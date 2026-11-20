Ποιους αφορά;

Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη επικαλείται τη διόγκωση των οφειλών και τη δυσκολία είσπραξής τους. Ωστόσο, η προτεινόμενη νομοθετική παρέμβαση εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Ποιοι είναι οι εργοδότες - επιχειρήσεις και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι που θα επωφεληθούν από αυτή τη γενναία μείωση; Θα δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία τους, ώστε η κοινωνία να γνωρίζει ποιοι απαλλάσσονται από οφειλές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ προς το κράτος;

Η δημοσιοποίηση των ονομάτων τους δεν αποτελεί απλώς ζήτημα διαφάνειας, αλλά και λογοδοσίας, καθώς η προτεινόμενη ρύθμιση συνεπάγεται απώλεια δημόσιων εσόδων ύψους €64 εκατ. Την ίδια ώρα, εγείρεται και ζήτημα ίσης μεταχείρισης μεταξύ των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών που τηρούν τη νομοθεσία, ακόμη και πληρώνοντας τα πρόστιμα που τους επιβάλλονται, και εκείνων που την παραβιάζουν και δεν τα εξοφλούν. Εξίσου σημαντικό είναι το μήνυμα που εκπέμπει η πολιτεία όταν επιλέγει να μειώσει αναδρομικά τις οικονομικές συνέπειες μιας παρανομίας.

Δεν νοείται να ζητείται από τους βουλευτές να εγκρίνουν μια ρύθμιση τέτοιου οικονομικού μεγέθους χωρίς να γνωρίζουν ποιοι και σε ποιο βαθμό θα επωφεληθούν. Ούτε η κοινωνία μπορεί να αποδέχεται τη διαγραφή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ χωρίς να γνωρίζει ποιους αφορά.

Παράνομοι και προσωπικά δεδομένα

Βουλευτές της Επιτροπής Εργασίας ζήτησαν από το αρμόδιο υπουργείο να τους καταθέσει τον ονομαστικό κατάλογο των εργοδοτών και των αυτοτελώς εργαζομένων που θα επωφεληθούν από τη διαγραφή των €64 εκατ. Ωστόσο, όπως πληροφορείται η στήλη, και σε αυτό το ζήτημα αναμένεται να υπάρξει συσκότιση, με επίκληση για ακόμη μία φορά, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. «Θα παραβιαστούν τα προσωπικά τους δεδομένα», ήταν η απάντηση που μας δόθηκε. Μα ποιων; Αυτών που παρανόμησαν; Αυτών που απασχολούσαν αδήλωτους εργαζομένους; Και όμως…

Τα πιο πάνω επιβεβαιώνουν περίτρανα όσα επαναλαμβάνουμε φορτικά από αυτήν εδώ τη στήλη: ότι η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει καταντήσει το οχυρό και το καταφύγιο κάθε απατεώνα και παράνομου.

Πώς φτάσαμε στα €73 εκατ.

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει διοικητικό πρόστιμο €1.000 για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο που εντοπίζεται να απασχολείται από εργοδότη - επιχείρηση, ενώ για τους αυτοτελώς εργαζομένους το πρόστιμο ανέρχεται στα €200. Το πρόστιμο πρέπει να εξοφληθεί εντός 30 ημερών, με έκπτωση 30% για όσους το καταβάλουν εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση καθυστέρησης, ωστόσο, προστίθενται €50 για κάθε ημέρα που παραμένει απλήρωτο.

Η συγκεκριμένη πρόνοια είχε ως αποτέλεσμα τα αρχικά πρόστιμα, συνολικού ύψους περίπου €2,5 εκατ., τα οποία επιβλήθηκαν σε περίπου 1.000 εργοδότες - επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους, να εκτοξευθούν στα €73 εκατ.

Οι δικαστικές αγωγές

Την ίδια ώρα, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχουν καταχωρίσει αστικές αγωγές εναντίον φυσικών και νομικών προσώπων, διεκδικώντας τα αρχικά πρόστιμα μαζί με τις πρόσθετες επιβαρύνσεις των €50 ημερησίως. Ωστόσο, καμία από τις συγκεκριμένες υποθέσεις δεν έχει μέχρι σήμερα τελεσιδικήσει.

Εφόσον το νομοσχέδιο ψηφιστεί και διαγραφούν €64 εκατ. από τις συνολικές οφειλές, οι οποίες, σημειωτέον, εξακολουθούν να διογκώνονται καθημερινά λόγω της πρόσθετης επιβάρυνσης των €50 ημερησίως, θα επηρεαστούν αναπόφευκτα και οι δικαστικές διεκδικήσεις, καθώς θα μειωθούν αντίστοιχα τα ποσά που διεκδικούνται μέσω των αγωγών.

Η Βουλή, επομένως, δεν καλείται απλώς να διορθώσει μια πρόνοια που αποδείχθηκε προβληματική στην εφαρμογή της. Καλείται να εγκρίνει τη διαγραφή €64 εκατ. από πρόστιμα που επιβλήθηκαν για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας, με άμεσες συνέπειες στις οικονομικές απαιτήσεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πριν αποφασίσουν, όμως, οι βουλευτές οφείλουν να γνωρίζουν ποιοι είναι οι αποδέκτες αυτής της γενναιόδωρης ρύθμισης. Η διαφάνεια δεν μπορεί να εφαρμόζεται κατά το δοκούν, ούτε η προστασία των προσωπικών δεδομένων να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την αποφυγή της λογοδοσίας όσων παρανόμησαν.