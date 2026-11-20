Ο υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, παρουσίασε τη μεταρρύθμιση ως τη σημαντικότερη κοινωνική αλλαγή της κυβέρνησης και την πρώτη ουσιαστική αναμόρφωση του συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων εδώ και σχεδόν μισό αιώνα. Υποστήριξε ότι η διαδικασία βρίσκεται στο τελικό στάδιο, διαβεβαιώνοντας ότι καμία υφιστάμενη σύνταξη δεν θα μειωθεί και ότι οι αυξήσεις θα έχουν ως προτεραιότητα τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Επιχείρησε, παράλληλα, να υπερασπιστεί τη διαδικασία διαβούλευσης, υποστηρίζοντας ότι επί μήνες συζητήθηκαν στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα όλες οι βασικές πτυχές της μεταρρύθμισης. Αναγνώρισε ότι δεν υπήρξε συμφωνία σε όλα τα ζητήματα, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι αρκετές από τις τελικές πρόνοιες ενσωματώνουν εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων.

Η ΔΕΟΚ, όμως, δεν συμμερίζεται την κυβερνητική βεβαιότητα. Ο πρόεδρός της, Στέλιος Χριστοδούλου, αναγνώρισε θετικές πρόνοιες στο νομοσχέδιο, όπως η ενίσχυση του αναδιανεμητικού ρόλου της βασικής σύνταξης, ο τερματισμός του κρατικού δανεισμού από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η σταδιακή αποπληρωμή του χρέους προς αυτό.

Η βασική ένσταση της ομοσπονδίας αφορά, ωστόσο, την επάρκεια του τελικού αποτελέσματος. Με το σημερινό ποσοστό αναπλήρωσης εισοδήματος να περιορίζεται περίπου στο 40%, η ΔΕΟΚ προειδοποιεί ότι σημαντική μερίδα συνταξιούχων θα εξακολουθήσει να βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας. Ζητά μεγαλύτερη οικονομική συνεισφορά του κράτους, αντιμετώπιση του έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος και αποκατάσταση της αδικίας για άνδρες που έχασαν τις συζύγους τους πριν από το 2018.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει στον δεύτερο πυλώνα, ζητώντας καθολική επέκταση των Ταμείων Προνοίας, υποχρεωτική συμμετοχή εργοδοτών και εργαζομένων και δημιουργία ανεξάρτητης εποπτικής αρχής. Για τη ΔΕΟΚ, η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να εξαντλείται στην οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος αλλά πρέπει να εξασφαλίζει αξιοπρεπές εισόδημα στη συνταξιοδότηση.

Επιθετικά ο ΔΗΣΥ

Πιο επιθετικά κινείται στο πολιτικό πεδίο ο ΔΗΣΥ, ο οποίος με δύο παρεμβάσεις μέσα στην εβδομάδα ανέδειξε την πρόθεσή του να διεκδικήσει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της μεταρρύθμισης. Σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη, ως απάντηση στην τοποθέτηση του υπουργού, κατηγορεί την κυβέρνηση για καθυστερήσεις, αλλεπάλληλες αναβολές, διορθώσεις της τελευταίας στιγμής και ελλιπή κοινωνικό διάλογο.

Ο ΔΗΣΥ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση είναι ελλιπής εφόσον δεν εντάσσει ουσιαστικά τον δεύτερο και τον τρίτο πυλώνα, με ιδιαίτερη έμφαση στα Ταμεία Προνοίας. Θέτει επίσης ζήτημα κατοχύρωσης της ηλικίας συνταξιοδότησης για τουλάχιστον μία δεκαετία, υπενθυμίζοντας ότι το αρχικό προσχέδιο περιλάμβανε δυνατότητα αύξησης εισφορών από το 2031.

Παράλληλα, επαναφέρει ως πολιτικό στόχο την προοπτική σταδιακής αύξησης της κατώτατης σύνταξης πάνω από τα 1.088 ευρώ για όσους διαθέτουν σημαντικό αριθμό ετών εργασίας, μέσω συνδυασμού Ταμείων Προνοίας και στοχευμένης κρατικής στήριξης.

Ο ΔΗΣΥ εγείρει, επίσης, ζήτημα ενδεχόμενων μειώσεων στις συντάξεις της μεσαίας τάξης, επικαλούμενος τη μεταβατική περίοδο σύγκρισης του παλαιού με το νέο σύστημα. Αναγνωρίζει ότι η περίοδος προστασίας από μειώσεις επεκτάθηκε από επτά σε 15 χρόνια, κατόπιν παρεμβάσεων των κοινωνικών εταίρων, αλλά υποστηρίζει ότι παραμένουν ερωτήματα για το πραγματικό οικονομικό βάρος που θα αναλάβει το κράτος. Επισημαίνει ακόμη ότι μελλοντικά καταργείται η κοινωνική σύνταξη.

Ο ΔΗΣΥ με τις παρεμβάσεις του διεκδικεί ουσιαστικά τον ρόλο του διαμορφωτή των τελικών ρυθμίσεων, επιδιώκοντας να αποτυπωθούν στο νομοθέτημα οι δικές του προτάσεις και προτεραιότητες.