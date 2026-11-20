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Αυτοκτόνησε.

«Μην γράψετε τίποτε, είναι αυτοκτονία».

Νεαρή χρήστης από διαλυμένες καταστάσεις γύρω της. Της έκοψαν το επίδομα, την βοήθησαν και έκανε ένσταση, εδώ και μήνες εξετάζεται το αίτημά της.

Από άλλο τμήμα την λυπήθηκαν και της έδιναν ένα μικρό ποσό, τόσο όσο να μην πεθάνει της πείνας. Πού ζούσε; Πώς ζούσε; Πόσο ζούσε; Ποιος ξέρει.

Μπήκε στο ειδικό Νοσοκομείο για την περίπτωσή της, την έβγαλαν, δεν χρειάζεται περαιτέρω νοσηλεία.

Η Αγία Τέτοια για να σε βάλει κοντά πρέπει να ικανοποιείς κάποιους όρους και προϋποθέσεις, που η συγκεκριμένη περίπτωση δεν...

Από που να πιάσει το νήμα της ζωής της, από που να πιαστεί να πάει πάρα κάτω. Το περιβάλλον της… ανθρώπινα ερείπια, ποιος να γυρίσει να την δει, ποιος να της δώσει σημασία. Είχε το ανυπόφορο μέσα της.

Αυτοκτόνησε η Στέλλα. «Μην γράψετε και μην πείτε τίποτε, αυτοκτονίες δεν μεταδίδουμε».

Πόσοι και πόσοι αυτοκτόνησαν επί Χρηματιστηρίου. Πόσοι την πάτησαν και έχασαν τις οικονομίες τους, πήραν στον λαιμό τους συγγενείς και φίλους. Ώσπου να πεις split - σπλατς, εξαφανίστηκαν χιλιάδες λίρες, κάποια ήταν δάνεια.

Αυτοκτόνησε ο Πέτρος. «Μην γράψετε και μην πείτε τίποτε, αυτοκτονίες δεν μεταδίδουμε».

Οικονομική κρίση. Στα κουρέματα κάποιοι δεν άντεξαν. Κάποιοι έχασαν το κομπόδεμα που είχαν για να σπουδάσουν τα παιδιά τους, για να κτίσουν το σπίτι τους, για το γάμο τους, για την σύνταξή τους, κόποι μιας ζωής, στερήσεις για ένα καλύτερο αύριο. Η «Πάντα εδώ, πάντα για σένα» τράπεζα, σε άφησε άφραγκο.

Αυτοκτόνησε η Γεωργία. «Μην γράψετε και μην πείτε τίποτε, αυτοκτονίες δεν μεταδίδουμε».

Κι ύστερα ήρθαν τα κόκκινα δάνεια. Από τη μια στιγμή στην άλλη χάθηκαν περιουσίες, κληρονομικά, επαγγελματικές στέγες, εξοχικά, σπίτια, κύριες κατοικίες, παιδιά διέκοψαν τις σπουδές τους, εφάπαξ εξαφανίστηκαν. Το σύστημα κανόνισε την μπάντα του, ο κόσμος σε απόγνωση. Άλα ούνα, άλα τρε οι ζωές.

Αυτοκτόνησε ο Σάββας. «Μην γράψετε τίποτε, είναι αυτοκτονία».

Συχνά την κάνει άχρηστη στο ξύλο. Την βρίζει, την εξευτελίζει μπροστά στα παιδιά. Το ξέρουν όλοι στην οικογένεια, το ξέρει η γειτονιά, το ξέρουν οι υπηρεσίες, το ξέρει η αστυνομία. Που να πάει, σε ποιον να πει τον πόνο της, μην τον νευριάζεις, ποιος θα σας ταΐζεις, γιατί του υπέγραψες… τώρα θα σου φορτώσει το δάνειο. Χωρίς δουλειά, χωρίς στηρίγματα, χωρίς αντοχές και αντιστάσεις, κουρέλι μέσα - έξω.

Αυτοκτόνησε η Άννα. «Μην γράψετε τίποτε, είναι αυτοκτονία».

Πήγαινε πολύ καλά το μαγαζί του, ο «γνωστός επιχειρηματίας» της πόλης του έστειλε μήνυμα… ήθελε μερτικό. Το αγνόησε, αρνήθηκε. Μια μέρα τον βρήκαν μέσα στον γκρεμό, τραυματισμένο, παγωμένο. Δεν υπολόγισε σωστά την στροφή, τροχαίο, είπαν κάποιοι ανήξεροι, ανυποψίαστοι. Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες. Ακόμα διεξάγει έρευνες οι Αστυνομία. Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες…

Αυτοκτόνησε ο Γιάννης. «Μην γράψετε τίποτε, αυτοκτονίες δεν μεταδίδουμε».

Ένα ποσοστό των αυτοκτονιών κρύβει δράματα, αιμάσσουσες πληγές, αίτια κι αιτιατά, θύματα και θύτες, ηθικούς αυτουργούς. Οι δημοσιογράφοι, όμως, με πρόσχημα τον μιμητισμό, συνεχίζουμε να αφήνουμε το θέμα «αυτοκτονίες» χωρίς ορατότητα.

Τελικά, τι είναι είδηση, τι μη είδηση, και τι τ' ανάμεσό τους*.

*Παράφραση τού στίχου «τ’ είναι θεός; τί μη θεός; και τί τ’ ανάμεσό τους;» του Γιώργου Σεφέρη (1955) από το ποίημα «Ελένη».