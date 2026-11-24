Ωστόσο, ο χαρακτηρισμός της COP31 απλώς ως αποτυχίας παραβλέπει σημαντικά επιτεύγματα. Πρωτοβουλίες για τον εξηλεκτρισμό, συνεργασίες στον τομέα της καθαρής ενέργειας και πρακτικές δράσεις προχώρησαν, ακόμη και την ώρα που οι πολιτικές διαπραγματεύσεις κατέρρεαν.

Η σύνοδος ανέδειξε μια θεμελιώδη πραγματικότητα: η διεθνής κλιματική διπλωματία δυσκολεύεται να συμβιβάσει τις παγκόσμιες φιλοδοξίες με τις εθνικές οικονομικές και γεωπολιτικές προτεραιότητες. Η ενεργειακή ασφάλεια και το προσιτό κόστος ενέργειας αποτελούν πλέον αλληλένδετες προτεραιότητες. Η ασφαλής ενεργειακή τροφοδοσία, όταν τα νοικοκυριά και η βιομηχανία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος της, δεν εξασφαλίζει μακροχρόνια ανθεκτικότητα.

Γιατί απέτυχαν οι διαπραγματεύσεις

Η βασική διαφωνία αφορούσε τα ορυκτά καύσιμα. Προσχέδια που πρότειναν ισχυρότερες δεσμεύσεις για τη σταδιακή απομάκρυνση από αυτά συνάντησαν αντιδράσεις, ενώ οι προσπάθειες αποδυνάμωσης των σχετικών διατυπώσεων ήταν απαράδεκτες για άλλες αντιπροσωπείες.

Οι διαφωνίες για την κλιματική χρηματοδότηση, ιδιαίτερα για τη χρηματοδότηση της προσαρμογής των αναπτυσσόμενων χωρών, επιδείνωσαν το αδιέξοδο. Προτάσεις που αφορούσαν τη δέσμευση και απομάκρυνση διοξειδίου του άνθρακα προκάλεσαν επίσης αντιπαραθέσεις, καθώς εκφράστηκαν ανησυχίες ότι θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τη συνέχιση της παραγωγής ορυκτών καυσίμων.

Το αποτέλεσμα αποτέλεσε σοβαρό πλήγμα για την πολυμερή διπλωματία, όχι όμως ανατροπή προηγούμενων συμφωνιών. Κατέδειξε πόσο δύσκολο έχει καταστεί να μεταφραστούν οι κοινοί κλιματικοί στόχοι σε δεσμεύσεις αποδεκτές από χώρες με διαφορετικές οικονομικές συνθήκες.

Η διαφωνία ξεπέρασε κατά πολύ τον γνωστό διαχωρισμό μεταξύ πετρελαιοπαραγωγών χωρών και υποστηρικτών της κλιματικής δράσης. Μια ενδεικτική ομαδοποίηση των χωρών που αντιστάθηκαν ή δεν υποστήριξαν ισχυρότερες δεσμεύσεις για τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα, της λεγόμενης Ομάδας Ομονοουσών Χωρών (Like-minded Group), συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, αντιπροσωπεύει περίπου το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού. Αντίθετα, οι χώρες που υποστήριξαν έναν οδικό χάρτη ενεργειακής μετάβασης αντιπροσωπεύουν περίπου το 36%. Ο διαχωρισμός αντανακλά διαφορετικές οικονομικές συνθήκες, αναπτυξιακές προτεραιότητες και αντιλήψεις για την ενεργειακή ασφάλεια, οι οποίες έχουν αναδιαμορφωθεί ριζικά από τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν. Δεν πρόκειται απλώς για μια αντιπαράθεση μεταξύ παραγωγών ορυκτών καυσίμων και χωρών που υποστηρίζουν την κλιματική δράση.

Η Κίνα και η Ινδία, ειδικότερα, πρέπει να καλύψουν αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες, διατηρώντας παράλληλα τη βιομηχανική τους ανάπτυξη και το προσιτό κόστος ενέργειας. Η απροθυμία τους να αποδεχθούν χρονοδιαγράμματα ενεργειακής μετάβασης που καθορίζονται από άλλους δεν συνεπάγεται αντίθεση στην απανθρακοποίηση. Και οι δύο επενδύουν σημαντικά σε τεχνολογίες καθαρής ενέργειας. Οι μελλοντικές κλιματικές συμφωνίες πρέπει να λάβουν υπόψη αυτές τις πραγματικότητες, αντί να θεωρούν ότι όλες οι χώρες μπορούν να ακολουθήσουν την ίδια πορεία.

