να χρησιμοποιηθούν, ενώ 4.012 ήταν ήδη ανεπτυγμένες σε πυραύλους ή σε βάσεις επιχειρησιακών δυνάμεων. Οι υπόλοιπες κεφαλές του συνολικού αποθέματος περιλαμβάνουν και παλαιότερα όπλα που έχουν αποσυρθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη αποσυναρμολογηθεί.

Ρωσία και ΗΠΑ κυριαρχούν

Η Ρωσία διαθέτει το μεγαλύτερο συνολικό πυρηνικό οπλοστάσιο, με περίπου 5.420 κεφαλές, ενώ ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 5.042.

Οι δύο χώρες συγκεντρώνουν μαζί περίπου 10.462 πυρηνικές κεφαλές, δηλαδή σχεδόν το 86% του συνολικού παγκόσμιου αποθέματος.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Κίνα, με περίπου 620 πυρηνικές κεφαλές. Παρότι το κινεζικό οπλοστάσιο παραμένει σημαντικά μικρότερο από εκείνα της Ρωσίας και των ΗΠΑ, το Πεκίνο συνεχίζει να επεκτείνει και να εκσυγχρονίζει τις πυρηνικές του δυνατότητες.

Ακολουθούν η Γαλλία με 370 κεφαλές, το Ηνωμένο Βασίλειο με 225, η Ινδία με 190, το Πακιστάν με 170, το Ισραήλ με 90 και η Βόρεια Κορέα με 60.

Πόσα πυρηνικά βρίσκονται σε επιχειρησιακή ανάπτυξη

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι χιλιάδες πυρηνικές κεφαλές βρίσκονται ήδη ανεπτυγμένες σε στρατιωτικά συστήματα.

Το SIPRI υπολογίζει ότι περίπου 4.012 κεφαλές ήταν ανεπτυγμένες στις αρχές του 2026, ενώ μεταξύ 2.100 και 2.200 διατηρούνταν σε κατάσταση υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας, κυρίως σε βαλλιστικούς πυραύλους.

Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των όπλων ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία.

Μειώνονται συνολικά, αυξάνονται τα διαθέσιμα για χρήση

Παρά τη μεγάλη μείωση των πυρηνικών όπλων από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι πρόσφατες εξελίξεις προκαλούν ανησυχία.

Το συνολικό παγκόσμιο απόθεμα μειώθηκε από περίπου 12.241 κεφαλές στις αρχές του 2025 σε 12.187 στις αρχές του 2026. Ωστόσο, η μείωση οφείλεται κυρίως στην αποσυναρμολόγηση παλαιών όπλων.

Αντίθετα, τα στρατιωτικά αποθέματα πυρηνικών κεφαλών αυξήθηκαν κατά περίπου 130 μέσα σε έναν χρόνο, ενώ οι ανεπτυγμένες κεφαλές αυξήθηκαν κατά περίπου 100.

Σύμφωνα με το SIPRI, και οι εννέα πυρηνικές δυνάμεις συνέχισαν προγράμματα εκσυγχρονισμού των οπλοστασίων τους, με αρκετές να αναπτύσσουν νέα συστήματα μεταφοράς πυρηνικών όπλων.

Η αβεβαιότητα για τα πραγματικά αποθέματα

Οι αριθμοί αποτελούν επιστημονικές εκτιμήσεις και όχι πλήρως επιβεβαιωμένα κρατικά στοιχεία, καθώς πολλές χώρες δεν δημοσιοποιούν το πραγματικό μέγεθος των πυρηνικών τους οπλοστασίων.

Ιδιαίτερη αβεβαιότητα υπάρχει για χώρες όπως η Βόρεια Κορέα και το Ισραήλ, το οποίο διατηρεί πολιτική επίσημης ασάφειας σχετικά με την κατοχή πυρηνικών όπλων.

Η λήξη της συνθήκης New START μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, τον Φεβρουάριο του 2026, επιτείνει τις ανησυχίες για την απουσία ενός δεσμευτικού πλαισίου περιορισμού των στρατηγικών πυρηνικών εξοπλισμών.

Σε αυτό το περιβάλλον, η διακήρυξη ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Το κρίσιμο ζήτημα, ωστόσο, παραμένει κατά πόσον οι πολιτικές δεσμεύσεις θα συνοδευτούν από συγκεκριμένες και επαληθεύσιμες συμφωνίες περιορισμού των πυρηνικών οπλοστασίων.