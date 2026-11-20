Στην Κύπρο δεν είμαστε από εκείνους που ζουν πιο πολύ το σήμερα. Ζούμε περισσότερο είτε στο παρελθόν, είτε στο μέλλον. Ένα παρελθόν που βιώθηκε και ένα μέλλον που δεν βιώθηκε και είναι άγνωστο αν θα βιωθεί. Οι θλίψεις και οι μεταμέλειές μας αφορούν το παρελθόν και οι ελπίδες μας το μέλλον. Έχουμε και γλυκές αναμνήσεις στο παρελθόν βεβαίως, όμως και οι πικρές μας αναμνήσεις κάπως δεν μάς αφήνουν. Φοβόμαστε τον θάνατο; Ο Ναζίμ Χικμέτ λέει «ούτε να φοβάσαι τον θάνατο είναι ντροπή, ούτε να σκέφτεσαι τον θάνατο». Ήταν και εκείνος ένας από αυτούς που έζησαν σε αυτό τον κόσμο σαν να μην επρόκειτο να πεθάνουν ποτέ ή σαν να επρόκειτο να πεθάνουν ανά πάσα στιγμή. Κόλλησα πιο πολύ σε εκείνο που είπε πάνω από τον τάφο της αγαπημένης του συζύγου ο γνωστός μυθιστοριογράφος Γιασάρ Κεμάλ: «Δεν κάναμε κακό σε κανέναν εμείς Mathilda». Τι θαυμάσιο πράγμα που είναι να ολοκληρώνεις μια ζωή χωρίς να κάνεις κακό σε κανέναν. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Είναι μεγαλύτερη αρετή να μη μένεις σιωπηλός στο κακό που γίνεται σε άλλους.

Οι καλοί δολοφονούνται. Δεν υπάρχει θέση για τους καλούς σε αυτό τον κόσμο. Η Ινδία δολοφόνησε όλους τους Γκάντι. Μαχάτμα Γκάντι. Ιντίρα Γκάντι. Ρατζίβ Γκάντι. Το Πακιστάν δολοφόνησε και τον Ζουλφουκιάρ Μπούτο και την κόρη του Μπεναζίρ Μπούτο. Η Αμερική δολοφόνησε όλους τους Κένεντι. Σκοτώθηκαν ο ένας μετά τον άλλον ο Τζον Κένεντι και ο Ρόμπερτ Κένεντι. Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ήταν καλός άνθρωπος. Δολοφονήθηκε. Οι Σάκο και Βανζέτι ήταν εργατικοί και τίμιοι εργάτες. Εκτελέστηκαν. Ο Όλαφ Πάλμε στη Σουηδία ήταν καλός άνθρωπος. Δολοφονήθηκε. Ο δεύτερος Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Dag Hammarskjöld, ήταν ο καλύτερος από τους Γενικούς Γραμματείς. Δολοφονήθηκε. Δεν υπήρξε ξανά άλλος Γενικός Γραμματέας όπως αυτόν στα Ηνωμένα Έθνη. Ο Λουμούμπα στο Κόγκο ήταν καλός άνθρωπος. Δολοφονήθηκε. Ο Τσε ήταν μοναδικός άνθρωπος. Δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκαν και πολλοί καλόκαρδοι επαναστάτες που η καρδιά τους παλλόταν με αγάπη για τον άνθρωπο. Αν ο κόσμος είναι τώρα σε αυτό το χάλι και έχει καταστεί τόσο κανονικότητα και νομιμοποιήθηκε το κακό, τι νομίζετε; Είναι επειδή δεν άφησαν τους καλούς να ζήσουν.

Μήπως στην Κύπρο δεν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αποτραβηχτεί στο καβούκι τους, δεν ενδιαφέρονται και πολύ για την πολιτική και ζουν τη ζωή τους; Βεβαίως υπάρχουν. Μάλιστα, μπορεί να είναι και καλοί άνθρωποι. Όμως, όπως είπα, δεν αρκεί. Σε αυτό τον κόσμο και ειδικά σε αυτό το νησί, δεν μπορείς να ζεις σαν το φυτό. Δεν μπορείς να ζεις σε μια κοινωνία και να είσαι ελεύθερος από αυτή την κοινωνία. Αυτή η ρήση δεν είναι δική μου. Είναι του Λένιν. Αυτή ήταν το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση στον τοίχο της σχολής μας στη Μόσχα.

Σε αυτό το νησί που υπάρχει τόσο κακό, τόση αδικία και άδικο δεν μπορείς να ζεις αποκομμένος από όλα αυτά. Επιπλέον, η Κύπρος είναι ένα μέρος που αν εσύ δεν βαδίσεις κατά πάνω στον μπελά, έρχεται και σε βρίσκει ο μπελάς. Ζούμε τόσα πολλά που είναι πολύ δύσκολο να γίνουν ανεκτά, που σαστίζω πώς μπορούμε και τα αντέχουμε. Ο πρωθυπουργός μας αποκαλεί «αυθάδεις» τους Ελληνοκυπρίους που ζητούν την επιστροφή του Βαρωσιού. Είναι και αυτό κάτι σαν τη σύλληψη των Ελληνοκυπρίων που ήρθαν να δουν τα χώματά τους. Είναι αυθάδεις, λέει! Τότε άι σιχτίρ και σε εσένα!