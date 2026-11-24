Τα στοιχεία προέρχονται από περισσότερες από 11 εκατομμύρια ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, στις οποίες απέκτησαν πρόσβαση η ομάδα χάκερ Cyber Partisans, που συνδέεται με τη λευκορωσική αντιπολίτευση, και η ουκρανική ομάδα Silent Crow.

Η Μόσχα δεν δημοσιοποιεί στοιχεία για τις αυτοκτονίες στις ένοπλες δυνάμεις, ενώ αντιμετωπίζει ως κρατικό απόρρητο τον αριθμό των στρατιωτικών απωλειών της.

Ενδείξεις για μεγαλύτερο αριθμό αυτοκτονιών

Σύμφωνα με την έρευνα, υπάρχουν εκατοντάδες επιπλέον θάνατοι στρατιωτικών των οποίων οι συνθήκες παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η εφημερίδα εντόπισε περιπτώσεις στις οποίες οι μαρτυρίες συγγενών και συναδέλφων των νεκρών δεν συνάδουν με την επίσημη καταγραφή της αιτίας θανάτου.

Αντίστοιχη έρευνα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times ανεβάζει τον αριθμό των αυτοκτονιών σε τουλάχιστον 1.229, εκτιμώντας ότι ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να προσεγγίζει τις 1.600.

Οι πιέσεις στις τάξεις του ρωσικού στρατού

Στρατιωτικοί αναλυτές συνδέουν το φαινόμενο με τις συνθήκες υπηρεσίας, τις πιέσεις που ασκούνται από ανωτέρους, τις καταγγελίες για κακομεταχείριση και την ουσιαστική αδυναμία αποχώρησης από τις ένοπλες δυνάμεις.

Την ίδια ώρα, ευρύτερη έρευνα της Guardian, η οποία δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, εντοπίζει περισσότερους από 460.000 θανάτους που συνδέονται με τον πόλεμο, από τον Φεβρουάριο του 2022 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026.

Σύμφωνα με την ανάλυση της εφημερίδας, ο πόλεμος αποτέλεσε το 2025 την κυριότερη αιτία θανάτου μεταξύ των ανδρών κάτω των 65 ετών στη Ρωσία.