Σημαντικό επίτευγμα ο εξηλεκτρισμός

Ένα σημαντικό αποτέλεσμα ήταν η υποστήριξη της εθελοντικής πρωτοβουλίας «35 έως το 2035», η οποία αποσκοπεί στην αύξηση του μεριδίου του ηλεκτρισμού στην παγκόσμια τελική κατανάλωση ενέργειας από περίπου 23% σε 35% μέχρι το 2035. Περίπου 90 χώρες υποστήριξαν τη δέσμευση κατά τη διάρκεια της συνόδου. Ο εξηλεκτρισμός προσφέρει οφέλη που υπερβαίνουν τη μείωση των εκπομπών.

Τα ηλεκτρικά οχήματα, οι αντλίες θερμότητας και ο εξηλεκτρισμός της βιομηχανίας μπορούν να περιορίσουν την εξάρτηση από τα εισαγόμενα καύσιμα, βελτιώνοντας παράλληλα την ενεργειακή απόδοση. Όταν υποστηρίζονται από ηλεκτροπαραγωγή χαμηλών εκπομπών άνθρακα, μειώνουν επίσης τις εκπομπές.

Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν ενίσχυσαν αυτά τα επιχειρήματα, αναδεικνύοντας την ευπάθεια που δημιουργεί η εξάρτηση από ενεργειακές προμήθειες οι οποίες μπορούν να διαταραχθούν.

Ωστόσο, ο εξηλεκτρισμός απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε ηλεκτρικά δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας, ευέλικτες μονάδες παραγωγής και υποδομές. Τα οφέλη του εξαρτώνται επίσης από την πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια με προσιτό κόστος.

Η ενεργειακή ασφάλεια χωρίς προσιτές τιμές δεν είναι βιώσιμη. Το υψηλό ενεργειακό κόστος επιβαρύνει τα νοικοκυριά, αποδυναμώνει τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και υπονομεύει την κοινωνική υποστήριξη προς την ενεργειακή μετάβαση.

Η σημασία της πρωτοβουλίας θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι συμμετέχουσες χώρες θα μετατρέψουν την υποστήριξή τους σε πραγματικές επενδύσεις και έργα.

Πέρα από τις κυβερνητικές διαπραγματεύσεις

Η COP31 κατέδειξε ότι η κλιματική δράση επεκτείνεται ολοένα περισσότερο, πέρα από τις επίσημες διακρατικές συμφωνίες. Νέες συνεργασίες περιλάμβαναν επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, πόλεις και διεθνείς οργανισμούς.

Οι πρωτοβουλίες αφορούσαν την επέκταση των φωτοβολταϊκών σε στέγες, την ενίσχυση της συνεργασίας στην αποθήκευση ενέργειας, την προώθηση καθαρότερης βιομηχανικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Μια διακήρυξη στοχεύει στην αύξηση των κατοικιών με φωτοβολταϊκά σε στέγες στα 300 εκατομμύρια μέχρι το 2030. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι εθελοντικές και δεν πρέπει να συγχέονται με δεσμευτικές συμφωνίες ή επενδύσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Ωστόσο, αποδεικνύουν ότι η πρακτική συνεργασία μπορεί να προχωρεί ακόμη και όταν η επίτευξη καθολικής πολιτικής συναίνεσης αποδεικνύεται αδύνατη.

Η κλιματική χρηματοδότηση

Οι αναπτυσσόμενες χώρες ζήτησαν ισχυρότερες εγγυήσεις ότι οι πλουσιότερες οικονομίες θα διαθέσουν πόρους για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας. Οι ανησυχίες τους είναι δικαιολογημένες. Πολλές ευάλωτες χώρες αντιμετωπίζουν ολοένα σοβαρότερες πλημμύρες, ξηρασίες και ελλείψεις νερού, παρότι έχουν συμβάλει σχετικά λίγο στις ιστορικές εκπομπές. Ωστόσο, οι ανεπτυγμένες χώρες αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές πιέσεις και παραμένουν απρόθυμες να αναλάβουν πρόσθετες δεσμεύσεις.

Οι ιδιωτικές επενδύσεις μπορούν να βοηθήσουν αλλά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη δημόσια χρηματοδότηση έργων με περιορισμένη εμπορική απόδοση, όπως η αντιπλημμυρική προστασία και η ασφάλεια υδροδότησης.

Χωρίς πρόσβαση σε χρηματοδότηση με προσιτούς όρους, οι αναπτυσσόμενες χώρες θα δυσκολευτούν να συμβιβάσουν τις κλιματικές τους δεσμεύσεις με την οικονομική ανάπτυξη.

