Η υπόθεση ομηρίας ξεκίνησε την Τρίτη (24/11), έπειτα από αποτυχημένη απόπειρα ληστείας θωρακισμένου οχήματος χρηματαποστολής.

Σύμφωνα με τις κολομβιανές Αρχές, οι δράστες πήραν αρχικά περίπου 30 ανθρώπους ομήρους, μεταξύ των οποίων εργαζομένους και πελάτες του καταστήματος της αλυσίδας Éxito.

Ανάμεσα στους πρώτους ομήρους που απελευθερώθηκαν ήταν πέντε ηλικιωμένες γυναίκες, ενώ στη συνέχεια έγινε γνωστή η απελευθέρωση και άλλων προσώπων.

Ωστόσο, παραμένει ασαφής ο ακριβής αριθμός των ανθρώπων που εξακολουθούν να κρατούνται από τους ενόπλους, καθώς υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες για τον συνολικό αριθμό των απελευθερωθέντων.

🟥Cerca de 20 personas continúan secuestradas en los almacenes Éxito de La Castellana, en Cartagena de Indias. Según la información conocida, los responsables exigen 7.000 millones de pesos por su liberación. https://t.co/hDUA4lDclE — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 25, 2026

Στην Καρταχένα ο πρόεδρος της Κολομβίας

Στην πόλη μετέβη ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, προκειμένου να επιβλέψει την επιχείρηση απελευθέρωσης των ομήρων, στην οποία συμμετέχουν αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο Κολομβιανός πρόεδρος απέκλεισε το ενδεχόμενο εμπλοκής ανταρτικών ή παραστρατιωτικών οργανώσεων, αποδίδοντας το περιστατικό σε εγκληματική ενέργεια.

🔴🚁Hace unos minutos sobrevoló el helicóptero halcón de la Policía Metropolitana de Cartagena, a muy baja altura sobre la fachada de Éxito Cartagena. En medio de este despliegue un grupo de personas curiosas que se encontraban detrás de las líneas amarillas de protección. https://t.co/CXLKfL6e7Y — La FM (@lafm) November 25, 2026

Η αστυνομία υπογραμμίζει ότι προτεραιότητά της αποτελεί η ασφαλής απελευθέρωση των ομήρων, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να αποφεύγουν τη διάδοση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Το περιστατικό προκάλεσε επίσης προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου της Καρταχένα, με τις πτήσεις να επανέρχονται στη συνέχεια σταδιακά.

#ATENTOS. 🚨 Están por completarse 11 horas de tensión en Cartagena tras el ingreso de hombres armados al almacén Éxito en el sector de La Castellana, en el sur de la ciudad. De acuerdo con reportes, 10 personas ya han sido liberadas, mientras unas 20 continúan retenidas en el lugar. A esta hora aumenta el despliegue de la fuerza pública en todo el perímetro con la llegada de patrullas de la Policía, un bus de la Armada Nacional y nuevos uniformados que buscan controlar la emergencia y adelantar el operativo de rescate. — Colombia Oscura - Horus (@horusperegrinus) November 25, 2026

Με πληροφορίες από ΑΠΕ