Στην εσωκομματική διαδικασία του Δημοκρατικού Συναγερμού για το χρίσμα στις προεδρικές εκλογές του 2028, στηρίζω τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Καταθέτω δημόσια αυτή την προσωπική πολιτική επιλογή γιατί πιστεύω ότι απαιτείται το Κυπριακό πρόβλημα να καθορίσει την απόφαση της παράταξής μας. Ο Αβέρωφ έχει θέσει την επανένωση στον πυρήνα της υποψηφιότητάς του. Και έχει υπερασπιστεί δημόσια τις δύσκολες προϋποθέσεις της.

Με τρομάζει η ευκολία με την οποία ένας νέος άνθρωπος μπορεί πια να ζήσει ολόκληρη τη ζωή του στην Κύπρο αγνοώντας τη μισή. Να μεγαλώσει στη Λευκωσία και να γνωρίζει την Κερύνεια μονάχα από μια διήγηση στο οικογενειακό τραπέζι. Να φτάσει στην ενηλικίωση χωρίς να έχει καθίσει στο ίδιο θρανίο, στην ίδια παρέα ή στην ίδια αίθουσα με έναν συνομήλικό του από την άλλη κοινότητα. Και όταν πεθάνει ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να του πει πώς ήταν το σπίτι της οικογένειάς του πριν από τον εκτοπισμό, να χαθεί μαζί του και η τελευταία ζωντανή ανάμνηση ενός τόπου που δικαιούται ακόμη να αποκαλεί δικό του.

Αυτός είναι ο πιο βαθύς τραυματισμός που μπορεί να επιφέρει η διχοτόμηση στη νέα γενιά. Θα της στερήσει την πείρα της κοινής ζωής προτού καν της δοθεί η ευκαιρία να τη δοκιμάσει. Μια μελλοντική συμφωνία μπορεί να αποκαταστήσει δικαιώματα, να επιστρέψει εδάφη, να καταργήσει συρματοπλέγματα. Ποια συμφωνία μπορεί να επιστρέψει σε δύο γενιές τα χρόνια που έζησαν σαν ξένες η μία προς την άλλη; Αυτή την αγωνία κατέθεσα και καταθέτω διαρκώς μέσα από την αρθρογραφία μου και τη δράση μου.

Η Τουρκία φέρει την ευθύνη της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής. Η δική μας πολιτική ευθύνη είναι να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για τον τερματισμό της. Κάθε χρόνος χωρίς ουσιαστική διαπραγμάτευση βαθαίνει την εξάρτηση των κατεχομένων από την Άγκυρα, παγιώνει τετελεσμένα στο έδαφος και απομακρύνει τις δύο κοινότητες. Όποιος εισηγείται αναμονή οφείλει να απαντήσει σε ένα απλό ερώτημα. Τι ακριβώς θα είναι ευκολότερο για την Κυπριακή Δημοκρατία σε πέντε χρόνια; Ποιο τετελεσμένο θα ανατρέπεται ευκολότερα; Ποιον Τουρκοκύπριο συμπατριώτη μας θα έχουμε πιο κοντά μας, αν στο μεταξύ τον αφήσουμε να ζει υπό ολοένα ασφυκτικότερη εξάρτηση από την Τουρκία;

Εδώ βρίσκεται ο συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο στηρίζω τον Αβέρωφ. Τον Μάρτιο του 2021, ως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, συναντήθηκε με τον τότε γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Άντρο Κυπριανού. Υπερασπίστηκε δημόσια τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα και προειδοποίησε ότι η εγκατάλειψη της συμφωνημένης βάσης θα έθετε την Κύπρο σε περιπέτειες. Μίλησε για αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, κατάργηση των εγγυήσεων και των μονομερών επεμβατικών δικαιωμάτων, εδαφικές επιστροφές και δίκαιη διευθέτηση του περιουσιακού. Η συνάντηση εκείνη είχε πολιτική σημασία. Δύο παρατάξεις με βαθιές διαφορές μπορούσαν να υπερασπιστούν δημοσίως μια κοινή επιδίωξη για την πατρίδα. Αυτό απαιτείται και σήμερα.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, ο Αβέρωφ όρισε την επανένωση και τη δίκαιη κοινωνία ως τους δύο κεντρικούς στόχους της υποψηφιότητάς του. Τον Νοέμβριο χαιρέτισε την πρόοδο στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και επισήμανε πόσος δρόμος απομένει μέχρι να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Αυτή η διάκριση έχει βάρος. Ένα νέο σημείο διέλευσης μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων. Η συνολική συμφωνία είναι εκείνη που θα κρίνει ποιος ασκεί κυριαρχία, με ποιους θεσμούς θα κυβερνηθεί η κοινή μας χώρα και υπό ποιους όρους θα ζουν με ασφάλεια οι πολίτες της. Οφείλουμε να εργαστούμε και για τα δύο, με την ίδια σοβαρότητα και με καθαρό προσανατολισμό στην επανέναρξη των συνομιλιών.

Γι’ αυτό και η στήριξή μου συνοδεύεται από συγκεκριμένη πολιτική απαίτηση προς τον ίδιο. Να ζητήσει καθαρή εντολή για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, αξιοποιώντας τις συγκλίσεις και το Πλαίσιο Γκουτέρες. Να εξηγήσει πώς η πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων μπορεί να συνυπάρχει με λειτουργικούς ομοσπονδιακούς θεσμούς. Να διεκδικήσει ενεργό ευρωπαϊκή συνδρομή, ώστε η συμφωνία να μπορεί να εφαρμοστεί και τα δικαιώματα να μπορούν πράγματι να ασκηθούν. Και να δεσμευτεί για θεσμική συμμετοχή της δικοινοτικής νεολαίας στην προσπάθεια. Εκείνοι που θα κληθούν να ζήσουν μαζί έχουν κάθε δικαίωμα να ακουστούν όσο ακόμη διαμορφώνονται οι όροι της κοινής τους ζωής.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός του Γλαύκου Κληρίδη έμαθε να αναμετριέται με τους πραγματικούς συσχετισμούς του Κυπριακού. Η πολιτική του παρακαταθήκη μάς υποχρεώνει να λέμε στην κοινωνία ολόκληρη την αλήθεια. Η ομοσπονδιακή λύση απαιτεί δύσκολες αμοιβαίες διευθετήσεις. Η διχοτόμηση έχει επίσης τίμημα, και το καταβάλλουμε ήδη, κάθε φορά που μια οικογένεια χάνει τον τελευταίο άνθρωπο που θυμάται το σπίτι της και κάθε φορά που δύο παιδιά μεγαλώνουν λίγα χιλιόμετρα το ένα από το άλλο χωρίς ποτέ να συναντηθούν.

Στηρίζω τον Αβέρωφ Νεοφύτου γιατί θέλω αυτή η αλήθεια να ειπωθεί καθαρά μέσα στον Δημοκρατικό Συναγερμό, πριν από την κάλπη. Κι όταν η επόμενη γενιά μάς ρωτήσει τι κάναμε όσο υπήρχε ακόμη περιθώριο να αλλάξουμε την πορεία των πραγμάτων, θέλω να έχουμε κάτι πιο έντιμο να της πούμε από το «περιμέναμε».

*Πολιτικός Γραμματέας Κυπριακού και Δικοινοτικών Σχέσεων της ΝΕΔΗΣΥ