Το δίλημμα του 1,5°C

Η COP31 ανέδειξε επίσης ένα ολοένα πιο δύσκολο ερώτημα σχετικά με τον στόχο του 1,5°C της Συμφωνίας των Παρισίων. Καθώς η προσωρινή υπέρβαση αυτού του ορίου θεωρείται πλέον ολοένα δυσκολότερο να αποφευχθεί, η προσοχή έχει στραφεί στην προσέγγιση «υπέρβαση και επιστροφή» (overshoot and return): την υπέρβαση του 1,5°C και τη μετέπειτα επαναφορά της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από αυτό το όριο, αργότερα μέσα στον αιώνα.

Πόσο ρεαλιστική είναι όμως αυτή η προσδοκία;

Η επιστροφή στο 1,5°C θα απαιτούσε εξαιρετικά ταχεία μείωση των εκπομπών και ενδεχομένως μαζική απομάκρυνση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Οι τεχνολογίες που θα απαιτούνταν στην αναγκαία κλίμακα παραμένουν αβέβαιες και δαπανηρές.

Οι υποστηρικτές της διατήρησης του στόχου υποστηρίζουν ότι η αποδυνάμωσή του θα μπορούσε να περιορίσει την πίεση για δράση και να εκθέσει τις ευάλωτες χώρες σε μεγαλύτερους κλιματικούς κινδύνους. Άλλοι διερωτώνται κατά πόσο στόχοι που ενδέχεται να είναι πρακτικά ανέφικτοι διατηρούν την απαιτούμενη αξιοπιστία.

Το ερώτημα δεν είναι αν ο κόσμος πρέπει να εγκαταλείψει τον στόχο του 1,5°C αλλά κατά πόσο η διατήρησή του μέσω της στρατηγικής «υπέρβαση και επιστροφή» παραμένει επιστημονικά αξιόπιστη και πρακτικά εφικτή.

Η διατήρηση του 1,5°C μπορεί τελικά να εξακολουθεί να αποτελεί την ενδεδειγμένη επιλογή. Όμως, ένα τέτοιο συμπέρασμα πρέπει να προκύψει μέσα από ουσιαστικό και τεκμηριωμένο διάλογο, όχι από απροθυμία επανεξέτασης ενός ήδη καθιερωμένου στόχου.

Αυτή η συζήτηση πρέπει να αρχίσει πριν από την COP32, με τη συμμετοχή επιστημόνων του κλίματος, οικονομολόγων, ειδικών σε θέματα ενέργειας και υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Η Αντίς Αμπέμπα πρέπει να εντάξει αυτό το ζήτημα στην ημερήσια διάταξή της.

Τι ακολουθεί μετά την Αττάλεια;

Η COP32 στην Αιθιοπία θα κληρονομήσει τις ανεπίλυτες διαφωνίες για τα ορυκτά καύσιμα, τη χρηματοδότηση και την εφαρμογή των δεσμεύσεων.

Η επανάληψη φιλόδοξων διακηρύξεων χωρίς αντιμετώπιση των οικονομικών πραγματικοτήτων ενέχει τον κίνδυνο επανάληψης του αποτελέσματος της Αττάλειας. Η κλιματική φιλοδοξία παραμένει αναγκαία. Όμως, οι δεσμεύσεις πρέπει να είναι οικονομικά αξιόπιστες, τεχνολογικά εφικτές και συμβατές με την ενεργειακή ασφάλεια, το προσιτό κόστος ενέργειας και την οικονομική ανάπτυξη.

Η COP31 απέτυχε να συμφιλιώσει τις παγκόσμιες κλιματικές φιλοδοξίες με τις εθνικές οικονομικές και γεωπολιτικές πραγματικότητες. Αυτή η αποτυχία δεν πρέπει να υποτιμηθεί.

Ωστόσο, η πρόοδος στον εξηλεκτρισμό, στις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας και στις πρακτικές συνεργασίες συνεχίζεται.

Η πολιτική διαδικασία απέτυχε να επιτύχει μια ουσιαστική πρόοδο. Η ίδια η ενεργειακή μετάβαση, όμως, δεν έχει αποτύχει. Η πρόκληση τώρα είναι να έλθουν πιο κοντά η κλιματική φιλοδοξία και η οικονομική πραγματικότητα.

*Ανώτερου συνεργάτη στο Παγκόσμιο Κέντρο Ενέργειας του Ατλαντικού, @CharlesEllinas